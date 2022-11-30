Мария Колесникова в больнице: что известно родным

Одна из самых известных белорусских оппозиционных политиков попала из колонии в реанимацию. DW узнала о состоянии здоровья Марии Колесниковой у ее родных и собрала реакции на ее госпитализацию.

О том, что Мария Колесникова в больнице, более того - в реанимации, стало известно только 29 ноября. Хотя "скорая помощь" доставила ее туда еще 28-го, прямо из колонии №4 Гомеля, где политзаключенная отбывает 11-летний срок. "Врачи сообщили, что Марию привезли уже в тяжелом состоянии. Неизвестно, когда ей стало плохо. Адвокат не может с ней встретиться с 17 ноября", - рассказала DW сестра Марии Татьяна Хомич.

Даже родные политзаключенной узнавали новости о ее состоянии с опозданием. 29 ноября, когда адвокат пытался посетить Марию в колонии, ему отказали, но не сказали, что подзащитной в колонии нет вовсе. "После этого мне поступила неофициальная информация, что Мария в гомельской больнице скорой помощи. Мы узнали, что она поступила в понедельник с хирургической патологией, но никаких деталей не было", - говорит Татьяна.

Деталей нет до сих пор. Но известно, что сразу в день поступления Марию отправили на операционный стол. "Сегодня (30 ноября. - Ред.) наш отец посетил больницу, смог пообщаться с лечащими врачами. Но все общение происходит в присутствии сотрудников МВД. Врачи сказали, что операция прошла планово и успешно, но Мария все еще в тяжелом состоянии. По их словам, она в сознании, необходимое лечение ей оказывается, лекарства предоставляются. Но диагноз не говорят даже отцу. Якобы необходимо заявление от Марии и расписка, что она согласна на предоставление эти данных даже ему. Подтвержденной информации, что стало причиной операции, у нас нет. Я слышала из нескольких источников неподтвержденную информацию, что у Марии прободная язва", - рассказала сестра.

Дни до больницы: ШИЗО и отказ адвокату

Адвоката Марии не пустили к ней трижды, получается, последний день, когда он видел ее и мог оценить общее состояние - 17 ноября, за 11 дней до срочной операции. При этом 22 ноября стало известно о том, что Мария - в ШИЗО, штрафном изоляторе. Когда и на какой срок ее туда поместили - неизвестно.

"Я не помню жалоб (на здоровье, желудок. - Ред.) с ее стороны. Но дней десять Мария находилась в ШИЗО. Это одиночная камера с минимальными условиями. Политзаключенные сейчас под особым давлением. У них нет даже зубной щетки, постельного белья. Там не кровать, а доска, которая пристегивается днем к стене. Фактически, заключенный может только стоять весь день. Нет книг, лишают звонков. Адвокату сказали, что от Марии "не поступило заявления" на его посещение. У нее не было бумаги и ручки, чтобы написать такое заявление", - рассказывает сестра Марии. В своих жалобах в прокуратуру и в департамент исполнения наказаний адвокат указывал, что опасается за здоровье подзащитной. Реакции не было.

Сейчас родные пытаются выяснить, что происходило с Марией все эти дни, в каком состоянии она была в ШИЗО. "Мы хотим знать, что стало причиной, получить информацию официально от врачей, - говорит Татьяна Хомич. - Но мы понимаем, что на врачей сейчас оказывается сильное давление. Конечно, важно, чтобы они уделяли ей как можно больше внимания".

"Мы требуем доступа к Марии родственников, семьи, адвокатов и международных дипломатов, чтобы убедиться, что она жива и получает необходимое лечение", - заявил DW советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. Женщина, которая была свидетелем пыток в отношении политзаключенных, рассказала, что их держат при низкой температуре, они замерзают. Их избивают. Белорусские тюрьмы стали местом, где нет закона, где царит полный произвол.

Реакция на госпитализацию Колесниковой

Новость о Марии в больнице вызвала большой резонанс, появилась на обложках газет и первых страницах сайтов. В тот же день отреагировали ее соратницы по президентской кампании - Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. В 2020 году их окрестили "три грации". В 2022-м Светлана и Вероника между собой уже не в лучших отношениях, но что касается Марии - солидарны: "Ужасные новости. Наша дорогая Маша, сейчас мы все надеемся, что ты будешь в порядке!", - написала Тихановская. Она призвала белорусов делиться информацией из гомельской больницы и "не дать режиму замолчать состояние здоровья Марии".

"Дорогая Мария, нет слов, чтобы описать чувства, которые нахлынули из-за новости... Что с человеком должно было произойти в ШИЗО, чтобы оттуда он попал прямиком в реанимацию?", - написала Вероника Цепкало в соцсетях. И попросила "помощи международного сообщества в изоляции Лукашенко от беларусов": "Что еще должно произойти в Беларуси, чтобы нам помогли? Маша, я очень надеюсь, что ты скоро поправишься и все будет хорошо. Я с тобой".

На сообщения о состоянии здоровья Марии Колесниковой отреагировали в Европарламенте, ПАСЕ и Госдепартаменте США. "Режим в Беларуси несет полную ответственность за здоровье и благополучие Марии Колесниковой и 1440 других политзаключенных. Виновные будут привлечены к ответственности", - сообщил в "Твиттер" официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. В посольстве США в Беларуси заявили, что внимательно следят за новостями. "Мы надеемся, что она получит полную и качественную медицинскую помощь и быстро поправится. США по-прежнему привержены привлечению к ответственности должностных лиц режима, нарушающих права человека", - говорится в сообщении.

Президент Европарламента Роберта Метсола выразила обеспокоенность госпитализацией политика: "Обеспокоена сообщениями о госпитализации в Беларуси лауреата премии Сахарова 2020 года Марии Колесниковой. Посаженная Лукашенко в тюрьму за борьбу за свободу и достоинство, она является символом борьбы за демократическую Беларусь". "Только что услышал тревожные новости о госпитализации заключенной лауреатки премии Вацлава Гавела Марии Колесниковой. Я повторяю - белорусским оппозиционным политикам место в парламенте и общественных дебатах - не в тюрьме. Выпускайте Марию и всех политзаключенных!", - написал Тини Кокс, президент ПАСЕ.

Немедленно освободить Марию Колесникову потребовала глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Berbock). "Режим в Беларуси должен гарантировать ее здоровье и немедленно освободить. Приверженность демократии не является преступлением", - написала министр в Twitter.

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