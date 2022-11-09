Как полк Калиновского заинтересовался "большой" политикой

ПолитикаБеларусьКак полк Калиновского заинтересовался "большой" политикойTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаБеларусь2 ч. назад2 ч. назадБелорусские добровольцы из полка Кастуся Калиновского воюют на стороне ВСУ. Командование полка стало проявлять и политические амбиции. Зачем военные идут в политику? На чью поддержку могут рассчитывать пострадавшие на войне "калиновцы" и их семьи?https://p.dw.com/p/4JOFPРекламаГости: - Глеб Гунько, бывший боец полка Калиновского, -Татьяна Ошуркевич, политический обозреватель, - Евгений Магда, украинский политолог.