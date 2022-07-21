"Кто выехал, может говорить смелее": о чем "Минский форум" в Вильнюсе

Есть ли перспективы у гражданского общества Беларуси и как помочь бизнесу в изгнании? Эти вопросы стали центральными на 20-м "Минском форуме", который организовывает Германо-белорусское общество (DBG) с 1997 года и ежегодно собирает на нем политиков, экспертов и представителей гражданского общества Беларуси, Германии и других стран.

Как и в прошлом году, этот форум не был по-настоящему "Минским" - из-за репрессий и политического кризиса в Беларуси конференция проводится за границей. Кроме того, второй год подряд на дискуссиях не присутствовали белорусские чиновники, хотя раньше форум был довольно успешной диалоговой площадкой между белорусским обществом, властью и Западом.

В этот раз конференции по очереди пройдут в Вильнюсе, Варшаве, Брюсселе и Берлине. DW - с главными тезисами, озвученными 22 июля, на первом дне Минского форума.

Гражданское общество в Беларуси стало подпольным

Выступая с приветственным словом, Анна Штеле (Hanna Stähle), председатель правления Германо-белорусского общества отметила, что мы сейчас мы живем в момент кризиса, войны и неопределенности. "Но сегодня я предлагаю вам взглянуть на белорусское гражданское общество и бизнес не через призму кризиса, а через призму нереализованного потенциала. Сегодня мы можем представить, каким будет будущее Беларуси, даже несмотря на то, что мы застряли в такой трудной ситуации", - сказала Штеле.

20-й "Минский форум" в Вильнюсе

Дискуссия о перспективах гражданского общества началась с опровержения популярного тезиса о том, что гражданское общество в Беларуси уничтожено. "Да, организации можно создавать только за пределами, но сообщество - внутри страны, и оно может строиться лишь на проверенных людях. Сейчас гражданское общество трансформируется в подпольное движение, подпольным стало все - политика, образование, культура. Освещать любую гражданскую деятельность в стране сложно, отсюда и возникает эффект бездействия. Но те, кто выехал, могут говорить смелее и быть голосом тех, кто остался внутри страны", - считает лидер "Честных людей" Елена Живоглод.

В структурах гражданского общества все больше инициатив

По мнению координатора центра "Свободная Беларусь" Полины Бродик, в 2020 году в организациях гражданского общества появилось много новых лиц: "Профессиональные организации могут эффективно использовать потенциал неофитов и включать их в свой круг. Важно, чтобы доверие к гражданским организациям росло, чтобы частью общества чувствовали себя также представители не громких, но важных инициатив".

В свою очередь менеджер "Беларускага Моладзева Хаба" (Варшава) Алексей Лукашевич отметил рост гражданских инициатив и количества людей, желающих в них участвовать. Также он рассказал о влиянии гражданского общества в изгнании на белорусов внутри страны. "Сейчас много разговоров про то, где поддерживать белорусов - внутри или вне страны. Но надо понимать, что помогая белорусам в изгнании, мы помогаем белорусам внутри. Например, мы записываем все наши мероприятия, выкладываем в сеть и видим, что больше половины потребителей контента находятся внутри Беларуси", - говорит Лукашевич.

Обществу следует объединиться вокруг идей и ценностей

Важной частью дискуссии о перспективах гражданского общества также стало обсуждение споров о кризисе политического лидерства, которые ведутся среди демсил Беларуси в последнее время. Руководитель фонда помощи BYSOL Андрей Стрижак назвал "политическим каннибализмом" конфликты внутри оппозиции. "В 2020 году мы объединились против, но против никогда не работает долго. Против работает в моменте. Когда тушите пожар, вы вместе, пока последний уголек не потух", - отметил Стрижак.

По его словам, подобная дележка поля приводит к тому, что часть поддерживающих демсилы людей отходит в сторону, ведь "никто не хочет участвовать в постоянных склоках и дрязгах". "Белорусам не хватает взаимодействия. Нам нужно больше говорить о смыслах и ценностях, которые нас объединяют, чем о персоналиях, которые нас репрезентуют", - уверен Стрижак.

Бизнес в изгнании: проблемы и меры поддержки

На "Минском форуме" в Вильнюсе участники также уделили много времени обсуждению проблем и вызовов для белорусского бизнеса в эмиграции. Как рассказала основательница бизнес-пространства Imaguru Татьяна Маринич, которое в прошлом году вынужденно закрылось в Минске и заново запустилось в Вильнюсе, за последние два года бизнес пережил несколько волн релокации.

Главные проблемы, с которыми сталкивается бизнес - это легализация и поиск финансирования. "Например, стартапы развиваются посредством венчурного финансирования, но сейчас инвестор из США и ЕС не будет иметь дел с белорусской компанией. Решению этой проблемы может способствовать сотрудничество в Европейским банком развития и европейскими инвестиционными фондами, но для этого нужна политическая воля", - говорит Маринич. Она призвала ЕС отменить визы для белорусских бизнесменов.

А экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, говорит об имиджевых и репутационных проблемах: "Многие заказчики белорусских IT-компаний требуют, чтобы не только фронт-офис, но и команда разработчиках была за границей. Это нужно для того, чтобы не подвергать их опасности задержания, а сам бизнес - риску потерять проекты".

Рассуждая о том, как помочь белорусскому бизнесу в эмиграции, административный директор BEROC Павел Данейко выделил несколько мер. "Есть проблема адаптации и ее могут решать разные НГО, оказывая услуги консалтинга и организовывая учебные программы. Важно создавать бизнес-ассоциации в каждой стране, а также присоединяться к национальным ассоциациям. И в-третьих, нужно создавать сообщества, чтобы представители релоцируемого бизнеса встречались на дискуссиях и обсуждали задачи", - говорит Данейко.

Как белорусскому бизнесу в изгнании остаться белорусским?

В целом перспективы белорусского бизнеса в эмиграции участники дискуссии оценивают положительно. "У предпринимателя особый менталитет - он в любой ситуации думает о возможностях и будущем. В особенности это касается белорусских бизнесменов", - говорит Маринич.

Валерий Цепкало считает, что у бизнеса за рубежом все пойдет хорошо, как только компании и бизнесмены смогут легализоваться: "IT-компании и до того были на том рынке. Они поменяли локацию, но интеллектуальную среду обитания не изменили".

Отвечая на вопрос корреспондента DW о том, как белорусскому бизнесу в изгнании остаться белорусским, Павел Данейко отметил: "Бизнес останется белорусским, если будет строить коммуникацию с другими белорусами. Мы видим, как с новой волной релокации проснулся белорусский бизнес, который давно был за границей и раньше скрывал белорусское происхождение. Самоидентификация сохранится, если белорус будет помогать белорусу".

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