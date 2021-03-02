Приговор журналистке Катерине Борисевич оставлен в силе

Минский городской суд во вторник, 20 апреля, подтвердил приговор, вынесенный журналистке белорусского издания Tut.by Катерине Борисевич за "разглашение врачебной тайны", - шесть месяцев лишения свободы. Тем самым суд оставил без удовлетворения апелляционные протест и жалобу. Менее чем через месяц - 19 мая - Борисевич должна выйти на свободу, сообщил портал Tut.by. В заседании журналистка участвовала по видеосвязи из жодинского СИЗО, указывается далее.

Суд рассматривал протест Генпрокуратуры Беларуси на приговор Московского районного суда Минска, который ведомство сочло слишком мягким. Адвокаты журналистки в свою очередь подали апелляцию, требуя отменить приговор и освободить их подзащитную.

"Как минимум мы рады, что апелляционный протест не удовлетворен", - заявил после заседания один из адвокатов Борисевич Михаил Боднарчук. По его словам, оставшийся месяц журналистка либо будет отбывать либо в СИЗО, либо может быть отправлена по этапу в место отбывания наказания.

Приговор суда первой инстанции

2 мая суд Московского района Минска вынес обвинительные приговоры Катерине Борисевич и врачу Больницы скорой медицинской помощи Артему Сорокину по так называемому делу "о нуле промилле". Суд признал их виновными в том, что они сообщили об отсутствии алкоголя в крови активиста Романа Бондаренко, скончавшегося после задержания силовиками от травм, вопреки утверждению властей. Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, Сорокина - к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин.

Согласно обвинению, Катерина Борисевич с 12 по 13 ноября "путем просьб и уговоров" склонила Артема Сорокина предоставить ей устную информацию о состоянии Романа Бондаренко и фотокопии медицинской документации. Эти сведения якобы составляли врачебную тайну, их передача произошла "без согласия пациента или иных уполномоченных лиц". Сорокин "поддался уговорам и разгласил информацию о состоянии здоровья Бондаренко, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера", указано в деле.

На основании этой информации Борисевич подготовила для Tut.by материал, в котором говорилось, что у Романа Бондаренко, избитого на "площади Перемен" и умершего в больнице, было 0 промилле алкоголя в крови. Это противоречило версии Следственного комитета и Александра Лукашенко, утверждавшим, что Бондаренко был пьян. Действия Борисевич и Сорокина, по мнению обвинения, "негативно повлияли на состояние правопорядка и повлекли за собой тяжкие последствия" - привели "к повышению напряженности в обществе, побудили граждан к проведению незаконных массовых мероприятий".

Смерть Романа Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко был избит на "Площади Перемен", когда попытался заговорить с людьми, снимавшими с заборов бело-красные-белые ленты. После драки неизвестные люди загрузили его в белый микроавтобус и доставили в Центральное РУВД Минска и впоследствии - в больницу с тяжелыми травмами. Бондаренко умер в больнице вечером 12 ноября, врачи говорили, что шансов на выживание у него практически не было.

18 февраля, более чем через три месяца после смерти Бондаренко, Генпрокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). При этом ведомство подчеркнуло, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена".

Смотрите также: