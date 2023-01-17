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Светлана Тихановская в Варшаве, 2022 годФото: Volha Shukaila/Zuma/IMAGO
ПолитикаБеларусь

В Беларуси начался заочный суд над Светланой Тихановской

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

Тихановская после спорных итогов выборов президента Беларуси проживает в изгнании в Литве. На родине ее обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти.

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В городском суде Минска во вторник, 17 января, начался заочный суд над одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая объявила себя президентом страны после спорных выборов главы государства в августе 2020 года. Вместе с Тихановской в качестве обвиняемых в суд вызваны оппозиционеры Павел Латушко, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Всем подсудимым вменяют в вину заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, публичные призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, разжигание социальной вражды и розни.

Помимо этого, фигурантам дела в разном сочетании инкриминированы еще несколько статей. Так, Тихановскую дополнительно обвиняют в измене государству, приготовлении к участию в массовых беспорядках, захвате и удержании зданий и сооружений, воспрепятствовании работе ЦИК. Латушко инкриминируют превышение служебных полномочий и получение взятки.

Тихановская назвала суд над ней фарсом

По этому делу в Беларуси проведено так называемое "спецпроизводство", которое позволяет открывать уголовные дела в отношении фигурантов, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от "явки в орган, ведущий уголовный процесс". В отношении всех фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Светлана Тихановская назвала заочный суд над ней фарсом и местью со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко. "Эти судебные процессы - вовсе не судебные процессы. Это шоу, фарс, и к правосудию это не имеет никакого отношения. Это личная месть Лукашенко и его приспешников, но не только мне, но и другим людям, которые противостоят ему ", - заявила она на полях Всемирного экономического форума в Давосе 16 января.

По словам Тихановской, ей не предоставили доступ к судебным документам. Попытка связаться с назначенным судом адвокатом успехом не увенчалась. "Я даже не знаю, что мой так называемый адвокат будет делать завтра в этом суде, как он собирается меня защищать. Я не знаю, сколько будет длиться этот суд, сколько дней, но я уверена, что меня приговорят ко многим годам тюрьмы", - сказала Светлана Тихановская.

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