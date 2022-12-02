Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Юбилейный ХХ Минский форум прошел в Берлине - в очередной раз вдали от города, чьим именем назван. Эксперты из Германии и Беларуси обсудили отношения двух стран, санкции и экономические проблемы.

"Самый сложный форум за все время его существования", - так охарактеризовала ситуацию политолог Сабина Фандрих (Sabine Fandrych), глава Фонда Фридриха Эберта, который является соучредителем германо-белорусского Минского форума. Последний Минский форум в самом Минске проходил в 2019 году, и когда он пройдет там снова - неизвестно. В 2020 году немецкое правительство, как и ЕС, не признало Александра Лукашенко избранным президентом. Организаторы форума заявили, что он не вернется в столицу Беларуси, пока в стране есть политзаключенные.

В 2022 году Минский форум прошел в Берлине. Главной его темой стала "Беларусь и война: насколько сильна хватка России?". Говорили о военной агрессии России против Украины, вовлеченности в нее белорусского режима, репрессиях и политзаключенных, особенно -о Марии Колесниковой, которую в день форума перевели из реанимации в палату, и об Алесе Беляцком, который в момент вручения ему Нобелевской премии мира будет в белорусском СИЗО.

Больше никакого business as usual с властями Беларуси

Тенью над форумом нависала война. "Мы не можем говорить о Беларуси, не говоря о войне в Украине... Но белорусский режим - это не то же, что гражданское общество и население страны, которое в большинстве проголосовало за демократических кандидатов и выходило на улицы. Это четкая позиция немецкого правительства", - сказала Сабина Фандрих.

"Мы проводим различие между Беларусью и Россией. И видим сопротивление белорусских граждан воинственности белорусского режима", - подчеркнул также Тобиас Линднер (Tobias Lindner), депутат и представитель МИД Германии. По его словам, диалог с Лукашенко больше не возможен. "Я не могу себе этого представить. Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом, - сказал Линднер. - Но нужно сохранять мосты с гражданским обществом, поэтому мы должны иметь посольство в Беларуси. Есть каналы для коммуникации между странами, но отношения - холодные".

По словам Линднера, общение происходит на тему условий работы дипломатов, также доносится требование освобождения политзаключенных. "Но никакого business as usual. Единственный вариант нормализации отношений - свободные выборы", - заявил Линднер. На этом форуме, как и на предыдущих в Вильнюсе и Варшаве, не было представителей "официальной" Беларуси - только независимые эксперты и представители демократических сил. Хотя Минский форум славился именно тем, что годами сводил вместе власть и оппозицию в Беларуси.

"До 24 февраля мы думали о новых выборах в Беларуси. Сейчас речь идет о сохранении независимости страны", - считает Валерий Ковалевский, представитель по иностранным делам Объединенного переходного кабинета. Политики сошлись в том, что судьба Беларуси тесно связана с судьбой Украины и зависит исхода войны. "Важно, чтобы Украина победила. В ином случае и перспектива для Беларуси будет закрыта. Это будет касаться вообще всех действий в регионе с нашей стороны", - сказал депутат немецкого парламента Кнут Абрахам (Knut Abraham).

Тема Беларуси, так громко звучавшая в 2020 году в немецких медиа, сейчас почти исчезла из них. "Но то, что мы делаем для Украины, помогает опосредованно поддержать Беларусь. Не страшно, что Беларусь сейчас сошла с первых полос... Важно, что Украина сейчас готова защищать свой суверенитет. Как и Беларусь. И это способствует пониманию, что Беларусь и Украина - самостоятельные нации, а не часть России. К сожалению, такое мнение есть в Германии", - признал депутат бундестага Нильс Шмид (Nils Schmid).

Облегчения визового режима с Беларусью при власти Лукашенко не будет

Тем не менее правительство Светланы Тихановской не признано официально на уровне ЕС, как и ее статус president-elect, то есть избранного президента. "Всегда сложно признавать "правительства в изгнании"... У нас был плохой опыт с Венесуэлой", - расказал Шмид. "Мы признали Гуайдо избранным президентом, но это не сработало и не помогло Венесуэле. В МИДах стран ЕС есть осторожность".

Тем не менее именно со Светланой Тихановской и ее кабинетом общаются власти Германии как с представителями народа Беларуси. "Главное, не поддаваться чувству, что все бесполезно и все было зря, - считает Шмид. - В Польше тоже государство сначала вроде бы победило, а потом была "Солидарность" и их победа. Если исходить из того опыта, нужно 5-7 лет. Два уже прошло! Осталось пять?".

Судя по вопросам из зала, собравшихся волновали визы и документы. Особенно на фоне угроз белорусского правительства лишать "неугодных" граждан паспортов. Пока отдельно о Беларуси никаких решений со стороны Германии не было. "Беларусь - не единственная страна, где правительство так поступает, например, у сирийцев те же проблемы. Но в Германии существует возможность оформлять какие-то документы людям, которые по политическим причинам в эмиграции", - говорит Шмид.

Никаких визовых облегчений для страны также не обсуждается. Если Беларусь демократизируется, то упрощенный визовый режим будет возможен уже с другим правительством, как и финансовая помощь стране. С Лукашенко у власти это невозможно, сошлись во мнении депутаты.

В экономике ситуация плохая, но лучше, чем ожидали

Такой плохой ситуации в экономике в Беларуси не было с 90-х, считают эксперты. "Более или менее держатся только два сектора - сельское хозяйство, где многое зависит от урожая, и IT- сфера, которая же тоже стагнирует, рост всего 1-2%. Из Беларуси уезжают специалисты", - говорит немецкий экономист Роберт Кирхнер (Robert Kirchner).

Экономического коллапса не произошло, но в целом картина нехорошая, резюмирует экономист, старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. "IT уже не драйвер экономики. После 24 февраля из сферы ушло около 11 тысяч работников, скорее всего, в связи с переездом. При количестве занятых в 100-150 тысяч она потеряла от 7 до 10% сотрудников, и это не предел", - считает Львовский.

Правительству нужны деньги, которые решили собрать с населения. "Больших налогов пока не касаются, но повысили так называемые маленькие - на сбор грибов-ягод, на собак, на пересечение границы", - уточняет Лев Львовский. C 2020 года из Беларуси уехали от 135 до 300 тысяч человек, считают исследователи. "Только в Евросоюз переехали 135 тысяч человек, их мы можем подсчитать, - рассказал Серж Навродский, представитель Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом в странах Балтии. - А ведь есть еще Россия и другие безвизовые страны. Думаю, максимально приближенное к реальности число - это 150-200 тысяч уехавших".

Львовский максимальное количество уехавших оценил в 300 тысяч. Хотя предприятия приспосабливаются к жизни под санкциями. "Ситуация плохая, но пока лучше, чем ожидали", - уточняет Львовский. "Болезненны ли санкции? Да. У них есть несколько эффектов. Правительство не может с ними справиться. И они делают Беларусь более зависимой от России. Только она дает сейчас деньги, иначе кризис был бы хуже".

"Надеюсь, что скоро Минский форум пройдет в Минске, в стране, где будут свободные выборы, не будет политзаключенных, а гражданское общество обретет новую силу", - сказал, подводя итоги, основатель и председатель форума профессор Райнер Линднер (Rainer Lindner). Сейчас, по его мнению, нужно пересмотреть германо-белорусские отношения. "Парламент Германии готов к налаживанию связей вне официальных контактов. Важно развивать новые формы сотрудничества с гражданским обществом, - считает Линднер. - Период диалога с режимом закончен".

Смотрите также: