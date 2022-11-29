Белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию

Соратники одной из лидеров протестов в Беларуси Марии Колесниковой сообщили, что она попала в реанимацию и находится в больнице скорой помощи Гомеля.

Белорусская политзаключенная, одна из лидеров протестов в Беларуси Мария Колесникова находится в реанимации в больнице скорой помощи Гомеля, сообщили во вторник, 29 ноября, ее адвокат Илья Салей, а также Telegram-канал штаба экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Причина госпитализации неизвестна.

"Бригада скорой доставила Машу 28 ноября, госпитализировали ее в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. Адвоката 29 ноября в третий раз подряд не допустили к Марии в колонии. Объяснили это тем, что нет заявления от нее", - указывается в посте.

Неделей ранее сообщалось, что Марию Колесникову поместили в штрафной изолятор. Когда именно и на какой срок она попала в ШИЗО, неизвестно.

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