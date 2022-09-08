"Где деньги, Света?": Как распределяется помощь для Беларуси

После начала политического кризиса в Беларуси западные страны и различные институты не раз заявляли о выделении солидного количества финансовых средств для белорусского народа и демократического движения. И хотя зарубежная помощь имеет целью поддержать белорусов в их стремлении к демократии, в рядах оппозиции это вызывает много споров и скандалов. Фраза "Где деньги, Света?" стала уже настоящим мемом, ведь некоторые оппозиционеры обвиняют Офис Светланы Тихановской в монополии на распределение зарубежных ресурсов. Как в действительности распределяется зарубежная помощь для Беларуси и влияет ли на это Светлана Тихановская - разбирается DW.

На демократическую Беларусь выделяют около 100 млн долларов ежегодно

Первый вопрос, который возникает в связи с финансовой помощью Беларуси - это общее количество выделяемых средств. Как следует информации на сайте Еврокомиссии, последние несколько лет перед политическим кризисом 2020 года в Беларуси институты Евросоюза выделяли Беларуси до 30 млн евро в год - и это без учета разного рода кредитных средств европейских финансовых институтов. Средства выделялись гражданскому обществу, а также реализовывались при участии государственных институтов.

"После 2020 года ЕС решил сократить помощь до 15 млн евро, ведь больше не планировал выделять средства на государственные институты. Однако Светлана Тихановская на встрече с Урсулой фон дер Ляйен отстояла несокращение суммы, чтобы все 30 млн выделялись на демократическую Беларусь. Это серьезный дипломатический успех Тихановской", - объясняет политолог Андрей Егоров, который с недавнего времени занимает должность координатора по международной помощи в Офисе Светланы Тихановской.

США также выделяет средства; это связано с Актом в поддержку демократии Беларуси, который был принят Конгрессом - в целом, по словам Егорова, примерно 35 млн долларов. Поддержку выделяют и отдельные страны-члены ЕС (Германия, Швеция, Польша) в сумме около 30 млн евро ежегодно. "Всего, если грубо, получается около 100 млн ежегодно. По идее, сравнимые цифры были и раньше. Но нужно понимать, что до событий 2020 года 80-90% помощи осваивались государством или с участием государства. А сейчас, как декларируется, власти не участвует в этих программах, то есть все деньги идут на независимые от государства структуры", - поясняет Андрей Егоров.

Как дальше идет распределение финансовых ресурсов?

После принятия политического решения о выделении помощи эти средства идут крупным донорам, национальным агентствам, которые далее перераспределяют помощь - USAID в США, SIDA в Швеции, Polska Pomoc в Польше и так далее. "В ЕС чуть иначе, там есть департамент Европейской комиссии (Генеральный директорат по международному сотрудничеству и развитию), который на основании бюджетных рамок, утвержденных Европейским парламентом, решает, куда направляют ресурсы, определяет четкие тематические рамки, - говорит Андрей Егоров. - Обычно это происходит на основании национальной стратегии - сейчас поддерживаются жертвы репрессий, независимые медиа, бизнес и культура".

Далее, как объясняет эксперт, по тематическим областям эти агентства решают, с кем они кооперируются по имплементации этих денег - могут работать напрямую или дальше распределять имплементирующим агентствам или "средним" донорам. Сейчас есть большая сеть различных международных организаций и разных фондов, которые занимаются вопросами реализации программ помощи для Беларуси. Кроме того, есть крупные фонды в отдельных странах: например, в Германии много идет через систему политических фондов. После этого любые организации из Беларуси могут подавать заявки в соответствующие фонды и имплементирующие агентства за поддержкой своей деятельности.

Как Европейский фонд за демократию распределяет помощь Беларуси

В Европе крупным агентством, который получает финансирование от Брюсселя и стран - членов ЕС, является European Endowment for Democracy (Европейский фонд за демократию, ЕФД). Как сообщили DW в пресс-службе организации, большая часть поддержки ЕФД сейчас идет независимым медиа. Также поддерживаются организации гражданского общества, включая правозащитные. "Вся информация о критериях заявок на поддержку и необходимых условиях содержится на нашем сайте. Активисты гражданского общества и медиа могут подавать заявки в любое время, никаких дедлайнов нет", - сообщил фонд.

На вопрос о том, как принимаются решения о поддержке той или иной инициативы или организации, в ЕФД рассказали, что руководствуются своим уставом, контекстом в стране, а также тем, насколько сильна заявка, и анализом рисков и эффективности: "Свое финансирование фонд координирует с другими донорами и имплементирован, чтобы обеспечить лучшее таргетирование и избежать дупликаций".

Вместе с тем, раскрыть по запросу DW имена грантополучателей организация отказалась. "Из-за репрессий и политически-мотивированного преследования за получение международной помощи правозащитниками, активистами гражданского общества и медиа (что, по сути, является законной международной поддержкой мирной деятельности, приносящей пользу обществу), ЕФД поддерживает белорусских активистов не публично. ЕФД не раскроет информацию, которая может навредить активистам в Беларуси".

В программах помощи могут участвовать и белорусские организации

Также некоторые белорусские организации могут становиться со-имплементорами в программах помощи - так, например, работает программа Belarus Beehive. Как рассказала DW ее координатор по образованию и повышению потенциала Татьяна Пошевалова, Belarus Beehive - это субгрантинговая программа, которая перераспределяет средства, полученные в виде крупных программ от доноров, между небольшими организациями и инициативами. "Мы работаем в основном с европейскими деньгами, для распределения у нас есть немногим меньше 1 млн евро". Belarus Beehive поддерживает инициативы и организации гражданского общества, а также дает гранты на расследовательскую журналистику - всего программа поддержала 38 проектов.

По словам Пошеваловой, у Belarus Beehive открыты конкурсы, заявки подают через сайт, которые специальный администратор проверяет на комплектность и соответствие критериям. Далее независимые эксперты оценивают заявки, и они поступают на отборочный комитет, куда партнеры и доноры Belarus Beehive делегируют своих представителей. Там коллегиально выносят решение, стоит ли поддержать ту или иную заявку. "Оценивается соответствие проекта общим целям программы, его вклад в развитие гражданского общества, качество проекта (и его содержание, и бюджет), а также способность заявителя его выполнить – его потенциал, соразмерность амбициям проекта".

Тихановская не влияет на выделение средств, но сама их получает

Светлана Тихановская (фото из архива) Фото: Dan Kitwood/Getty Images

И координатор Belarus Beehive, и в пресс-службе ЕФД заверили, что никакие политические силы Беларуси не могут влиять на распределение средств. Татьяна Пошевалова отметила, что на выделение средств могут влиять только члены Отборочного комитета, куда политики не входят. "Однако политики могут влиять на стратегические цели программ Еврокомиссии, их цели, еще до выделения гранта нам. Хотя в то же время влиять могут не только они, но и само гражданское общество".

Координатор по международной помощи в Офисе Светланы Тихановской также подтверждает, что Светлана или другие представители демократических сил никак не могут влиять на распределение средств, как и любой другой иностранных политик - за этим в ЕС тщательно следят и не допускают политические структуры к распределению крупных средств. "Сам Офис тоже в том числе финансируется через такие конкурсы и гранты как крупное белорусское НГО. Подает заявки всем известным донорам и импеленторам и конкурирует с другими. Но нужно и важно, чтобы организации такого рода выкладывали публичные отчеты. Конечно, сейчас не все можно сообщать открыто, но это хорошая практика - предоставлять публичные отчеты. Это сняло бы много проблем и обвинений", - считает Андрей Егоров.

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