Блогер Тихановский: как он попал в политику Беларуси и за что осудили

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В Гомеле вынесли приговор блогеру Сергею Тихановскому - 18 лет лищения свободы. DW вспоминает, как он появился в политической жизни Беларуси и почему стал политзаключенным.
"Эта борьба сделала нас нацией уже навсегда. И все не зря в историю писали наши имена", - пишет видеоблогер Сергей Тихановский из тюрьмы в стихах для своей песни "Этот путь", клип на которую недавно был опубликован в его блоге "Страна для жизни". Эта песня стала своеобразным последним словом на судебном процессе, который с июня 2021 года проходил в закрытом режиме в Гомельском СИЗО.
14 декабря там был вынесен приговор Тихановскому, а также проходившим по этому же уголовному делу оппозиционеру Николаю Статкевичу и блогерам Игорю Лосику, Артему Сакову, Владимиру Цыгановичу и Дмитрию Попову. Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы, Попов и Саков - к 16-ти, Лосик и Цыганович - к 15-ти, а Статкевич - к 14 годам.
DW вспоминает, кто такой Сергей Тихановский, как он появился в белорусской политике и за что его судили.
Появление блогера Сергея Тихановского в политической жизни Беларуси весной 2020 года для многих в стране стало большим сюрпризом. Белорусские СМИ заговорили о нем в мае 2020, когда на Youtube-канале Тихановского "Страна для жизни" появилось видеозаявление о том, что он намерен участвовать в президентских выборах. Сам блогер в тот момент находился под административным арестом за участие в акции протеста против интеграции с Россией в декабре 2019 года - в день задержания Тихановского десятки его сторонников также вышли на улицы белорусских городов, что было довольно удивительным явлением для пассивного в то время белорусского общества.
43-летний житель Гомеля Сергей Тихановский на своем Youtube-канале "Страна для жизни" называл себя белорусским предпринимателем и блогером. На момент задержания его канал насчитывал около 140 тысяч подписчиков - Тихановский со своей командой на автомобиле с логотипом "Реальные новости" ездил по Беларуси и встречался с ее рядовыми жителями, которые сами на камеру рассказывали ему о проблемах в белорусской глубинке и стране в целом. Также блогер снимал интервью с оппозиционными политиками и бизнесменами.
До появления блога, который он завел в 2019 году, Тихановский занимался бизнесом в сфере видеосъемок, какое-то время работал в Москве. Как он сам рассказывал, стать блогером его побудил "беспредел чиновников и преступная халатность". В 2017 году Тихановский за 2200 долларов купил дом в деревне Огородня-Гомельская, памятник архитектуры, который хотел отреставрировать и переделать в отель с кафе. Спустя несколько лет он рассказал, что так и не смог реализовать проект из-за проблем с бюрократией.
Участвовать в президентских выборах, по словам блогера, его попросили сами подписчики. "Они не видят ни одного кандидата, за которым могли бы пойти и которому могли бы доверять", - пояснил Тихановский в своем видеозаявлении.
Так как в момент регистрации инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты сам Сергей Тихановский находился под арестом, Центризбирком Беларуси отказался принимать его документы от его супруги Светланы Тихановской, и вместо мужа в избирательную кампанию включилась сама Светлана. Это новость стала для него шоком, признался Сергей Тихановский 20 мая 2020 года, когда его неожиданно выпустили из изолятора, а Deutsche Welle удалось взять у него эксклюзивное интервью спустя пару часов после освобождения.
Как рассказывал Тихановский, его жена будет играть лишь номинальную роль в его избирательной кампании, которая заключается в том, чтобы использовать законные возможности встреч с белорусами для подготовки бойкота президентских выборов. "Если все белорусы перестанут бояться, продемонстрируют свой протест, часть из них станет наблюдателями на выборах, будут бойкотировать их, то ничего иного, кроме как признать, что выборы не состоялись, избирательным комиссиям не останется", - объяснял тогда свою стратегию блогер (Светлана Тихановская впоследствии отказалась от идеи бойкота и призывала избирателей проголосовать. - Ред.).
