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Денис Ивашин
Денис Ивашин (фото из архива)Фото: Privat
ПолитикаБеларусь

Белорусский журналист Ивашин получил свыше 13 лет колонии

Екатерина Венкина
33 мин. назад

Белорусский журналист-расследователь Денис Ивашин приговорен к 13 годам и одному месяцу колонии по делу о "госизмене". "Власти хотят запугать коллег", - уверен заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов.

https://www.dw.com/ru/belorusskij-zurnalist-ivasin-polucil-svyse-13-let-kolonii/a-63119037

Гродненский областной суд приговорил белорусского журналиста-расследователя Дениса Ивашина к 13 годам и одному месяцу колонии. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил правозащитный центр "Весна".

Журналист также был оштрафован на 150 базовых величин (около 1555 евро). Ему были предъявлены обвинения по ст. 365 ("вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел") и ч. 1 ст. 356 УК ("госизмена"). Комитет Госбезопасности (КГБ) Беларуси заявил, что журналист якобы сотрудничал с украинской разведкой. Вердикт вынес судья Валерий Романовский.

Судебный процесс продлился около месяца и проходил в закрытом режиме, власти объяснили это тем, что на слушаниях "рассматривались сведения, составляющие гостайну".

Задержали в Гродно

Дениса Ивашина задержали 12 марта 2021 года в его квартире в Гродно. Изначально его подозревали во "вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел" (ст. 365 УК). В сентябре 2021 года ему предъявили новое обвинение "по особо тяжкому преступлению", позже стало известно, что это "измена государству" (ч.1 ст. 356 УК).

КГБ 22 марта заявил, что журналист работал на спецслужбы Украины и нанес вред национальной безопасности Беларуси. Ведомство утверждало, что украинский проект InformNapalm, в котором Ивашин был редактором белорусской страницы, создан и действует "в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины". По мнению белорусских спецслужб, действия Ивашина "далеко выходили за рамки журналистской работы".

Ивашин, в свою очередь, не раз подчеркивал, что проводил свои расследования в рамках закона и использовал только открытые источники информации. Журналист известен в Беларуси расследованиями о строительстве ресторана рядом с местом массовых сталинских расстрелов в Куропатах, о совместных учениях Росгвардии и белорусских силовиков, а также о возможном участии бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в разгоне мирных белорусских протестов в 2020 году.

БАЖ: Такой срок - серьезное испытание

Незадолго до задержания журналист рассказывал, что работает над очередной частью расследования про "экс-беркутовцев" в белорусском ОМОНе.

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий уверен, что арест Дениса Ивашина связан с его профессиональной деятельностью и последним расследованием.

"Когда ты получаешь срок от 7 до 15 лет - это серьезное испытание. Думаю, также власти хотят запугать коллег, которые видят, что за публикации можно "заехать" на такой срок", - убежден Горецкий.

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