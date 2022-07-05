Как родственники политзаключенных поддерживают с ними связь из-за рубежа

"Как раз перед моим отъездом у нас с Яной было длительное свидание в колонии, и она поддержала мое решение уехать из Беларуси. Я не могу ее вызволить, но зато могу продумывать план на нашу дальнейшую жизнь", - рассказывает Валерий, муж Яны Оробейко, которую в июле 2021 года осудили на 2,5 года колонии по "делу студентов". Сейчас девушка отбывает наказание в женской колонии в Гомеле, правозащитники признали ее политзаключенной.

Оробейко - один из тех белорусов, кто был вынужден покинуть Беларусь в то время, как их родственники находятся за решеткой по политическим мотивам. DW собрала три истории о том, как белорусы из-за границы поддерживают контакт со своими родственниками-политзаключенными.

Муж Яны Оробейко включил роуминг для звонков из тюрьмы

По словам Валерия Оробейко, с Яной он познакомился незадолго до президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, друг другу они сразу понравились, но активно стали общаться с помощью писем уже после ареста Яны. Молодой человек постоянно носил ей передачи в СИЗО и часто рассказывал о новостях из соцсетей.

Пока девушка была в СИЗО, пара поженилась. После вторжения России в Украину Оробейко решил покинуть Беларусь и теперь живет в Грузии, но на связях с Яной это почти не отразилось. Валерий подключил роуминг, и из колонии Яна может ему звонить по установленному расписанию, ведь он официально ее супруг: "Да, у нас не может быть свиданий, но их все равно давали редко, это полностью зависело от администрации колонии".

Демонстрация солидарности со студентами в Минске, октябрь 2020 года

Что касается писем, то еще до отъезда Валерий подписал много конвертов: "Теперь я пишу письма, отсылаю их в Беларусь, а моя мама перекладывает их в подписанные конверты, и так они доходят. По-моему, очень достойная опция". Кроме того, Валерий делится лайфаком с изготовлением гендоверенности, которая помогает другому человеку от его имени посылать Яне посылки в колонию.

"Яна письма пишет редко, раз в две недели. Я думаю, у нее не хватает сил из-за работы. В колонии она что-то шьет, ей работа даже нравится, хотя зарплата только 10 рублей в месяц (менее 3 евро в пересчете). Наверное, не так она хотела проводить свою молодость, но раз уж так вышло, она пытается получить от жизни все", - делится супруг Яны. Сам он пока не планирует возвращаться в Беларусь, но пытается думать о жизни после освобождения жены: "Яне, очевидно, надо где-то учиться. И, скорее всего, не в Беларуси. Впрочем, точный план буду строить уже перед ее освобождением. Ей осталось еще пять месяцев, и их надо как-то пережить".

Дочь Валерии Костюговой координирует передачи для мамы

Когда арестовали Валерию Костюгову, известную в Беларуси женщину-политолога, ее дочь Анастасия уже была за границей и занималась вопросами стратегической коммуникации в офисе лидера демсил Светланы Тихановской. По словам Анастасии, ее мама в СИЗО уже ровно год, ее задержали 30 июня 2021 года после обыска в ее доме. Сейчас политолога обвиняют в заговоре с целью захвата власти и пособничестве в призывах к захвату власти.

Валерия Костюгова (фото из архива)

И хотя Анастасия не может носить матери передачи в СИЗО на улице Володарского в Минске, она, как рассказала DW, использует все связи, знакомства и удаленный менеджмент, чтобы помогать Валерии: "Сразу после ареста мы нашли для нее адвоката, собрали чат из друзей и родственников внутри страны - кто может заниматься посылками и передачами. Также нашли волонтеров, которые нам помогают. Я не могу быть в Беларуси, но удаленно координирую весь этот процесс".

Письма, по словам дочери политзаключенной, от нее совсем не доходят: "Я же "экстремистка". Раньше писала от имени других людей, но и так письма перестали доходить. Поэтому сейчас вся коммуникация у нас идет через адвоката". О деле Валерии Костюговой кроме статей обвинения ничего не известно, адвокаты под подпиской о неразглашении, но Анастасия предполагает, что суд может начаться в сентябре.

Говоря о будущих планах, она уверенно отмечает, что очень хочет вернуться в Беларусь: "Вся моя работа направлена на то, чтобы поскорее вернуться. Я понимаю, что маме грозит до 12 лет по ее статьям, и знаю, что многие устали слышать фразу о том, что политзаключенные не отсидят свои сроки. Действительно, многие уже даже вышли из тюрьмы, но я уверена, что длительные сроки никто сидеть не будет и это закончится намного раньше. Я сейчас делаю все, чтобы это произошло быстрее".

Мама Антонины Коноваловой уехала с ее детьми, а отец носит передачи

Дочь Анны Коноваловой Антонина во время президентской кампании 2020 года была доверенным лицом Светланы Тихановской. В сентябре того года ее задержали, а в июне 2021-го осудили на 5,5 года колонии по делу Telegram-канала "Армия с народом", хотя, как утверждает ее мать, Антонина никакого отношения к администрированию этого канала не имела. Теперь она отбывает наказание в женской колонии в Гомеле.

Через несколько дней после ареста дочери Анна Коновалова собрала двух своих внуков (детей Антонины) и уехала сначала в Украину, а потом в Польшу. "Тоню сразу оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии, а после суда мы ее потеряли на несколько дней, даже писали заявление в милицию о пропаже. Но нам позвонил следователь и сообщил об уголовном деле. Потом были разные звонки, из которых можно было сделать вывод о том, что ищут детей. Тогда я приняла решение, что надо защищать детей, ведь для Тони они самое главное, и мы уехали", - вспоминает Анна.

Ситуация в семье осложняется тем, что кроме Анастасии задержан и ее муж Сергей Ярошевич, который также проходил по делу "Армии с народом" и также признан политзаключенным. Связь с дочерью и зятем сейчас поддерживается через мужа Анны, отца Антонины, который именно для этого и остался в Беларуси. "Папа Тони остался, чтобы никого не бросить, ведь у нас в семье двое политзаключенных. Решает вопросы с адвокатами и передачами. Получается, что Тоня в Гомеле, а Сергей в Волковыске, и он каждый месяц ездит, чтобы купить и передать им свежие фрукты", - делится Анна Коновалова.

О том, где сейчас их родители, дети политзаключенных знают. По словам Анны, они вместе ходили на пикеты в Беларуси и сейчас в Польше продолжают посещать акции - у них даже есть плакат, где написано, что "маму и папу забрали солдаты таракана". "Это слова четырехлетней Насти, дети видели два обыска. Я понимаю, что если мы не победим, то сидеть Тоня будет еще долго. Если отсидит полный срок, то при освобождении Насте будет 9 лет, но я стараюсь об этом не думать, потому что это страшно. Сейчас делаем все, чтобы это закончилось как можно быстрее", - заключила Анна.

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