В интервью для DW среди прочего Тихановский ответил на обвинения в связях с Москвой и российском финансировании его деятельности, которые в то время активно обсуждались в обществе и СМИ. "А какие факты? Если кто-то это говорит, за этим должно что-то стоять. Вбросы делают постоянно, меня пытаются очернить. Я предприниматель, и в блог особо денег не вкладывал. Последние месяцы подписчики помогают каналу - покупают сувениры с нашими логотипами, собирают средства на краудфандинге", - сказал блогер, подчеркнув, что ему "не нужен Путин или Зеленский", чтобы собрать средства на избирательную кампанию.
В течение недели, что Сергей Тихановский в конце мая 2020 года пробыл на свободе, он активно поучаствовал в предвыборной кампании своей супруги Светланы - вел стримы с пикетов по сбору подписей за выдвижение ее кандидатом в президенты, на которых в то время были очереди из тысяч белорусов. На одном из таких пикетов в Гродно 29 мая Сергея вместе с членами его команды задержали из-за потасовки, которая, по свидетельствам очевидцев, была явной провокацией.
В СИЗО до начала суда Тихановский провел больше года, ему предъявили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса: "Организация массовых беспорядков" (ст. 293), "Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342), "Разжигание социальной вражды" (ст. 130) и "Воспрепятствование работы ЦИК" (ст. 191).
По версии следствия, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик и Цыганович с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков в Беларуси во время подготовки и проведения президентских выборов 2020 года. Всего, как полагают в Следственном комитете, в "группу Тихановского" входило 25 человек. С помощью интернет-ресурсов ("Страна для жизни", телеграм-канал "Беларусь головного мозга" Лосика, Youtube-канал "МозгON" Цыгановича) они, утверждает обвинение, занимались разжиганием социальной вражды и призывали к насилию в отношении госорганов.
Большинство фигурантов "дела Тихановского" (по данным правозащитников - около 30 человек) были уже ранее осуждены. Процесс в рамках которого судили главных фигурантов, включая самого блогера, власти сделали закрытым - он начался 24 июня 2021 года в СИЗО №3 города Гомель. Никакие подробности о ходе суда общественности не известны - адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, а родственников, которые постоянно дежурят около СИЗО, в помещение, где идет слушание дела, не пускают.
За полтора года, что Сергей Тихановский находится под стражей, в белорусской политике произошло довольно много значимых событий - президентские выборы, результаты которых не признал Запад, ссылаясь на фальсификации, многочисленные акции протеста, несколько волн репрессий в отношении оппозиции и гражданского общества. Светлана Тихановская, которую раньше в СМИ представляли как "жену блогера", была вынуждена покинуть страну, стала лидером демократических сил Беларуси и теперь продолжает борьбу с Александром Лукашенко из-за границы, постоянно встречаясь с западными лидерами.
Уже после своего ареста Сергею Тихановскому удалось дать несколько интервью Deutsche Welle из тюрьмы. В одном из них он назвал ситуацию в Беларуси "революцией человечности" и отметил, что она "не затухнет сама по себе". Спустя год пребывания в заключении блогер писал DW, что выдвинутые против него уголовные обвинения категорически не признает: "Считаю их надуманными и политически мотивированными".
Из-за того, что судебный процесс проходил в закрытом режиме, белорусская общественность не услышала последнее слово Тихановского, но он и тут нашел выход: написал песню, в которой выразил свой взгляд на ситуацию в стране. Блогер пишет, что "пусть вокруг тюрьма, свобода - она внутри", а также добавляет, что гордится тем, что он белорус.
"Сергей уверен, что это не последнее его слово, каким бы ни был приговор 14 декабря. Он понимает, что сидит без вины и только ради того, чтобы у нас с вами была возможность продолжать работать для освобождения его и тысяч невинных людей, (таких. - Ред.) как он", - так песню Тихановского прокомментировала его жена Светлана.
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