"Мы все стоим за Tut.by": что белорусы думают об атаке властей на портал

Белорусы публикуют в социальных сетях фото с логотипом TUT.BY и хештегами #ЯTUT, #ЖывеTUT.BY, проводят акции солидарности, флешмобы, пишут слова поддержки задержанным журналистам. В интернете появилась петиция с требованием прекратить давление на портал. DW о том, как белорусы отреагировали на атаку властей на крупнейший медиаресурс страны.

Белорусы требуют прекратить давление на Tut.by

После атаки властей на портал Tut.by белорусы пишут слова поддержки журналистам, запустили флешмоб солидарности с Tut.by - делают фото с логотипом портала. Кроме того, в сети появилась петиция с требованием прекратить давление на Tut.by, а также разблокировать его на время проведения расследования, не препятствовать журналистам издания заниматься профессиональной деятельностью. К середине дня 19 мая петицию подписали более 10,5 тысячи человек.

На фоне блокировки портала в Telegram-канале Tut.by за сутки прибавилось 100 тысяч подписчиков. И, по данным сервиса by.tgstat.com на 19 мая, его аудитория составляет более 506 тысяч человек.

Белорусы пишут в поддержку журналистов

"Торпедирование обысками и уголовным делом - это попытка лишить людей возможности получать свежую и правдивую информацию, загнать нас всех в поле госпропаганды", - считает основатель фонда помощи By_sol Андрей Стрижак. "Сегодня мы все стоим за Tut.by и защищаем своих", - написал Стрижак на своей странице в Facebook.

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Солидарность с порталом Tut.by выразил адвокат Дмитрий Лаевский. Он отметил, что "вклад команды Tut.by в сохранение права в Беларуси огромен, его просто невозможно измерить - настолько эти люди решительно, бесстрашно, независимо и бескомпромиссно, часто с риском для жизни и здоровья, не говоря уже про риск для личной свободы, освещали события 2020-2021 года в нашей стране". "Поэтому атака на Tut.by - это не просто удар по медиа-ресурсу, это удар по гласности и нашим с вами правам", - пишет Лаевский в Facebook.

"Свобода выражения мнения и свобода средств массовой информации относятся к числу основных прав человека. Ни одно государство не может развиваться в русле демократии без свободы слова, печати и распространения идей и мнений", - пишет баскетболистка Екатерина Снытина.

По мнению бывшего журналиста гостелеканала ОНТ и пула Лукашенко Дмитрия Семченко, убивая Tut.by, власти максимально приблизили белорусов к Северной Корее: "Не за горами и тема нашего второго разговора о кремлевской распродаже. Вот только беларусы - не корейцы. Я видел этих свободных людей...", - написал журналист в Facebook.

Мнение политологов об атаке на Tut.by

Единственное средство, которое Лукашенко может использовать для удержания власти в своих руках, это масштабный систематический институциональный террор, - отметил в комментарии DW глава варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов. И зачистка медиапространства, по его словам, это только один из методов по усилению пространства террора. Для этого же в Беларуси были приняты законы о возможности применения силы в отношении протестующих граждан.

Альтернативные средства массовой информации внутри страны подрывают и без того не очень устойчивую легитимность Лукашенко и сеют сомнения в рядах его окружения, считает политолог. "Мне кажется, Лукашенко хотел бы полностью зачистить пространство по двум причинам: перед годовщиной августовских событий в Бедаруси он должен выглядеть полным победителем, второй момент - отношения с Москвой", - говорит он. Усов напомнил, что в конце мая ожидается визит Лукашенко в Москву, и Путин не отступает от намерений подписать ряд документов, в том числе интеграционных. "Чтобы хоть как-то противостоять Москве, Лукашенко надо полностью контролировать внутриполитическое пространство", - отмечает Павел Усов.

В свою очередь аналитик белорусского Центра европейской трансформации, член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров считает, что атаку на Tut.by можно назвать рейдерским захватом. "Думаю, что речь идет не о закрытии портала, а о попытке рейдерского захвата или установлении внешнего государственного контроля над ним. Tut.by удерживает большинство интернет-аудитории в Беларуси и как независимый ресурс считается властями враждебным. Для них это шаг в информационной войне. Государственные медиа тотально проигрывают независимым в интернете, и атака на Tut.by – это попытка изменить баланс в свою сторону", - заявил Егоров DW.

По мнению эксперта, ни к чему хорошему это не приведет: это подрыв информационной безопасности страны, поскольку часть аудитории Tut.by может уйти на российские ресурсы. Кроме того, аудитория портала перейдет в социальные сети, где куда больше радикализма, чем в умеренном Tut.by. "Обвинение Tut.by в уклонении от налогов будет крайне негативно воспринято бизнес-сообществом, что еще больше будет усиливать отток инновационного бизнеса из страны", - отметил Егоров.

Сторонники Лукашенко объясняют атаку на Tut.by защитой госинтересов

Ситуацию с Tut.by в эфире государственного телеканала ОНТ прокомментировал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев: "Часть наших коллег, к сожалению, пользуясь непрозрачным и незаконным финансированием, используя лазейки в белорусском законодательстве, используя тот факт, что у нас нет в законодательстве до сих пор закона об иностранных агентах, по сути работают против государственных и национальных интересов".

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