Интеллектуалы в тюрьме: в Беларуси "взялись за свободную мысль"

"Сначала власти посадили политиков, активистов - тех, кто действовал на улице. А дальше взялись за свободную мысль", - так о причине ареста философа и методолога Владимира Мацкевича говорит его коллега Татьяна Водолажская. 4 февраля, когда исполнилось ровно полгода со дня ареста Мацкевича, он объявил голодовку, требуя изменить меру пресечения на подписку о невыезде, завершить следственные действия и назначить дату суда. И если в его деле не будет никаких изменений, во вторник, 15 февраля, он переходит к сухой голодовке.

Философ Мацкевич написал в СИЗО книгу и объявил голодовку

Широкой публике Владимир Мацкевич известен своими книгами и аналитическими текстами с критикой белорусского руководства, он не раз писал открытые письма Александру Лукашенко. Кроме того, Мацкевич имел отношение ко многим значимым проектам в Беларуси - он был основателем Агентства гуманитарных технологий, "Летучего университета", консорциума "ЕвроБеларусь". "Мацкевич - это очень неудобный философ, который задает много вопросов, предлагает решения и знает, куда двигаться", - рассказывает координатор "Летучего университета" Татьяна Водолажская. Из его последних важных политических проектов коллега отмечает кампанию "Свежий ветер" в 2019 году против интеграции с Россией.

Владимир Мацкевич (фото из архива)

О его уголовном деле коллегам известно немного – только статья обвинения (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и факт инициирования экспертизы по поводу разжигания ненависти. "Результатов экспертизы мы не знаем. Адвокат под подпиской о неразглашении, поэтому новой информации нет - возможно, ему добавили обвинения. Но в чем его вина, какие именно у него были преступные действия не знаем ни мы, ни он сам", - говорит Водолажская.

Интересно, что даже в тюрьме Мацкевич продолжает работать. В недавнем письме коллегам он рассказал, что закончил книгу "Семиотическая топология" о том, как разворачивает мышление и как оно прекращается в действие. "Видно, закончив книгу, он решил перейти к реальным действиям - голодовке", - считает Водолажская. Мацкевич имеет опыт успешной голодовки в 2006 году, когда с помощью нее удалось отстоять здание церкви "Новая жизнь".

До начала голодовки в СИЗО Мацкевич чувствовал себя хорошо, однако сейчас его коллеги, которые инициировали кампанию "Философ в тюрьме", сообщают, что интеллектуал с каждым днем без еды слабеет. "Это тревожно. Он серьезно относится к голодовке - я знаю, что он будет идти до конца. Это очень в образе жизни и духе Мацкевича - жизнь по своим правилам. Он пытается навязать властям свою игру в условиях плена, и теперь им придется на это реагировать", - отмечает Водолажская.

Валерия Костюгова (фото из архива)

Политолог Костюгова часто давала комментарии для СМИ

Среди заключенных СИЗО на улице Володарского в Минске есть также Валерия Костюгова - самая известная женщина-политолог в Беларуси. Она основала и была редактором сайта с аналитикой от экспертного сообщества "Наше мнение", редактором и автором "Белорусского ежегодника", руководила группой экспертов по мониторингу "Беларусь в фокусе". Кроме того, Костюгова активно высказывала свое мнение о политических событиях вокруг Беларуси в медиа и на публичных дискуссиях.

Как рассказывает ее дочь Анастасия Костюгова, которая сейчас занимается вопросами стратегической коммуникации в офисе Светланы Тихановской, после событий 2020 года в Беларуси Валерия не перестала давать комментарии СМИ, а даже наоборот, стала делать это чаще, ведь интерес к политике в обществе вырос. "В последнее время она действительно чаще стала появляться в публичном пространстве, причем на абсолютно разных ресурсах - экспертных площадках, иностранных и белорусских СМИ", - говорит дочь Костюговой.

"Силовикам приказали поймать кого-то умного, вот они и взяли мою маму"

Задержали белорусского политолога 30 июня 2021 года после обыска в ее доме, сейчас ее обвиняют в заговоре с целью захвата власти и пособничестве в призывах к захвату власти. "Когда это произошло, это было неожиданностью, ведь силовики не звонят и не предупреждают. Хотя, конечно, мы все понимали, что это произойдет. У нее такая работа, которая влечет политическое преследование, хотя, разумеется, она ни к чему не призывала, а просто описывала реальность и давала аналитику событий". Однако, как говорит Анастасия, у ее мамы была принципиальная позиция не уезжать, мол, это мой дом и почему я должна бежать.

"Как и со всеми такими делами, адвокат под подпиской о неразглашении, и я знаю мало подробностей, - продолжает рассказывать об уголовном деле матери Анастасия. - Статьи у нее просто идиотские, про заговор, как у Знака с Колесниковой, хотя она ни с ними, ни с Координационным советом не была связана. Для меня это выглядит так: экспертов в стране осталось на три дня, силовикам приказали поймать какого-то умного, вот они и взяли мою маму".

В СИЗО, как говорит Анастасия, Валерия Костюгова чувствует себя нормально, сидит в хорошей компании в директором tut.by Людмилой Чекиной. "Они себя развлекают там, устраивают творческие вечера, рисуют. Она много рефлексирует, задумывается о природе всего, говорит, что научилась интерпретировать реальность через искаженную призму пропаганды. А еще в тюрьме радуются, когда нас (оппозицию. - Ред.) по телевизору поливают грязью, мол, это значит, что мы продолжаем работать".

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