Живущий в ФРГ журналист Чан Дюндар осужден в Турции на 27 лет

Живущий в изгнании в ФРГ турецкий журналист Чан Дюндар осужден в Турции более чем на 27 лет лишения свободы. Суд в Стамбуле в среду, 23 декабря, приговорил Дюндара к 18 годам и 9 месяцам тюрьмы по обвинению в получении государственной тайны с целью военного и политического шпионажа. Еще 8 лет и 9 месяцев тюрьмы журналист получил по обвинению в пособничестве терроризму.

При этом Дюндара оправдали по обвинению в разглашении секретной информации. Суд также вновь потребовал ареста журналиста. Адвокаты Дюндара в знак протеста бойкотировали судебное заседание, объяснив это тем, что они не желают легитимировать приговор, уже принятый по политическим причинам.

Дело Чана Дюндара

Дело против Чана Дюндара было открыто после того, как в 2015 году оппозиционная газета Cumhuriyet, где он работал главным редактором, обнародовала секретную информацию, подтверждающую, что правительство Турции поставляет оружие повстанцам в Сирии.

В 2016 году Дюндар был приговорен к пяти с лишним годам лишения свободы по обвинению в госизмене, но был оправдан по обвинению в шпионаже. Однако в 2018 году Верховный суд в Анкаре отменил этот приговор и постановил провести новое судебное разбирательство, в том числе и по статье о шпионаже.

Впоследствии в Турции было объявлено, что Чан Дюндар скрылся. Его имущество в Турции, по словам адвокатов, было конфисковано. С конца лета 2016 года Дюндар проживает в Германии. В Турции в отношении него слушается сразу несколько судебных дел.

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