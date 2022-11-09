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Как полк Калиновского заинтересовался "большой" политикой

2 ч. назад

Белорусские добровольцы из полка Кастуся Калиновского воюют на стороне ВСУ. Командование полка стало проявлять и политические амбиции. Зачем военные идут в политику? На чью поддержку могут рассчитывать пострадавшие на войне "калиновцы" и их семьи?

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Гости: 

- Глеб Гунько, бывший боец полка Калиновского,

-Татьяна Ошуркевич, политический обозреватель,

- Евгений Магда, украинский политолог.

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