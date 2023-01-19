Что может сделать Германия для политзаключенных в Беларуси?

В колонке для DW историк Александр Фридман рассуждает над тем, что - кроме слов сочувствия и глубокой озабоченности - может сделать Германия для освобождения белорусских политзаключенных.

Фото: Yana Karpova/DW

Число политических заключенных в Беларуси почти достигло 1.500 человек. В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" историк Александр Фридман рассуждает о том, есть ли у Германии еще возможности давления на режим Беларуси для освобождения политзаключенных. Обсудить его мнение можно в Telegram-калале "DW Беларусь" .

Сделки с Лукашенко на повестке дня не стоят

К несчастью для Лукашенко Беларусь находится к Европе, граничит с ЕС, и репрессии в Европе воспринимаются западными странами куда острее, чем нарушения прав человека в Китае, в Азербайджане, на Кубе или в странах Африки.

После сфальсифицированных президентских выборов 2020-го года и жесткого подавления протестов ЕС, Великобритания и США ограничились не только традиционным западным набором из жесткой критики, глубокой озабоченности и громогласных требований освобождения политзаключенных, но и сделали ставку на весьма мягкие санкции (персональные против Лукашенко и его окружения, экономические против Беларуси), которые должны были подстегнуть Минск к отказу от репрессивного курса.

Александр Фридман Фото: Privat

Опираясь на поддержку Кремля, белорусские власти напротив продолжили "закручивать гайки", уповая при этом на будущие договоренности с ЕС по традиционной формуле "освобождение (отдельных) политзаключенных и отказ от (жестких) репрессий в обмен на международное признание и отмену (смягчение) санкций". Западная сторона эту формулу отвергла, а последующие действия официального Минска на европейской арене (принудительная посадка самолета Ryanair, миграционный кризис, соучастие в российской войне против Украины) лишь ухудшили шансы на конструктивный диалог.

За прошедшее с 2020-го года время тема политзаключенных и репрессий в Беларуси ушла на задний план и поднимается в западной прессе лишь в исключительных случаях - в случае болезни знаменитых узников (Мария Колесникова) или процессов над известными персонами (Алесь Беляцкий, Александра Герасименя, Светлана Тихановская). Позиция ЕС, значительное влияние на которую оказывает именно ФРГ, не изменилась: проблематичные с моральной и невыгодные с политической точки зрения сделки с Лукашенко, которые серьезно не повлияют на положение в Беларуси, но позволят выйти на свободу определенному количеству политзаключенных, на повестке дня не стоят.

Больше, чем сочувствие и глубокая озабоченность

Правительство ФРГ поддерживает демократическое движение в Беларуси. Европейские дипломаты посещают политические процессы в Беларуси. Берлин регулярно выступает с требованием прекратить репрессии и освободить политзаключенных. Белорусским политзаключенным сочувствуют (искренне или "по долгу службы"), но их спасение сегодня безусловно не является приоритетом европейской и, в частности, немецкой политики. Основным "белорусским вопросом" остается вопрос роли Беларуси в войне России против Украины, а Берлин и Брюссель кровно заинтересованы в том, чтобы боевые действия не перекинулись на еще одну граничащую с ЕС страну.

На фоне репрессий в Беларуси белорусское гражданское общество ожидает от Европы и в первую очередь от Германии куда большего, чем слов сочувствия и глубокой озабоченности. И в Беларуси, и в среде выходцев из Беларуси в Европе обсуждается возможный "выкуп" узников, а в качестве примера приводятся сделки между ФРГ и ГДР или ФРГ и Румынией Николае Чаушеску. Родные и близкие политзаключенных призывают ЕС к контактам с Лукашенко с целью освобождения узников, а лидер партии КХП-БНФ Зенон Позняк и вовсе предлагает ЕС отменить санкций против Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных. В качестве дополнительного аргумента порой приводятся трагическая белорусско-германская история в 20-м веке и ужасы нацистской оккупации Беларуси, из которых вытекает особая ответственность Германии за судьбу этой страны.

Негативный пример для других диктаторских режимов

С политической реальностью в ФРГ эти аргументы имеют мало общего. Примеры "выкупа" политзаключенных в эпоху Холодной войны представляются некорректными хотя бы по причине отсутствия стороны, которая желала бы пойти на подобные сомнительные договоренности с Лукашенко. Для ЕС и Германии они являются по определению неприемлемыми, ибо не только не решают проблему репрессий в Беларуси, но и могут послужить негативным примером для других диктаторских режимов. Сторонники формулы "отмена санкций за освобождение узников" не учитывают, что основные санкции против режима Лукашенко были введены вовсе не за репрессии в Беларуси, а за внешнеполитическую активность официального Минска и прежде всего за участие в агрессии против Украины. Вопрос исторической ответственности в Германии обсуждается, но главным образом по отношению к Украине как жертве вероломного российского нападения. Кроме того, не следует преувеличивать и готовность официального Минска к компромиссам: Лукашенко сегодня скорее всего не прочь "заработать" на "рядовых политзаключенных", но - как и китайское руководство в случае Лю - вряд ли согласится на освобождение личных врагов вроде Сергея Тихановского или Виктора Бабарико и уж тем более на кардинальное изменение политического курса.

Фото: DW

"Ситуация зашла в тупик"

Вопросы освобождения политзаключенных в диктатурах представляют сложную дилемму для Запада, а приверженность демократическим ценностям зачастую вступает в конфликт с политическими и экономическими интересами. Реальные возможности давления на подобные режимы весьма ограничены, а за Западом тянется шлейф обвинений в пустых декларациях и двойных стандартах.

В условиях войны в Европе Лукашенко не видит для себя необходимости идти на серьезные уступки, а для ЕС и ФРГ вопрос белорусских политзаключенных имеет на данный момент скорее маргинальное значение. Кроме того, готовность поступиться принципами и политическими интересами для спасения узников у Берлина и Брюсселя не наблюдается. Ситуация зашла в тупик и перспективы освобождения политических заключенных представляются туманными.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта.

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