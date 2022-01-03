"Мама и папа в тюрьме, мы хотим, чтобы их отпустили"

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Как встретили новый год дети белорусских политзаключенных? О чем они мечтают, какие подарки подготовили для своих мам и пап? Несколько историй - на DW.
Новогодняя открытка 11-летнего Матвея Луцкина для своей мамы, журналистки Ксении Луцкиной, которая уже больше года находится в СИЗО
Дети белорусских политзаключенных встречают новогодние праздники без своих мам и пап, но не забывают о них ни на минуту: готовят для них открытки и рисунки, радуются видеозвонкам и загадывают главное желание - чтобы те поскорее вернулись домой.
"І як жыць без таты, якога пасадзілі за краты?!" ("И как жить без папы, которого посадили за решетку?!") - такое первое грустное стихотворение сочинил трехлетний Франтишек Северинец. Его папу, белорусского политика Павла Северинца, 25 мая 2021 г. приговорили к 7 годам лишения свободы, до этого Павел почти год провел в СИЗО.
Рисунок Франтишка Северинца "Сям'я ў таты ў Шклове ноччу з зоркамі і з поўняй"(Семья у папы в Шклове ночью со звездами и полнолунием)
Но на рисунках Франтишка вся семья всборе: они вместе в костеле, вместе задувают свечки на праздничном торте, вместе смотрят на звезды "у папы в Шклове" (Павел Северинец отбывает наказание в исправительной колонии №17 в г. Шклове Могилевской области - Ред.).
"Мы стараемся максимально включить Франтишка в жизнь, связанную с Павлом: вместе с сыном пишем ему письма, собираем передачи, говорим о папе, молимся за него", - говорит жена Павла Северинца Ольга. В свою очередь, Павел, по ее словам, также поддеживает связь с сыном через письма: многому его учит, придумывает для Франтишка сказки и колыбельные, присылает рисунки.
"Франтишек очень ждет писем от папы, иногда несколько раз в день просит меня пойти проверить почтовый ящик", - говорит Ольга. На праздники Павел готовит для Франтишка особое письмо - со специальным рисунком и поздравлением, а Ольга, покупает для сына подарок "от папы", который, по легенде, почтальон приносит вместе с праздничным письмом.
"Мы ходим на акции (акции солидарности в Варшаве - Ред.), потому что мама и папа у нас в тюрьме, а мы переживаем и хотим, чтобы их отпустили", - рассказывают, перебивая друг друга, 7-летний Ваня и 5-летняя Настя Коноваловы. Их мама Антонина Коновалова и папа Сергей Ярошевич - белорусские политзаключенные. Антонина во время кампании по выборам президента была доверенным лицом Светланы Тихановской. Ее задержали в сентябре 2020 года, через месяц был задержан и Сергей. В мае 2021 года их обоих приговорили к 5,5 годам лишения свободы.
Ваня и Настя Коноваловы вместе с бабушкой Анной, мамой Антонины, уже год живут в Варшаве, до этого несколько месяцев были в Киеве.
"Было много юридических вопросов, касающихся детей, мы их решаем. В сентябре Ваня пошел в первый класс, Настя ходит в сад. Ваня занимается спортивной гимнастикой, футболом, хорошо играет в шахматы, я бы с радостью водила его на кружок по шахматам, но это дорого, мы не можем себе это позволить, - делится Анна. - Настя хочет заниматься танцами. На новый год она просила Деда Мороза подарить поход на балет. И мы получили билеты в театр, смотрели "Щелкунчика".
Но самый главный подарок и для детей, и для Анны - несколько видеозвонков от Антонины. "Дети остолбенели, ведь они не виделись с августа 2020 года. Тоня боялась, что они ее забыли", - говорит Анна. "Когда я увидел маму, первый раз не знал, что сказать, во второй раз уже хорошо говорил. Мама сказала, что я принц", - рассказывает Ваня. "А я принцесса, - подхватывает сестра, - Мама по-другому выглядела. Она похудела, волосы как-то изменились".
А вот с папой, Сергеем Ярошевичем, связи почти нет: письма доходят редко, к тому же Анна не считается его родственником, дети малолетние, а значит, и позвонить он им не может.
Без папы новый год встречали и в семье юриста из Лиды Юрия Пыжьянова. Он был наблюдателем на выборах, а после помогал пострадавшим во время протестов и уволенным по политическим причинам. Юрия обвинили по статье о насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и приговорили к 3 годам лишения свободы. У Юрия и Инны Пыжьяновых трое детей - Лея (13 лет), Марк и Саша (обоим - по 12 лет). У Саши тяжелая форма ДЦП.
"Детишки мечтают о разных вещах: конечно же, чтобы папа был рядом с нами. Лея увлеклась аниме и мечтает побывать в Японии, а еще хочет купить и прочитать много-много японских комиксов, - рассказывает Инна. - Марк тоже любит читать фантастику и детективы. Мечтает поехать с папой в Израиль в гости к дяде. А Саша просто мечтает".
Поздравления для Юрия семья готовила заранее. "За несколько недель до нового года мы отправили ему праздничные открытки, Марк - рисунок, но фото рисунка, к сожалению, нет", - говорит Инна.
Преподавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову задержали 12 ноября 2020 года, в так называемый "черный четверг". Она, десять студентов минских вузов, и выпускница медуниверситета стали фигурантами "дела студентов". Их обвинили в участии в протестах после президентских выборов и в июле 2021 приговорили к срокам от 2 до 2,5 лет лишения свободы. Ольга, получившая 2,5 года, сейчас отбывает наказание в женской колонии в Гомеле.
У Ольги Филатченковой двое детей: Ивану - 19 лет, Маше - 8. Маша живет в Минске с бабушкой и дедушкой.
"Сейчас Машу папа забрал на каникулы в Москву (родители девочки в разводе - Ред.). На сам новый год было множество визитов, Маша ходила в гости к соседям, а потом смотреть салют. К праздникам пришла куча посылок от неравнодушных людей из Польши, Беларуси, от знакомых и коллег Оли", - рассказывала DW сестра Ольги Мария. Дочь Ольги увлекается аниме и для мамы сделала несколько рисунков в этом стиле.
"Мечта, мне кажется, была у нас всех одна, но не сбылась, к сожалению. Оля на днях звонила, ее переводят в новый отряд, значит, не выпускают", - говорит Мария. Но и она, и все близкие белорусских политзаключенных продолжают верить, что их главное желание - увидеть своих родных на свободе - в новом году сбудется.
Рисунок 8-летней Адели Василевич для папы Александра Василевича, совладельца рекламного агентства Vondel/Hepta и компании Mint Media (издания Kyky.org и "The Village Беларусь").
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