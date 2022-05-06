Гуманитарка и санкции: как сейчас работают фонды помощи белорусам?

Соучастие режима Лукашенко в российской агрессии против Украины обернулось для Беларуси международными санкциями. Они, в свою очередь, затронули работу благотворительных инициатив и фондов, занимавшихся поддержкой белорусов в стране и за рубежом.

Так, в рамках пятого пакета санкций ЕС против России и Беларуси, вступившего в силу в середине апреля, белорусским транспортным компаниям запретили перевозить грузы по территории Евросоюза. В километровых очередях на границе с Беларусью оказался и запланированный транспорт с гуманитарным грузом общественного объединенияHilfe für Tschernobyl-geschädigte Kinder e.V. ("Помощь пострадавшим от Чернобыля детям").

"Наш грузовик с гуманитарной помощью шесть дней стоял на польско-белорусской границе, а сейчас этот груз до сих пор проходит проверку белорусских ведомств для получения гуманитарного статуса", - рассказывает председатель объединения Андреа Хайн (Andrea Hein). И хотя перевозка гуманитарных грузов под санкции не попала, у благотворительной организации, по словам Хайн, нет понимания, как и когда теперь она будет направлять гуманитарную помощь в Беларусь.

Перевод пожертвований под вопросом

Еще сложнее из-за санкций стало организовать перевод денежных средств организациям-партнерам. "Это и раньше было сложно, а теперь практически невозможно", - говорит Андреа Хайн. Например, ее благотворительная организация оплачивала онлайн-курсы информатики и программирования для детей с хроническими заболеваниями или инвалидностью. Курсы ведет белорусская коммерческая организация.

"В мае-июне курс заканчивается, но мы не можем его продлить, поскольку не можем сделать перевод", - поясняет она. Под вопросом и точечная финансовая поддержка белорусских семей немецкими частными лицами. "Единственное, что мы можем сделать в новых условиях, например, профинансировать курс реабилитиции в самой Беларуси", - поясняет Андреа Хайн.

По ее словам, ее организации удалось оплатить курс оздоровления и отдыха для детей с инвалидностью и детей из социально неблагополучных семей в белорусско-германском детском центре "Надежда". Альтернативу с местным оздоровительным центром пришлось придумать еще до ввода санкций из-за войны в Украине. В течение последних двух лет из-за пандемии были фактически заморожены оздоровительные поездки белорусских детей в Германию. "Сейчас германское правительство разрешило приглашать детей, они могут получить визу. Но белорусская сторона пока не дает разрешение на их выезд в Германию", - говорит Хайн.

"Мы не знаем, как переводить на это средства"

Неопределенная ситуация и у других немецких инициатив, которые помогают в регионах Беларуси, пострадавших от аварии на ЧАЭС. "У нас есть несколько долгосрочных проектов, бюджет которых был сформирован еще до 24 февраля 2022 года. Они все пока идут по плану. Но организация транспорта с гуманитарной помощью и перевод средств в Беларусь в дальнейшем - новые для нас вызовы. Мы работаем над поиском новых решений", - говорит сопредседатель общественного объединения Zukunft für Ritschow e.V. ("Будущее для Ричева") Елена Денисова-Шмидт (Elena Denisova-Schmidt).

Дети из Гомельской области на отдыхе в Шварцвальде. Фото из архива

Объединение из немецкой земли Баден-Вюртемберг организует помощь для Житковичского района и, в частности, деревни Ричев в Гомельской области. По ее словам, под вопросом несколько программ, например, поддержка студентов, которые получали стипендию по 600 евро в год.

"Это неплохая сумма для студента, который поехал из Житковичей учиться в Гомель или Минск. До конца этого года студенты обеспечены, но мы беспокоимся о том, как будем их поддерживать дальше", - говорит она. Также туманны перспективы по поддержке больниц, для которых через партнеров в Беларуси закупалось медицинское оборудование. "Сейчас мы не знаем, как переводить им на это средства", - добавляет Елена Денисова-Шмидт.

Криптовалюта как выход?

Белорусские инициативы за пределами страны также столкнулись с проблемой переводов пожертвований в Беларусь из-за санкций. Фонд BYSOL, который в том числе собирает средства для семей политзаключенных, стал первопроходцем в освоении новых финансовых инструментов.

"Мы видим, что те санкции, которые вводятся, осложняют и нам работу, потому что они касаются банковского сектора, наших платежных механизмов. Но один из залогов нашей успешной работы - креативность и гибкость. Сегодня самый простой инструмент переводов - через криптовалюту", - делится своим опытом Андрей Стрижак, основатель фонда BYSOL. По его словам, этот инструмент позволяет поддерживать людей безопасно и технологично.

Фокус на Украину

Война в Украине сказывается и на объемах пожертвований для Беларуси. "Если говорить о динамике сборов, то традиционно люди лучше поддерживают индивидуальные истории. Поэтому персональные сборы идут приблизительно в том же ритме, как и раньше, - говорит Андрей Стрижак. - Но что касается сбора средств, которые в целом направлены на Беларусь, здесь мы видим снижение интереса. Люди, безусловно, больше интересуются Украиной".

Андрей Стрижак, основатель фонда BySol

BYSOL также открыл отдельное направление по работе с Украиной и стал активно собирать средства для украинских инициатив. Но Стрижак отмечает, что речь не идет о переориентировании работы фонда: "Несмотря на активизацию именно украинского вопроса в Европе и вообще в целом в мире, мы понимаем, что для нас первоочередной задачей является поддержка Беларуси".

Фокус на Украину делают сейчас и в немецко-швейцарской правозащитной организации Libereco - Partnership for Human Rights, которая уже более десяти лет занимается защитой прав человека в Беларуси.

"В настоящее время Libereco уделяет особое внимание пожертвованиям на Украину, и в связи с идущей там войной мы также призываем к целевым пожертвованиям на гуманитарную помощь, - рассказал DW президент организации Ларс Бюнгер (Lars Bünger). - Однако пожертвования для Беларуси продолжают поступать, несмотря на то, что в данный момент мы не обращаемся с конкретным призывом".

По его словам, в первые недели войны волонтеры занимались поиском и сбором гуманитарной помощи Украине. Из-за нехватки ресурсов и времени вынуждены были приостановить кампанию солидарности #WeStandBYyou по помощи политзаключенным в Беларуси. Но уже в ближайшие недели Libereco планирует продолжить работу с депутатами европейских парламентов, берущих опеку над белорусскими политзаключенными.

На фоне роста поддержки украинских инициатив и снижения интереса к Беларуси опрошенные DW благотворительные организации не заметили негативного отношения к белорусам. "Но отношение к Беларуси меняется. Раньше Беларусь, Светлана Тихановская, гражданское общество в целом воспринимались позитивно. С началом войны я замечаю, что иногда задают уточняющие вопросы. Поскольку мы сейчас ограничены в нашей работе, в проектах для Беларуси, мы сами не занимаемся активным поиском пожертвований для белорусов", - добавляет председатель благотворительной организации "Помощь пострадавшим от Чернобыля детям" Андреа Хайн.

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