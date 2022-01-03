"Мама и папа в тюрьме, мы хотим, чтобы их отпустили"

Дети белорусских политзаключенных встречают новогодние праздники без своих мам и пап, но не забывают о них ни на минуту: готовят для них открытки и рисунки, радуются видеозвонкам и загадывают главное желание - чтобы те поскорее вернулись домой.

"І як жыць без таты, якога пасадзілі за краты?!"

"І як жыць без таты, якога пасадзілі за краты?!" ("И как жить без папы, которого посадили за решетку?!") - такое первое грустное стихотворение сочинил трехлетний Франтишек Северинец. Его папу, белорусского политика Павла Северинца, 25 мая 2021 г. приговорили к 7 годам лишения свободы, до этого Павел почти год провел в СИЗО.

Рисунок Франтишка Северинца "Сям'я ў таты ў Шклове ноччу з зоркамі і з поўняй"(Семья у папы в Шклове ночью со звездами и полнолунием)

Но на рисунках Франтишка вся семья всборе: они вместе в костеле, вместе задувают свечки на праздничном торте, вместе смотрят на звезды "у папы в Шклове" (Павел Северинец отбывает наказание в исправительной колонии №17 в г. Шклове Могилевской области - Ред.).

"Мы стараемся максимально включить Франтишка в жизнь, связанную с Павлом: вместе с сыном пишем ему письма, собираем передачи, говорим о папе, молимся за него", - говорит жена Павла Северинца Ольга. В свою очередь, Павел, по ее словам, также поддеживает связь с сыном через письма: многому его учит, придумывает для Франтишка сказки и колыбельные, присылает рисунки.

"Франтишек очень ждет писем от папы, иногда несколько раз в день просит меня пойти проверить почтовый ящик", - говорит Ольга. На праздники Павел готовит для Франтишка особое письмо - со специальным рисунком и поздравлением, а Ольга, покупает для сына подарок "от папы", который, по легенде, почтальон приносит вместе с праздничным письмом.

Дети смогли поговорить с мамой-политзаключенной

"Мы ходим на акции (акции солидарности в Варшаве - Ред.), потому что мама и папа у нас в тюрьме, а мы переживаем и хотим, чтобы их отпустили", - рассказывают, перебивая друг друга, 7-летний Ваня и 5-летняя Настя Коноваловы. Их мама Антонина Коновалова и папа Сергей Ярошевич - белорусские политзаключенные. Антонина во время кампании по выборам президента была доверенным лицом Светланы Тихановской. Ее задержали в сентябре 2020 года, через месяц был задержан и Сергей. В мае 2021 года их обоих приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Бабушка Анна, Ваня и Настя Коноваловы

Ваня и Настя Коноваловы вместе с бабушкой Анной, мамой Антонины, уже год живут в Варшаве, до этого несколько месяцев были в Киеве.

"Было много юридических вопросов, касающихся детей, мы их решаем. В сентябре Ваня пошел в первый класс, Настя ходит в сад. Ваня занимается спортивной гимнастикой, футболом, хорошо играет в шахматы, я бы с радостью водила его на кружок по шахматам, но это дорого, мы не можем себе это позволить, - делится Анна. - Настя хочет заниматься танцами. На новый год она просила Деда Мороза подарить поход на балет. И мы получили билеты в театр, смотрели "Щелкунчика".

Но самый главный подарок и для детей, и для Анны - несколько видеозвонков от Антонины. "Дети остолбенели, ведь они не виделись с августа 2020 года. Тоня боялась, что они ее забыли", - говорит Анна. "Когда я увидел маму, первый раз не знал, что сказать, во второй раз уже хорошо говорил. Мама сказала, что я принц", - рассказывает Ваня. "А я принцесса, - подхватывает сестра, - Мама по-другому выглядела. Она похудела, волосы как-то изменились".

А вот с папой, Сергеем Ярошевичем, связи почти нет: письма доходят редко, к тому же Анна не считается его родственником, дети малолетние, а значит, и позвонить он им не может.

Многодетная семья ждет домой папу

Без папы новый год встречали и в семье юриста из Лиды Юрия Пыжьянова. Он был наблюдателем на выборах, а после помогал пострадавшим во время протестов и уволенным по политическим причинам. Юрия обвинили по статье о насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и приговорили к 3 годам лишения свободы. У Юрия и Инны Пыжьяновых трое детей - Лея (13 лет), Марк и Саша (обоим - по 12 лет). У Саши тяжелая форма ДЦП.

Юрий и Инна Пыжьяновы с детьми

"Детишки мечтают о разных вещах: конечно же, чтобы папа был рядом с нами. Лея увлеклась аниме и мечтает побывать в Японии, а еще хочет купить и прочитать много-много японских комиксов, - рассказывает Инна. - Марк тоже любит читать фантастику и детективы. Мечтает поехать с папой в Израиль в гости к дяде. А Саша просто мечтает".

Поздравления для Юрия семья готовила заранее. "За несколько недель до нового года мы отправили ему праздничные открытки, Марк - рисунок, но фото рисунка, к сожалению, нет", - говорит Инна.

На всех - одна мечта

Преподавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову задержали 12 ноября 2020 года, в так называемый "черный четверг". Она, десять студентов минских вузов, и выпускница медуниверситета стали фигурантами "дела студентов". Их обвинили в участии в протестах после президентских выборов и в июле 2021 приговорили к срокам от 2 до 2,5 лет лишения свободы. Ольга, получившая 2,5 года, сейчас отбывает наказание в женской колонии в Гомеле.

У Ольги Филатченковой двое детей: Ивану - 19 лет, Маше - 8. Маша живет в Минске с бабушкой и дедушкой.

"Сейчас Машу папа забрал на каникулы в Москву (родители девочки в разводе - Ред.). На сам новый год было множество визитов, Маша ходила в гости к соседям, а потом смотреть салют. К праздникам пришла куча посылок от неравнодушных людей из Польши, Беларуси, от знакомых и коллег Оли", - рассказывала DW сестра Ольги Мария. Дочь Ольги увлекается аниме и для мамы сделала несколько рисунков в этом стиле.

"Мечта, мне кажется, была у нас всех одна, но не сбылась, к сожалению. Оля на днях звонила, ее переводят в новый отряд, значит, не выпускают", - говорит Мария. Но и она, и все близкие белорусских политзаключенных продолжают верить, что их главное желание - увидеть своих родных на свободе - в новом году сбудется.

Рисунок Маши Пушняковой (8 лет) для мамы Ольги Филатченковой

Рисунок 8-летней Адели Василевич для папы Александра Василевича, совладельца рекламного агентства Vondel/Hepta и компании Mint Media (издания Kyky.org и "The Village Беларусь").

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