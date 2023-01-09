Мнение: сегодня мы все Tut.by

Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

К началу суда над Tut.by cпециально для рубрики"Беларусь. Песпективы" главный редактор “Новага часу” и бывшая политзаключенная Оксана Колб написала колонку о руководителях портала, которых сегодня судят.

Утро 9 января начнется для Марины Золотовой и Людмилы Чекиной не так как обычно. Им раньше всех принесут завтрак. А потом поведут володарскими коридорами в отстойник. Примерно через час вызовут по списку, дадут с собой бутерброд, выведут на улицу, защелкнут наручники и посадят в стакан автозака.

Их привезут задолго до начала заседания. Будут раздевать, скажут присесть несколько раз, чтобы провести досмотр. Снова посадят в стакан, на этот раз в здании суда. Где они будут ждать начала судебного заседания. То, что власти называют судом, будет закрытым. Значит родные, возможно, смогут увидеть Марину и Людмилу только издалека. Но эти мужественные женщины, которые 600 дней провели за решеткой, обязательно почувствуют нашу поддержку, которой будет пропитан каждый сантиметр здания Мингорсуда.

Оксана Колб Фото: Dmitry Dmitriev/Novychas.online

600 дней в СИЗО без суда

600 дней без возможности обнять родных и коллег. 600 дней в тесных, пропахших сигаретным дымом камерах. Фактически без солнечного света и свежего воздуха. С включенным и днем и ночью светом. 600 дней неба только через решетку. Почти без писем. Но при этом с огромной поддержкой людей по обе стороны решетки. И с невероятной верой в правду, справедливость, лучшее завтра и людей.

Поддержка близких, вера в людей, в то, что в своей жизни ты все делал правильно и по-другому быть не могло, дают возможность там не сломаться, не впасть в депрессию, выстоять и стать еще сильнее.

"Бытовые сложности - это из разряда "с этим можно жить", - писала Марина Золотова коллегам. - Гораздо сложнее дается разлука с семьей. Но у меня чудесные родные. Дети рядом с мужем, так что за них я спокойна. Я пропустила уже два дня рождения сына и два - дочки. Пропустила Надин выпускной и поступление в Академию искусств. Это, конечно, грустно, но я знаю, что за это время они, то есть мы, сплотились сильнее, а они стали взрослыми и самостоятельными. Сын вырос на 10 сантиметров, а я это пропустила. Я всегда говорю, чтобы компенсировать это украденное у нас время, мы просто обязаны жить дальше".

Правда и профессионализм сейчас не нужны

Свой день я обычно начинала с того, что открывала Tut.by, как и несколько миллионов белорусов. Мы заходили на портал, чтобы прочитать правдивые новости о происходящем в стране от профессионалов журналистики. Утром 18 мая 2021 года мы узнали, что у редакции и редакторов обыск, а вскоре - и о том, что журналисты, редакторы, менеджеры за решеткой.

Только за то, что делали свою работу честно. Правда, совесть, честь и профессионализм сейчас не нужны. Нужны хамство, ужасающая ложь, откровенные оскорбления. Именно это умеют делать азаренки-гладкие-красовские и иже с ними. Только это они и умеют делать. И вероятно, с пеной и брызгами слюны будут поливать грязью лучшего редактора Беларуси - Марину Золотову. Будут стараться подловить самый мерзкий кадр, чтобы потом добавить ядовитую подпись на страницах пропагандистских ресурсов.

Но как бы они ни старались, Марина и Мила будут улыбаться. Потому что знают, как мы ждем эти кадры. Будут махать нам рукой. Несмотря на наручники, в которых их будут держать целый день. Несмотря на весь абсурд и нелепость происходящего. Несмотря на выдуманные обвинения. Будут улыбаться и махать нам рукой. А вечером их снова отправят в стакан, снова в автозак, в отстойник, в камеру… Чтобы на следующий день снова раньше всех принести завтрак и дать бутерброд в суд.

Что бы там ни прозвучало из уст тех, кого сейчас называют судьями и прокурорами, мы-то знаем - Марину и Милу истязают за правду. За позицию. За честность и веру в добро. За то, что так и не сломались. За то, что несмотря на мучительные недели так называемого суда они каждый день будут улыбаться. И махать нам рукой.

Лучший в жизни репортаж

А мы каждой клеточкой своей будем посылать им добро, поддержку и, конечно же, наши улыбки. Мы будем верить, что свой лучший в жизни репортаж Марина Золотова напишет из зала суда, где в клетке, закованными в наручники будут сидеть все те, кто думает, что может жить и править вечно. Кто сегодня бросает за решетку лучших людей Беларуси, кто издевается, оскорбляет и нарушает все мыслимые и немыслимые законы и нормы морали.

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Этот лучший в своей жизни репортаж мы будем писать вместе. Катя Андреева будет вести стрим. Денис Ивашин обязательно проведет детальное расследование, чтобы никто не ушел от ответа. И все те журналисты, которые сегодня встречают каждый свой день по ту сторону решетки, обязательно займут места в первом ряду, чтобы видеть глаза тех, кто решил, что будет править вечно. Будут ли они улыбаться и махать хоть кому-то рукой? Вряд ли.

Но пока тот день еще не настал. Марина и Мила утром 9 января раньше всех съедят свой завтрак, чтобы потом улыбаться нам в клетке зала Мосгорсуда, несмотря ни на что. И даже охранники СИЗО будут искренне желать им удачи.

Больше всего на свете мне хотелось бы обнять тебя, Марина. Так же, как ты обняла меня в мой первый день в СИЗО. Обнять, улыбнуться и сказать, что все будет хорошо. Я так и сделаю в своих мыслях. А ты обязательно это почувствуешь. Сегодня мы все Tut.by. И как бы кто ни старался, свободу слова не убить.

Оксана Колб, главный редактор белорусской газеты “Новый час”, бывшая политзаключенная, после двух месяцев в СИЗО была приговорена к 2,5 годам “химии”, но уехала из Беларуси и не стала отбывать наказание.

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