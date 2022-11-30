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Мария Колесникова
Мария Колесникова (фото из архива)Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/AP/picture alliance/dpa
ПолитикаГермания

Глава МИД ФРГ призвала немедленно освободить Колесникову

Екатерина Венкина
1 ч. назад

"Режим в Беларуси должен гарантировать здоровье" Марии Колесниковой и немедленно освободить ее, уверена Анналена Бербок.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к немедленному освобождению белорусской политзаключенной, одной из лидеров протестов в Беларуси Марии Колесниковой, попавшей в реанимацию. "Я близко к сердцу принимаю сообщения о состоянии здоровья Марии Колесниковой", - написала Бербок в Twitter в среду, 30 ноября.

"Режим в Беларуси должен гарантировать ее здоровье и немедленно освободить ее. Ее приверженность демократии не является преступлением", - подчеркнула глава германской дипломатии.

Сестра: Колесникову прооперировали

Как сообщили 30 ноября в пресс-службе штаба Виктора Бабарико, Колесникова находилась "в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении".

Позднее сестра Колесниковой Татьяна Хомич написала в Facebook, что оппозиционерка "была доставлена в больницу с хирургической патологией, и ей была сделана операция 28 ноября". "Сейчас она - в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение", - отметила Хомич.

До этого Колесникову поместили в штрафной изолятор, сообщили в штабе Бабарико. По его данным, 29 ноября адвоката "в третий раз подряд не допустили к Марии в колонии", объяснив это тем, что она не подала соответствующего заявления.

Как рассказывали DW бывшие политзаключенные, штрафной изолятор - это холодное помещение, куда отправляют без теплых вещей, матрасов, подушек и одеяла. В течение дня заключенные не могут ни лежать, ни сидеть. В заключении Мария Колесникова находится более двух лет, в колонии ей запрещено общаться с другими заключенными, рядом с ней всегда находится надзиратель.

Колесникова отбывает наказание в гомельской женской колонии № 4.

Преследование Марии Колесниковой

Музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, была координатором штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который заявил о намерении участвовать в президентских выборах. После его ареста она вошла в состав "оппозиционного трио" и участвовала в предвыборной кампании вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.

Колесникова была задержана в сентябре 2020 года, обвинялась по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК).

В сентябре 2021 года Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы колонии. В конце декабря 2021 года Верховный суд Беларуси на закрытом заседании оставил без изменений приговор Колесниковой. В мае КГБ Беларуси внес ее в так называемый "список террористов".

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