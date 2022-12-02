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Валерий Сахащик, Светлана Тихановская, Павел Латушко на пресс-конференции
Светлана Тихановская, Валерий Сахащик и Павел Латушко на пресс-конференции в Варшаве 2 декабря 2022 годаФото: DW
ПолитикаБеларусь

Переходный кабинет Тихановской отчитался о своей работе

Татьяна Неведомская
16 мин. назад

Объединенный переходный кабинет, созданный Светланой Тихановской в минувшем августе, отчитался о работе за четыре месяца своего существования. DW – подробнее.

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Разработана система помощи белорусам-участникам войны в Украине, созданы инструменты для "деоккупации" Беларуси от войск РФ - представители Объединенного переходного кабинета, созданного лидером демсил Светланой Тихановской, рассказал о том, что сделано за четыре месяца его существования. Пресс-конференция с их участием прошла в Музее вольной Беларуси в Варшаве в пятницу, 2 декабря.

Кабинет создан Светланой Тихановской по итогам конференции "Новая Беларусь", которая проходила 8 - 9 августа 2022 года. Тогда было заявлено, что это "коллективный исполнительный орган" демократических сил, который должен "защищать суверенитет и независимость Беларуси и обеспечить транзит от диктатуры к демократии".

Механизмов для освобождения политзаключенных нет

Представители Объединенного кабинета вышли к журналистам после закрытой встречи, которая длилась несколько часов, и на которой, по словам Светланы Тихановской, рассматривалась стратегия для Беларуси, которую оппозиция намерена в будущем представить самим белорусам.

В свою очередь заместитель Тихановской в кабинете Павел Латушко отметил, что главная цель этой структуры – "деоккупация" Беларуси от российских вооруженных сил. Для этого представители кабинета намерены продолжать, в том числе через экономические и персональные санкции, давление на режим Александра Лукашенко.

В то же время они признают, что, несмотря на давление, не видят международных механизмов, которые помогли бы освободить белорусских политзаключенных. "У нас нет рычагов, чтобы открыть тюрьмы", - заявила Светлана Тихановская.

Также, по ее словам, из-за войны в Украине очень сложно вернуть внимание международной общественности к этой теме. "Каждый раз приходится объяснять: это наша боль, вы не можете не привлекать внимание к Беларуси, к положению наших людей", - призналась Тихановская.

Воинская часть для белорусских добровольцев появится в Украине

Ряд вопросов, которыми занимался в течение четырех месяцев Объединенный переходный кабинет, касался войны в Украине и участия в ней белорусских добровольцев. Как рассказал представитель по вопросам обороны и нацбезопасности Валерий Сахащик, практически удалось реализовать систему помощи белорусам-участникам войны в Украине, в частности, есть договоренности с госпиталем в Варшаве, который будет оказывать им помощь на системной основе.

Также Сахащик завил о создании в Украине новой воинской части: "Мы договорились с украинскими властями, и уже создана отдельная воинская часть, общая для всех белорусов, воюющих за Украину". Во время пресс-конференции он обратился к замминистра обороны РБ Александру Вольфовичу и другим белорусским военным и пригласил их к переговорам.

"Хочу напомнить, что от ваших действий зависят жизни огромного количества людей. Все войны заканчиваются переговорами. Я приглашаю вас начать эти переговоры. Изменения обязательно произойдут, но они будут либо сложными и кровавыми, либо цивилизованными", - заявил Валерий Сахащик.

Будут ли у белорусов зеленые коридоры в случае объявления мобилизации?

Между тем для силового сценария готовятся члены мобилизационного плана оппозиции "Перамога" и группы белорусов за рубежом, сообщил представитель силового блока Александр Азаров. В случае же объявления в Беларуси мобилизации кабинет как один из сценариев рассматривает возможность создания зеленых коридоров для белорусов, через которые они могли бы покинуть страну, но для этого нужно согласие европейских партнеров.

По словам представителя по иностранным делам Валерия Ковалевского, контакты с европейскими партнерами расширяются, в ближайшее время будет открыто дипломатическое представительство демократической Беларуси в Брюсселе, кроме того, представители офиса Тихановской и Кабинета есть в Праге, Таллине и Киеве.

Что касается дальнейшего существования самого Объединенного переходного кабинета, то в каком виде оно продолжится, станет известно через два месяца, тогда структура представит итоги своей деятельности реформированному Координационному совету белорусской оппозиции, который должен либо утвердить представителей кабинета либо высказать свое недовольство.

Смотрите также:

Кабинет Тихановской: последний шанс оппозиции?

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