Арест экспертов в Минске: ответ на санкции ЕС?

Некоторым белорусским аналитикам пришлось уехать из страны. После интервью Романа Протасевича на госТВ решение о переезде в Украину принял известный белорусский политолог Артем Шрайбман (ведущий интересовался ролью политолога в организации протестов), на днях популярный независимый аналитик, автор Youtube-канала "Чалый LIVE" Сергей Чалый сообщил, что находится в Одессе.
Однако уехать успели не все. 29 июня в аэропорту была задержана эксперт в сфере госуправления SYMPA Татьяна Кузина, а 30 июня с обыском пришли к Валерии Костюговой - политологу, аналитику, редактору ресурса "Наше мнение". Обе женщины сейчас находятся в СИЗО на Володарского в Минске. Это значит, что задержаны они по уголовным делам. Адвокаты под подпиской о неразглашении, поэтому коллегам неизвестно, какие конкретно обвинения предъявляют экспертам.
"Что человеку, который занимается такой профессией, можно вменить?"
"Валерия Костюгова никогда не отличалась радикальными взглядами, никогда не призывала в своих статьях к жестким действиям по отношению к власти и к режиму, всегда придерживалась компромиссной позиции, например, поддерживала диалог в предыдущие годы", - говорит доктор политических наук Павел Усов.
Валерия Костюгова
Среди возможных причин ее задержания Павел Усов выделяет две: "Было предположение, что это продолжение дела белорусского Пресс-клуба, потому что Валерия с ним активно сотрудничала, но это может быть также связано и с SYMPA (Школа молодых менеджеров публичного администрирования), с задержанием Татьяны Кузиной. Однако не хотелось бы вводить в заблуждение и спекулировать на этой теме - причины могут быть какими угодно на сегодняшний день".
Татьяна Кузина - эксперт в сфере госуправления, преподает и занимается исследовательской аналитической деятельностью. Для коллег ее задержание стало шоком. "Поскольку она не имела отношения ни к активизму, ни к организационно-распорядительной, хозяйственной деятельности, сложно представить, что ей можно вменить в вину. Татьяна является классическим исследователем, экспертом-аналитиком, пишет аналитические статьи. Что человеку, который занимается такой профессией, можно предъявить?", - говорит коллега Татьяны по SYMPA, экономист Владимир Ковалкин.
Это и есть ответ на европейские санкции?
В интервью госТВ министр иностранных дел Владимир Макей заявил: "Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать". Можно ли считать последние задержания ответом белорусских властей европейцам?
Татьяна Кузина
"В широком смысле, сейчас все репрессии - ответ на санкции ЕС, Минск хочет показать, что он не сгибается, что он будет репрессировать тех, кого он хочет и кого считает агентами европейского влияния, несмотря на санкции", - говорит политолог Артем Шрайбман.
По его мнению, это попытка показать, что "ваши методы не работают, а приводят к чему-то худшему". При этом Артем Шрайбман не исключает, что задержание экспертов может быть вызвано частными причинами: "Может, они кого-то не того консультировали, с точки зрения силовиков. Может быть получали, по мнению КГБ, какие-то средства из "некошерных источников". А дальше вопрос традиционной логики репрессий - они работают как газ, который расширяется в свободном пространстве. Сколько есть места, столько и будет расширяться. Зачистили политиков, зачистили СМИ, пойдут и по остальным комментаторам - блогерам, НГО. Это просто неуклонная логика репрессий, просто раньше ее что-то останавливало, чаще всего желание Лукашенко подружиться с Западом, а сейчас тормозов нет, и репрессии идут в новые сферы".
"Начало полной зачистки" и "охота на ведьм"
Эксперты сходятся во мнении, что оставаться в Беларуси тем, кто занимается независимым анализом ситуации, сейчас небезопасно. "Судя по тому что, что я даю это интервью из Киева, и многие аналитики, которых я знаю, сейчас находятся не в Беларуси, ответ на вопрос о безопасности, очевиден. Нет никаких защитных механизмов, которые могли работать раньше. Сейчас некому внутри системы остановить репрессии. Даже если кто-то считает конкретного аналитика хорошим автором, к которому стоит прислушиваться. Я думаю, к Валерии Костюговой многие люди внутри системы так и относились, но они побоятся за нее заступаться сейчас, что-то сказать против, побоятся выглядеть какими-то лоббистами оппозиции. Тормозов нет. Поэтому да, если аналитика честная, независимая, то заниматься ей в Беларуси очень небезопасно", - считает Артем Шрайбман.
Внутри системы Лукашенко остановить репрессии сейчас некому, считают эксперты
Владимир Ковалкин называет происходящее "охотой на ведьм": "Кругом враги, и все, что нужно, это просто под пытками и угрозами выбить показания и пересажать людей". Сам он покинул страну еще прошлой осенью, коллеги по SYMPA также находятся за пределами Беларуси.
Павел Усов считает нынешнюю ситуацию началом полной зачистки в экспертной среде. "Думаю, что это связано со стремлением власти упросить все процессы в Беларуси, сделать их предсказуемыми. И все элементы, которые по мнению власти, расшатывают ситуацию, создают информационную альтернативу, являются угрозой, необходимо ликвидировать. Я думаю, что такая судьба ждет всех более-менее известных аналитиков. Они оценивает ситуацию в Беларуси, прогнозируют те или иные процессы, показывают глубину политического абсурда".
"Рано или поздно мы придем к максимальной степени вражды"
Зачистка информационного поля, отъезд и задержание аналитиков, которые занимались в Беларуси независимой экспертизой, могут привести к еще большей поляризации общества.
"Если зачистка будет долгой и переформатирует все медийное поле Беларуси, и у нас, как в Узбекистане или Туркменистане, не останется никого внутри страны, кто независимо комментирует политику или освещает ее, будут только внешние ресурсы. Постепенно будет проходить радикализация этих ресурсов, аналитиков и их аудитории, общество будет поляризоваться, - прогнозирует Артем Шрайбман. - На одной стороне режим, который будет считать всех, кто с ним не согласен, террористами, - именно так в некоторых странах Центральной Азии и происходит. А на другой стороне будут люди, которые против этой власти - спикеры, аналитики, комментаторы, блогеры. Они будут считать террористическим режим. Рано или поздно мы придем к максимальной степени вражды, ни к чему другому такая зачистка не ведет".
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Автор: Янина Мороз