В Беларуси снова судят Тихановского: что нужно знать о нем

Осужденному на 18 лет колонии белорусскому видеоблогеру Сергею Тихановскому грозят еще два года лишения свободы. О Тихановском, которого правозащитники признали политзаключенным, и его новом уголовном деле - DW.

Во вторник, 14 февраля, в Жодино Минской области начнется новый процесс по делу белорусского видеоблогера Сергея Тихановского. Мужа экс-кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской, осужденного в декабре 2021 года на 18 лет лишения свободы и признанного политзаключенным, обвиняют в неоднократном неповиновении сотрудникам исправительного учреждения.

В случае признания виновным ему грозят два дополнительные года заключения. О Тихановском, которого держат в максимальной изоляции, его уголовном преследовании и методах давления на него - DW.

Блогер, который решил стать президентом

Появление Сергея Тихановского на политической сцене Беларуси для многих в 2020 году стало сюрпризом. До этого он был известен достаточно узкому кругу политически ангажированных белорусов как автор Youtube-канала "Страна для жизни" , имевшего немного подписчиков.

Канал "Страна для жизни" видеоблогера Сергея Тихановского быстро набирал популярность Фото: picture-alliance/TASS/N. Fedosenko

Вместе с небольшой командой Тихановский начал разъезжать по стране и рассказывать, снимая видеоролики, с какими проблемами сталкиваются в провинции рядовые граждане, которые делились своими мыслями и взглядами на камеру без цензуры. И это оказалось настоящим прорывом - белорусские оппозиционные политики давно перестали ездить в глубинку, видимо, считая ее жителей в основном сторонниками властей, а во время визитов больших чиновников донести до них правду почти невозможно для населения.

7 мая 2020 года появился ролик, в котором Тихановский сообщил, что намерен участвовать в президентских выборах. Сам он на тот момент отбывал административный арест: власти уже не устраивала растущая популярность видеоблогера. Позже хакеры опубликуют, как они утверждали, запись оперативной прослушки, из которой следовало, что милиционеры, чей разговор был записан, не знают, как утихомирить Тихановского, на встречи с которым приходят тысячи недовольных белорусов.

Вместо Тихановского зарегистрировали его жену

Зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты видеоблогеру не удалось - из-за административного ареста он не мог поставить подпись под документами, переданными в ЦИК. Тогда документы на регистрации вместо мужа подала супруга - Светлана Тихановская. Никто не рассчитывал всерьез на то, что огромное число белорусов проголосуют за никому неизвестную женщину.

Вероятно, поэтому Центризбирком, отказав всем другим оппозиционным претендентам на пост президента, зарегистрировал, как тогда казалось, самого слабого - домохозяйку Тихановскую. После чего, как поясняли социологи, на ее сторону перешла подавляющая часть оппозиционного электората, среагировавшего по принципу "за Тихановскую - потому что она против Лукашенко".

Сергей Тихановский выступает во время сбора подписей избирателей в Минске, 24 мая 2020 года Фото: picture-alliance/TASS/N. Fedosenko

Сергей Тихановский следил за теми событиями посредством информации от адвокатов и отрывочных сообщений на государственном ТВ. Других путей получения новостей за решеткой не было. А 29 мая 2020 года Тихановского, отбывшего арест, задержали в Гродно во время сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены, в ходе которого была инсценирована стычка с милиционером.

В итоге было возбуждено уголовное дело по факту причинения Тихановским телесных повреждений различной степени тяжести сотрудникам МВД. Позже обвинение было переквалифицировано в организацию протестов и массовых беспорядков, разжигании розни, а также воспрепятствование работе ЦИК.

Как Тихановский встречался с Лукашенко

В октябре 2020 года на фоне непрекращающихся протестов Александр Лукашенко решил встретиться с задержанными оппозиционерами прямо в СИЗО КГБ. Был среди них и Сергей Тихановский. По воспоминаниям очевидцев и отрывков и сюжетов на госТВ можно было сделать вывод, что он вел себя на той встрече уверенно и даже дерзко - обращался к Лукашенко на "ты", задавал критичные вопросы и возмущался, как можно вести диалог, если представители одной из его сторон находятся за решеткой.

Карикатура на тему переговоров Лукашенко с белорусской оппозицией в СИЗО КГБ, октябрь 2020 года

"Тихановский был в своем стиле, довольно резком, интересовался, зачем ему подбросили миллион (якобы найденный милиционерами в ходе обыска в доме видеоблогера. - Ред.), - вспоминал позже о том разговоре адвокат Илья Салей в интервью "Нашай Ніве". - Лукашенко сделал ему замечание, "чтобы не прерывал президента", на что Тихоновский возразил, что этим его не удивишь, у него жена президент. Все засмеялись. "Тогда у жены об освобождении и проси", - ответил ему Лукашенко".

Максимальная изоляция в тюрьме

24 июня 2021 года начался судебный процесс по делу Сергея Тихановского. Чтобы на нем не смогли присутствовать сторонники Тихановского и пресса, слушание дела перенесли в СИЗО в Гомеле, сделали его закрытым, а основного адвоката обвиняемого лишили лицензии.

14 декабря 2021 года Сергея Тихановского признали виновным, среди прочего, в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды и приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

На примере Тихановского, указывают правозащитники, можно отследить все методы давления, которые используют силовики, чтобы сломать неугодного заключенного. По их словам, в камеру к видеоблогеру подсаживали провокаторов и доносчиков. Пытались запустить слух о якобы "низком социальном статусе" заключенного, чтобы все его избегали. Прослушивали его разговоры с адвокатом, а в итоге перевели в одиночную камеру. И в дальнейшем старались ограждать от других заключенных, опасаясь, что он может вызвать у них симпатию.

Отбывать наказание Сергея Тихановского отправили в колонию под Могилевом, известную тем, что политзаключенных там сразу по прибытию отправляют в штрафной изолятор. Видеоблогера наказывали за сомнительные нарушения режима, чтобы ухудшить условия содержания - перевести в тюрьму, где в отличие от колонии заключенные постоянно находятся в камере. То же происходит и с другими фигурантами дела Тихановского.

"Если ты связан с Тихановским, к тебе сразу особое отношение, - говорит попросивший не называть его имени бывший заключенный, который отбывал наказание вместе с модератором соцсетей "Страны для жизни" Дмитрием Поповым. - Как бы ты себя ни вел, окажешься в тюрьме".

К 18 годам могут добавить еще два

Для этого, отмечают правозащитники, силовики используют уже проверенную схему - уголовное дело за злостное неповиновение сотрудникам исправительного учреждения (ст. 411 УК).

Фото: Getty Images/AFP/S. Gapon

"За один и тот же набор нарушений заключенный может получить либо наказание в виде заключения в штрафной изолятор, либо может быть переведен на более жесткий режим, либо получить дополнительный срок - до двух лет лишения свободы", - поясняет юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко. Именно последнее и грозит Тихановскому, 14 февраля в Жодино начнется процесс по его новому делу.

"Сергей не перестанет быть харизматичным и умным лидером, сколько бы еще лет ему ни нарисовали, - заявила в этой связи его супруга Светлана Тихановская. - И не будет бояться ручных "судей", "прокуроров и прочих тюремщиков".

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