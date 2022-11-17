Признает ли Запад Тихановскую избранным президентом Беларуси

Почему только сейчас Светлана Тихановская назвала себя президент-электом, и что изменит этот статус?

"Лидер демократической Беларуси", "национальный лидер" - после выборов 2020 года Светлана Тихановская избегала говорить о себе как об избранном президенте страны, хотя многие ожидали от нее этого шага. Два года спустя в статье для журнала Politico от 14 ноября 2022-го она вдруг пишет: "Я - президент-элект", - так называют победителя президентских выборов, не вступившего в должность. Почему Тихановская сделала это только сейчас, и что это даст ей и белорусам? DW спросила об этом европейских политиков и экспертов.

Может ли Тихановская называть себя избранным президентом?

По мнению Ольги Дрындовой, редакторки издания Belarus-Analysen и члена Рабочей группы по Беларуси (Arbeitskreis Belarus), однозначно назвать Светлану Тихановскую президент-электом сложно. "Как в 2020 году после выборов, так и сейчас нет доказательств того, что Тихановская выиграла выборы. Благодаря информации независимых наблюдателей, данным платформы "Голос" и протоколам, которые члены некоторых избирательных комиссий решались выставить на публику, мы исходим из того, что Лукашенко, конечно, не набрал 80 процентов", - считает она.

Ольга Дрындова Фото: DW

По мнению Дрындовой, достоверно подтвердить, что Тихановская набрала больше 50 процентов голосов, невозможно: "Если бюллетени уже уничтожены, то реальной итоговой цифры мы, наверное, уже никогда и не узнаем".

При этом опрошенные DW эксперты подчеркивают, что отсутствие статуса "president-elect" до сих пор не мешало Светлане Тихановской представлять Беларусь на высшем уровне, и в этом плане сейчас вряд ли что-то изменится. "На Западе многие де-факто и так признают ее избранным президентом. Другие же западные партнеры избегают вопроса о статусе - в том числе из-за непростого опыта с признанием Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, что привело к патовой дипломатической ситуации", - отмечает Якоб Вёлленштайн (Jakob Wöllenstein), глава представительства Фонда им. Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) по Беларуси.

Статус избранного президента через два года после выборов

Причиной, почему Тихановская только сейчас назвала себя президентом, Ольга Дрындова считает войну в Украине и появившиеся из-за этого новые нарративы белорусских демсил: Офис Тихановской призывает признать Беларусь территорией, оккупированной Россией, а Лукашенко - потерявшим контроль над страной. "Я думаю, они видят для себя шанс на то, что в ситуации, когда Беларусь считается и является соагрессором, мировое сообщество по-другому посмотрит на функцию Светланы Тихановской", - говорит экспертка.

С ней согласен и Якоб Вёлленштайн: "По-прежнему не исключено, что белорусская армия под давлением Кремля будет вынуждена активно вступить в войну. (…) Для многих западных стран это стало бы красной линией, означающей, что режим в Минске не может считаться легитимным и самостоятельным. В этот момент "демократическая альтернатива" команды Тихановской могла бы получить новое звучание - "настоящего и законного" представителя белорусского народа, до 90 процентов которого выступает против участия в войне".

Признание статуса Тихановской на Западе

В то, что Запад официально признает Тихановскую избранным президентом, опрошенные DW эксперты не верят: "Шансы на международное признание низкие", - считает Ольга Дрындова. Поэтому и заявление Тихановской она называет рискованным шагом. "Это опасное решение. Если европейские страны не признают ее президентом, это станет ее поражением, поражением ее нарративов. При этом я не вижу шансов на признание в ЕС", - подытоживает она.

Пятрас Ауштрявичюс Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс более оптимистичен - заявление Тихановской он считает правомерным и логичным: "Надеюсь, что будет реакция (ЕС. - Ред.)". При этом для сотрудничества с Западом сейчас важно, чтобы переходный кабинет Тихановской назначил больше представителей и представил четкую программу, полагает политик.

"Оппонировать режиму надо конкретными делами, поддерживая постоянный контакт с белорусами в Беларуси. Именно они будут определять будущее страны, и от того, в какой мере оппозиция сможет передавать им свою повестку, информировать о своих намерениях, зависит вся политическая архитектура Европы, - убежден Ауштрявичюс. - Беларусь сейчас является белым пятном - если не серым или даже черным - на политической карте Европы, и нам не все равно, как это пятно будет выглядеть в будущем".

Схожего мнения придерживается и Якоб Вёлленштайн: "Для людей в Беларуси спустя два года после выборов куда важнее практические результаты работы демократических сил в изгнании, чем их дипломатический или правовой статус. На фоне же возрастающих репрессий внутри страны демсилы едва ли могут предложить белорусам какие-то решения насущных вопросов". Одна из проблем, которую "творчески" все-таки могла бы решить Тихановская и ее кабинет (если их признают) - возможность обменивать истекшие паспорта сотням тысяч уехавших зарубеж белорусов, считает Вёлленштайн.

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