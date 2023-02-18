"Загадка Тихановской" - фильм DW на Мюнхенской конференции

Отдельное событие Мюнхенской конференции по безопасности - премьера фильма DW о Светлане Тихановской. Корреспондент DW - о том, почему его важно было показать в Мюнхене, а не на Берлинале.

Премьера фильма на Мюнхенской конференции по безопасности ? Сначала кажется, что кто-то перепутал города. Как раз в эти дни в Берлине проходит кинофестиваль Берлинале, и там привычнее представлять новые фильмы. Однако DW 17 февраля привезла фильм собственного производства, посвященный Светлане Тихановской, не в Берлин, а именно в Мюнхен - туда, где принимаются решения, которые десятилетиями будут влиять на жизнь целого континента. Это не случайно. Даже если украинская война вытеснила белорусские события из повестки, это не означает, что проблема исчезла или стала менее насущной.

"Не оставляйте решение белорусского вопроса на послезавтра. Мы часто слышим: "Давайте сначала решим украинский вопрос, потом вернемся к Беларуси". Нет, Беларусь - часть той же проблемы, это должно быть комплексное решение", - заявила во время презентации фильма сама Светлана Тихановская, специально приехавшая ради нее в Мюнхен.

Джан Дюндар задает вопросы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, домохозяйка, в 2020 году подменившая посаженного в тюрьму мужа в качестве кандидата в президенты, - невероятно сложный собеседник, если вы пытаетесь всмотреться в нее поглубже. Буквально с первого же предложения она начинает прятать свою личность - за мужа (Тихановская неоднократно утверждала, что у нее нет политических амбиций, и она уйдет из политики, когда муж выйдет из тюрьмы) или за белорусов, интересы которых она и отстаивает.

Светлана Тихановская рядом с плакатом фильма Фото: Florian Huber/DW

Для взлома этого сложного сейфа DW приготовила знаменитого турецкого журналиста Джана Дюндара - он в 2015 году опубликовал в возглавляемой им газете Cumhuriyet статью, доказывающую, что эрдогановская Турция снабжает оружием сирийских повстанцев. Дюндар оказался за решеткой, ему чудом удалось выйти. С 2016 года он живет в Берлине, в Турции же его ожидает срок в 27 лет за разглашение гостайны и пособничество терроризму. Именно "террорист" Дюндар по заказу DW снял фильм о жене "экстремиста" Сергея Тихановского, которого Лукашенко посадил на 18 лет, а теперь хочет добавить еще два года. Результат получился как минимум интересным.

Дюндар буквально преследует Тихановскую, переезжая за ней из города в город по ее рабочему графику и везде берет у нее небольшое 15-минутное интервью. Мы видим, как разговоры с каждым разом становятся все откровеннее, причем самая эмоциональная часть - берлинская встреча с Тихановской, где вопросы задает не сам Дюндар, а его жена, которая немало сил потратила на то, чтобы вытащить его из тюрьмы (и у нее это получилось).

Два "террориста" на Мюнхенской конференции

"Интересно, что террорист может выступить на Мюнхенской конференции по безопасности", - говорит Джан Дюндар на премьере фильма. "Два террориста!" - подхватывает шутку Тихановская. Но это - смех сквозь слезы: если лет десять назад политическая эмиграция на европейском континенте была скорее экзотикой, то теперь все больше активистов вынуждены покидать Беларусь или Россию под угрозой запредельных тюремных сроков. На это указал перед показом фильма и генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). По его словам, журналисты DW прекрасно понимают, в какой ситуации оказалась Тихановскоая, поскольку московское бюро медиакомпании вынуждено было после начала войны переехать в Ригу.

Фильм показывает Тихановскую живым человеком (пожалуй, в этом ее суперсила): она легко рассказывает о том, как боялась в первый раз выступать со сцены на митинге или пятилась назад, когда перед ней открылась дверь на трибуну Европарламента. В то же время за два года политик Тихановская изменилась: она по-прежнему жалуется на недостаток ораторских способностей, но делает это так искусно, что зритель этому уже не очень верит. Тихановская стала прекрасным оратором - уверенным, с образной речью и прекрасным английским. С ходу перевести на английский в Мюнхене у нее не получилось только выражение "кузькина мать", которую Светлана захотела показать Лукашенко после его фразы о том, что белорусская конституция не написана для женщин.

Светлана Тихановская смотрит фильм вместе со своей дочкой Фото: Florian Huber/DW

"Украина сегодня борется не только за себя, но и за Беларусь, и за Европу. Война не закончится, пока и Беларусь не станет свободной. Иначе угроза нашим соседям никуда не исчезнет", - Тихановская снова и снова убедительно доказывает, что забывать о ее стране сейчас не время.

Кстати, фильм о Тихановской - уже второй, который Джан Дюндар и его соавтор Линда Фирекке (Linda Vierecke) сняли по заказу DW в рамках проекта "Guardians of Truth" ("Хранители правды"). Первый - о мексиканской журналистке-расследовательнице Анабэль Эрнандез, которая вынуждена была эмигрировать в Италию, - был показан в Берлине год назад. Следующий фильм, возможно, будет посвящен Юлии Навальной.

Смотрите фильм:

