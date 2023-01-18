Тихановская: Нельзя допустить втягивания Беларуси в войну

Светлана Тихановская, которую в Беларуси сейчас заочно судят, рассказала DW на Давосском форуме о том, чего ждет от суда и что ей известно об активности военных России в Беларуси.

Светлану Тихановскую, ставшую одним из лидеров белорусской оппозиции во время массовых протестов против фальсификаций на президентских выборах 2020 года и оказавшуюся в вынужденной эмиграции в Литве, в Беларуси сейчас обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти. 17 января в горсуде Минска начался заочный процесс по делу политика.

В интервью DW, которое Тихановсккая дала в тот же день на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, она рассказала, почему для нее важно не отказываться от участия в этом суде и что ей известно о перспективах вовлечения ВС Беларуси в войну России против Украины.

"Все "суды" в Беларуси сейчас - это судилища"

DW: Светлана, чего вы ожидаете от заочного суда в Минске? И какого решения больше всего боитесь?

Светлана Тихановская: Ничего не ожидаю и решения никакого не боюсь, потому что я знаю, что так называемые судьи огласят приговор, который приказано огласить. Как сегодня выяснили мои адвокаты, мне грозит до 20 лет лишения свободы. Это ожидаемо. Я не жду, что там будет справедливый суд, что адвокат назначенный этим режимом, будет хоть как-то меня защищать. Но мне очень важно участвовать в этом фарсе, чтобы собрать документы и потом просить с ними международной защиты.

Конечно, дадут срок. И, естественно, я не могу вернуться в Беларусь, пока этот режим не падет. Потому что все, что сейчас происходит в Беларуси, все эти так называемые "суды" - это судилища. Это касается не только меня и заочных судов. (…)

Сейчас в Беларуси по 15-17 человек каждый день задерживают - за украинские песни, за то, что участвовали в марше, за проукраинскую позицию, тут много поводов не надо. Это нужно, чтобы постоянно держать белорусов в страхе. То есть люди постоянно находятся в ожидании, что за ними могут прийти, потому что большинство белорусов участвовали в митингах, большинство белорусов - за Украину и против этой войны.

- Какие последствия этот суд может иметь для вас и вашей семьи?

- Я понимаю сама и надеюсь, что и все понимают, что этот "суд" в Беларуси не имеет никакого отношения к правосудию. Это фарс, чтобы отомстить тем, кто выступил против режима. Поскольку я живу в изгнании, то надеюсь, что он не повлияет на меня, хотя и понимаю, что результаты этого "суда" могут быть переданы, например, в Интерпол и у (него и подобных. - Ред.) организаций возникнут вопросы при совершении мною поездок. Но мы работаем с Интерполом, и они знают о ситуации в нашей стране.

Светлана Тихановская Фото: Julien De Rosa/AFP/Getty Images

Это уже второй заочный судебный процесс в Беларуси. Первый был проведен по делу нашей (белорусской. - Ред.) олимпийской призерки по плаванью Александры Герасимени. Думаю, что такие "суды" участятся, но это - нарушение основных прав человека. И я хочу, чтобы мир понял, что эта проблема заслуживает внимания.

Более того, этот режим может начать лишать людей гражданства, и уже очень скоро. Тех, кого они сочтут "террористами" и "экстремистами", а таких людей немало. И тогда нам придется решать проблему с их правовым статусом. Но я надеюсь, что демократический мир будет открыт для создания новых механизмов. Ведь чтобы проживать за границей, необходимы документы. Так что мы работаем над этим вопросом. Перед нами еще много вызовов. Однако демократический мир понимает, что происходит в нашей стране: репрессии, беззаконие. Поэтому я думаю, что нам удастся найти решение.

"Без демократической Беларуси невозможна безопасность региона"

- Здесь, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, международное внимание сконцентрировано на Украине. Насколько важно для вас, чтобы внимание мировых лидеров было направлено и на Беларусь, и сложно ли вам сейчас этого добиться?

- На мой взгляд, сейчас внимание к Беларуси ослабло, и Давос - это одна из платформ, на которой можно напомнить людям - политикам, журналистам, предпринимателям - о Беларуси, чтобы они предприняли более решительные шаги в отношении нашей страны. Сейчас кажется, что Беларусь отложили на потом, потому что сначала нужно разобраться с кризисом в Украине.

