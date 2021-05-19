"Мы все стоим за Tut.by": что белорусы думают об атаке властей на портал

Белорусы публикуют в социальных сетях фото с логотипом TUT.BY и хештегами #ЯTUT, #ЖывеTUT.BY, проводят акции солидарности, флешмобы, пишут слова поддержки задержанным журналистам. В интернете появилась петиция с требованием прекратить давление на портал. DW о том, как белорусы отреагировали на атаку властей на крупнейший медиаресурс страны.
Белорусы требуют прекратить давление на Tut.by
После атаки властей на портал Tut.by белорусы пишут слова поддержки журналистам, запустили флешмоб солидарности с Tut.by - делают фото с логотипом портала. Кроме того, в сети появилась петиция с требованием прекратить давление на Tut.by, а также разблокировать его на время проведения расследования, не препятствовать журналистам издания заниматься профессиональной деятельностью. К середине дня 19 мая петицию подписали более 10,5 тысячи человек.
На фоне блокировки портала в Telegram-канале Tut.by за сутки прибавилось 100 тысяч подписчиков. И, по данным сервиса by.tgstat.com на 19 мая, его аудитория составляет более 506 тысяч человек.
Белорусы пишут в поддержку журналистов
"Торпедирование обысками и уголовным делом - это попытка лишить людей возможности получать свежую и правдивую информацию, загнать нас всех в поле госпропаганды", - считает основатель фонда помощи By_sol Андрей Стрижак. "Сегодня мы все стоим за Tut.by и защищаем своих", - написал Стрижак на своей странице в Facebook.
Журналистка Tut.by Катерина Борисевич бала приговорена к лишению свободы на 6 месяцев
Солидарность с порталом Tut.by выразил адвокат Дмитрий Лаевский. Он отметил, что "вклад команды Tut.by в сохранение права в Беларуси огромен, его просто невозможно измерить - настолько эти люди решительно, бесстрашно, независимо и бескомпромиссно, часто с риском для жизни и здоровья, не говоря уже про риск для личной свободы, освещали события 2020-2021 года в нашей стране". "Поэтому атака на Tut.by - это не просто удар по медиа-ресурсу, это удар по гласности и нашим с вами правам", - пишет Лаевский в Facebook.
"Свобода выражения мнения и свобода средств массовой информации относятся к числу основных прав человека. Ни одно государство не может развиваться в русле демократии без свободы слова, печати и распространения идей и мнений", - пишет баскетболистка Екатерина Снытина.
По мнению бывшего журналиста гостелеканала ОНТ и пула Лукашенко Дмитрия Семченко, убивая Tut.by, власти максимально приблизили белорусов к Северной Корее: "Не за горами и тема нашего второго разговора о кремлевской распродаже. Вот только беларусы - не корейцы. Я видел этих свободных людей...", - написал журналист в Facebook.
Мнение политологов об атаке на Tut.by
Единственное средство, которое Лукашенко может использовать для удержания власти в своих руках, это масштабный систематический институциональный террор, - отметил в комментарии DW глава варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов. И зачистка медиапространства, по его словам, это только один из методов по усилению пространства террора. Для этого же в Беларуси были приняты законы о возможности применения силы в отношении протестующих граждан.
Альтернативные средства массовой информации внутри страны подрывают и без того не очень устойчивую легитимность Лукашенко и сеют сомнения в рядах его окружения, считает политолог. "Мне кажется, Лукашенко хотел бы полностью зачистить пространство по двум причинам: перед годовщиной августовских событий в Бедаруси он должен выглядеть полным победителем, второй момент - отношения с Москвой", - говорит он. Усов напомнил, что в конце мая ожидается визит Лукашенко в Москву, и Путин не отступает от намерений подписать ряд документов, в том числе интеграционных. "Чтобы хоть как-то противостоять Москве, Лукашенко надо полностью контролировать внутриполитическое пространство", - отмечает Павел Усов.
В свою очередь аналитик белорусского Центра европейской трансформации, член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров считает, что атаку на Tut.by можно назвать рейдерским захватом. "Думаю, что речь идет не о закрытии портала, а о попытке рейдерского захвата или установлении внешнего государственного контроля над ним. Tut.by удерживает большинство интернет-аудитории в Беларуси и как независимый ресурс считается властями враждебным. Для них это шаг в информационной войне. Государственные медиа тотально проигрывают независимым в интернете, и атака на Tut.by – это попытка изменить баланс в свою сторону", - заявил Егоров DW.
По мнению эксперта, ни к чему хорошему это не приведет: это подрыв информационной безопасности страны, поскольку часть аудитории Tut.by может уйти на российские ресурсы. Кроме того, аудитория портала перейдет в социальные сети, где куда больше радикализма, чем в умеренном Tut.by. "Обвинение Tut.by в уклонении от налогов будет крайне негативно воспринято бизнес-сообществом, что еще больше будет усиливать отток инновационного бизнеса из страны", - отметил Егоров.
Сторонники Лукашенко объясняют атаку на Tut.by защитой госинтересов
Ситуацию с Tut.by в эфире государственного телеканала ОНТ прокомментировал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев: "Часть наших коллег, к сожалению, пользуясь непрозрачным и незаконным финансированием, используя лазейки в белорусском законодательстве, используя тот факт, что у нас нет в законодательстве до сих пор закона об иностранных агентах, по сути работают против государственных и национальных интересов".
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Лидер демократической Беларуси
Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.
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Сбор подписей за Тихановскую
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Объединение штабов
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Три грации как символ мирных перемен
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Непризнанные результаты выборов
10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Протесты после выборов
Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Вынужденная эмиграция
Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
За диалог при международном посредничестве
Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Внимание к пыткам в Беларуси
Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Премия Сахарова "За свободу мысли"
В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с диаспорой в Риме
Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Новый имидж лидера
За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.
Автор: Янина Мороз