Как полк Калиновского заинтересовался "большой" политикой

2 ч. назад 2 ч. назад

Белорусские добровольцы из полка Кастуся Калиновского воюют на стороне ВСУ. Командование полка стало проявлять и политические амбиции. Зачем военные идут в политику? На чью поддержку могут рассчитывать пострадавшие на войне "калиновцы" и их семьи?