Я это поддерживаю, однако считаю, что Беларусь необходимо сохранять в центре внимания, потому что это очень важная страна в нашем регионе. Ведь без свободной Беларуси будет существовать постоянная угроза для наших западных соседей. Потому что Лукашенко - союзник Путина, и вместе они будут нарушать безопасность всего региона.

Кроме того, Давос - это важная возможность обсудить (экономическое. - Ред.) будущее нашей страны. Ведь мы хотим видеть Беларусь не только демократической, но и процветающей, богатой страной. И я уверена, что у нас есть возможность добиться этого, имея хороший менеджмент, учитывая, какие у нас прекрасные, трудолюбивые, очень дисциплинированные люди. Так что я думаю, что мы сможем построить процветающую Беларусь. Нам будут нужны инвестиции, экономические реформы. И мы намерены использовать мероприятия на полях (ВЭФ. - Ред.), чтобы обсудить отдельно Беларусь, экономическую ситуацию в ней и наши будущие экономические цели.

- Открыты ли лидеры, с которыми вы встречаетесь здесь, для бесед с вами на все эти темы?

- Конечно, белорусская тема не забыта полностью. В особенности политики понимают значение свободной, независимой, демократической Беларуси. Но иногда произносится много слов, без того чтобы за ними следовали дела. Конечно, это касается не всех. Например, у нас прекрасные отношения с главой МИД Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), она - друг Беларуси. С ее помощью мы смогли отправить в Украину мобильный госпиталь, где работают белорусские медики-добровольцы.

Сейчас в бундестаге формируется группа, специализирующаяся на вопросах, связанных с Беларусью (о создании групп "За демократическую Беларусь" в парламентах ряда западных стран в конце декабря 2022 года сообщил представитель Тихановской по парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько. - Ред.). И я надеюсь, что тема Беларуси станет более заметной в парламенте ФРГ.

Что нам нужно сейчас - так это оформить отношения с различными организациями, как это уже произошло с Советом Европы, где была сформирована контактная группа по Беларуси. Белорусский режим больше не участвует в Совете Европы, вместо этого была создана контактная группа по сотрудничеству с белорусским гражданским обществом.

То же можно сделать в отношении ОБСЕ, структур ООН, различных международных организаций, которые стали бы работать с Беларусью не на уровне диктатора, но на уровне свободных белорусов. Для этого нужна политическая воля.

Другая проблема, с которой мы столкнулись, - то, что мы пока не видим ясной стратегии (Запада. - Ред.) в отношении Беларуси. (…) Думаю, это связано с тем, что Беларусь многие годы воспринимали как придаток России. Нам нужно это изменить.

"Лукашенко побоится направлять войска в Украину, не зная последствий"

- Есть опасения, что президент России Владимир Путин может начать новое наступление на Украину с территории Беларуси. Насколько вы обеспокоены тем, что Беларусь может оказаться еще сильнее втянутой в эту войну?

- Мы постоянно получаем информацию от сети наших волонтеров, которые наблюдают за военными учениями (России и Беларуси. - Ред.), прибытием эшелонов с военной техникой и российскими солдатами. Они заметят, если будет произведен запуск ракет. Сейчас мы видим присутствие на нашей территории 12 000 российских военных. Они все время занимаются учениями.

Но я думаю, что присутствие российских военных в Беларуси на данный момент служит тому, чтобы держать белорусов в страхе, получить контроль над Беларусью путем ползучей оккупации и продолжать оказывать давление на украинцев, заставив их переместить свое внимание с востока на север.

Наша задача в том, чтобы не допустить вовлечение белорусских Вооруженных сил в эту войну. Мы знаем, что белорусские солдаты не хотят воевать с украинцами. Они - не наши враги. И Лукашенко тоже знает это. Он не чувствует поддержки со стороны народа и армии. Думаю, он побоится направлять войска в Украину, не зная возможных последствий этого шага.

Я часто слышу, что Путин давит на Лукашенко, а тот не уступает. Но это неправда. Лукашенко и Путин на самом деле - союзники. Возможно, статус-кво удобен для них обоих: белорусов держат в страхе, а украинцев - под давлением. Поэтому они (Путин и Лукашенко. - Ред.) и устраивают это шоу с учениями, не собираясь предпринимать каких-то практических шагов. И тем не менее - с территории Беларуси могут быть запущены ракеты, иранские дроны и все что угодно.

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