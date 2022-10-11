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Гданьск, ПольшаФото: Nando Lardi/Zoonar/picture alliance
Экономика и бизнесБеларусь

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Татьяна Гаргалык
7 мин. назад

По данным статистики, в Польше больше 3700 компаний с белорусским капиталом. DW поговорила с белорусами, которые открыли или собираются открыть бизнес в этой стране.

https://www.dw.com/ru/ne-tolko-it-kak-belorusskie-predprinimateli-pereezzaut-v-polsu/a-63403030

У входа в бар "Карма" в историческом центре Гданьска - многолюдно. Многие пришли не только выпить коктейль, но и посмотреть несколько короткометражных фильмов о событиях последних лет в Беларуси. Бар основали белорусы Глеб Ковалев и Александр Качан. Заведения с таким же названием есть в Киеве и Варшаве, а вот бар в Минске, проработавший четыре года, окончательно закрылся после начала войны в Украине. 

"Бар в Гданьске открывали "как в первый раз". Пришлось учитывать особенности местной бюрократии, не сразу все получалось, но со временем разобрались. В мае нашли помещение, четыре месяца делали здесь ремонт", - рассказывает Александр.

Александр Качан
Александр КачанФото: Tatsiana Gargalyk/DW

Окончательно "Карма" открылась только в сентябре. "Бар, кафе, галерея – мы создали что-то среднее, для Минска это был привычный формат, а здесь вызывает удивление", -  говорит жена Александр Елена, помогающая бару с интеграцией с художниками. В "Карме" прошло уже несколько выставок, раз в неделю здесь собираются желающие порисовать скетчи, а по воскресеньям гости могут сами за стойкой готовить еду.

По словам владельцев, пока среди посетителей большинство белорусов, но все чаще в новое заведение заглядывают и поляки.

"Оформить ИП -  вопрос пары дней"

В десяти минутах ходьбы от бара открыла салон красоты "Perełka" Алла Галко. В Беларуси она много лет проработала в сфере медицины и косметологии, в Польшу была вынуждена уехать чуть больше года назад, после того как ее мужа, политзаключенного Дмитрия Галко, приговорили к трем годам лишения свободы.

"После переезда у меня была просто паника: новая страна, в Беларуси остался муж, - делится Алла. - После того, как я пообщалась с психологом, стало немного легче, я поняла, что больше не могу работать на кого-либо, решила открыть свое небольшое дело, чтобы просто хватало на жизнь". 

Алла Галко
Алла ГалкоФото: privat

По словам белоруски, основная сложность заключалась в том, что она не знала языка и местного законодательства, приходилось консультироваться по любому вопросу. Несколько месяцев занял поиск подходящего помещения. 

"С законодательством в Польше все намного проще, оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) -  вопрос пары дней. Если здесь приходит санстанция с проверкой, то тебе хотят помочь, подсказать, как сделать что-то  правильно, а не для того, чтобы выписать штраф", - говорит собеседница. Салон открылся 16 января, но, признается Алла, она еще нарабатывает базу клиентов, пока среди них большинство белоруски и украинки.  

"Название бренда придумали внуки"

В ближайшее время открыть свое дело в Польше планирует мама политзаключенной Антонины Коноваловой Анна. После ареста дочери в сентябре 2020 года  женщина собрала двух внуков (детей Антонины) и уехала сначала в Украину, а потом в Польшу.

В Беларуси Анна много лет вязала изделия из козьего пуха. Часть ее вещей оказалась в Польше, она дарила их в знак благодарности всем, кто помогал семье в новой стране.

"Это штучные вещи, я помню каждую свою работу. Мне говорили, что это очень красиво, тепло и натурально. Я решила не останавливаться. Мне помогли зарегистрировать бренд "Babulя" (Бабуля). Название, можно сказать, придумали внуки - их попросили написать слово, которое они говорят чаще всего. Бренд есть в Instagram", - рассказывает Анна.

В Беларуси у женщины остались знакомые мастерицы, которым она надеется помочь с заработком после того, как откроет свое дело в Польше. 

"В Беларуси я была ремесленником. Здесь мне еще только предстоит зарегистрироваться. Думаю, что в Польше это недолго", - говорит собеседница.

"Коллекция – это результат двух лет моей жизни"

В скором времени в Польше может появиться и бренд белорусского дизайнера Ольги Кучеренко. Ольга признается, что в декабре 2021 приехала в соседнюю страну, где работает ее муж, в отпуск, но была возможность подать документы на получение временного вида на жительства, что она и сделала. С началом войны в Украине возвращение в Беларусь, по словам собеседницы, стало маловероятным. За несколько месяцев в Польше Ольга создала и частично отшила новую коллекцию одежды.

Ольга Кучеренко
Ольга КучеренкоФото: privat

Ольга Кучеренко – двоюродная сестра минчанина Роман Бондаренко, погибшего в ноябре 2020 после жестокого избиения неизвестными в масках в своем дворе на "Площади перемен". "Коллекция – это результат двух лет моей жизни и того, что происходило в моей семье и в обществе. В какой-то степени она посвящена Беларуси, но больше она о моих переживаниях, о Роме", - делится дизайнер. 

Предпоказ коллекции прошел 27 августа в Музее вольной Беларуси в Варшаве, где ее очень тепло приняли. "Поняла, что это актуальная тема, наша боль никуда не уходит. Планируем закончить коллекцию, потом запускать ее в продажу, открывать бизнес в Польше", - говорит Ольга. 

Почему белорусский бизнес открывается в Польше?

По данным Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом (ABBA), с 2020 года более двух тысяч белорусских бизнесов было зарегистрировано в ЕС, 80% из них - в Польше. "В странах Балтии не так лояльно относятся к белорусскому бизнесу, сейчас там сложно открыть счет в банке, получить визы для сотрудников. Те, кто уже работает в Литве, Латвии или Эстонии, всем довольны, но вход в бизнес сложен, может, поэтому белорусы предпочитают Польшу", - комментирует президент Ассоциации Евгений Бурый. Он также вспоминает, что в 2020 году Польша запустила программу поддержки белорусского бизнеса, желавшего релоцироваться, Poland. Business Harbour. В основном, ей пользовались IT-компании, но, по словам Бурого, были кейсы и из других сфер. 

"С началом войны в Украине есть определенные факты (дискриминации – Ред.), связанные с белорусскими паспортами, но они не носят массовый характер, - говорит собеседник. - Наша Ассоциация занимается, в том числе, верификацией белорусского бизнеса для того, чтобы партнеры в Польше и других странах были уверены, что этот бизнес никак не связан с режимами Путина и Лукашенко".

Для помощи белорусским бизнесменам Cоюз польских предпринимателей и работодателей создал Белорусский бизнес-центр. Как отметил в интервью изданию "Зеркало" вице-президент Союза Марцин Новацки, интерес к релокации очень высок, и значительно возрос именно после военного вторжения России в Украину. По его словам, только за этот год "можно говорить о нескольких тысяч, а то и десятках тысяч человек, переезжающих из Беларуси в Польшу в рамках своей работы". 

Как рассказали DW консультанты центра, к ним обращаются компании из разных сфер: IT, ритейл, логистика, но, в  основном, небольшие - до 50 сотрудников.

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