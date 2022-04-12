Запрет на въезд в ЕС: удар не только по белорусским грузоперевозчикам

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Белорусским транспортным компаниям теперь запрещено перевозить грузы по территории Евросоюза. DW - о реакции дальнобойщиков и последствиях для экономики Беларуси.
9 апреля 2022 года вступили в силу новые ограничения ЕС в рамках пятого пакета санкций против России и Беларуси. Из документа, опубликованного в официальном вестнике Европейского Союза, следует, что ограничения приняты "в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины".
Согласно этому документу, любому автотранспортному предприятию, учрежденному в Беларуси, запрещается перевозка грузов автомобильным транспортом по территории ЕС (в том числе, транзитом). Исключение сделано для перевозки почты, поскольку это - универсальная международная услуга, а также транспортировки гуманитарных грузов.
Кроме того, по решению правительств стран Евросоюза могут быть сняты ограничения с перевозчиков фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов (включая, пшеницу и удобрения).
Грузоперевозчикам, которые находились на территории ЕС до 9 апреля, позволят доставить груз, который они уже везут, после чего обязаны вернуться на территорию Беларуси до 16 апреля.
В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили, что ограничения уже сказались на ситуации на границе. В начале текущей недели поток грузового транспорта, выезжающего из Беларуси в сопредельные страны ЕС, существенно снизился. Так, количество грузовиков в направлении Литвы и Польши уменьшилось в три раза.
Хотя слухи о возможном введении подобных санкций среди белорусских водителей ходили давно, столь оперативное принятие такого решения для многих из них стало сюрпризом. Это подтвердил в разговоре с DW житель Бреста Александр - администратор нескольких чатов дальнобойщиков.
"В минувшие выходные некоторых водителей стали разворачивать на границе с Польшей еще на стадии паспортного контроля. То же самое происходило с российскими фурами. Первой реакцией ребят были шок и возмущение: ведь это - отмена рейса и потеря заработка", - рассказывает Александр.
По его словам, если раньше водители активно обсуждали между собой варианты трудоустройства в европейские фирмы, то теперь сделать это будет проблематично. "Многие, к примеру страны из Балтии, уже ввели ограничения на выдачу рабочих виз, а чтобы зарегистрироваться в Польше тоже нужно время", - говорит собеседник DW.
Скептически оценивает Александр и возможность использовать на фурах номера тех стран СНГ, которых не коснулись санкции. "Да, можно зарегистрировать фирму в том же Казахстане. Но нужно понимать, что на всех не хватит "дозволов": разрешения на право перевозок выдаются в ограниченном количестве", - отмечает дальнобойщик и резюмирует: многим белорусским водителям наверняка придется искать новую работу.
Руководитель одной из белорусских транспортных компаний, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, обращает внимание, что проблемы для перевозчиков начались еще до начала военных действий в Украине и введения санкций.
"Для нас серьезным ударом стал миграционный кризис, когда польская сторона перестала пускать фуры через пункт пропуска "Брузги", а на других погранпереходах выстроились очереди в десятки километров, в которых машины стояли неделями", - вспоминает директор компании-перевозчика. По его словам, сильно осложнили работу и стихийные протесты, которые были организованы проукраинскими активистами, блокировавшими движение грузовиков на польско-белорусской границе.
"Уже тогда было понятно, что запрет на въезд в ЕС для грузоперевозчиков из Беларуси и России - вполне ожидаемая мера, а наши фуры еще до санкций досматривались польскими пограничниками с пристрастием", - говорит представитель белорусской транспортной фирмы.
Нынешнюю ситуацию в сфере грузоперевозок он называет непредсказуемой: "Пока мы не можем точно знать, какой груз разрешат провезти, и будет ли получено "добро" от властей страны, в которую следует грузовик". В целом, считает директор компании, положение у белорусских перевозчиков сейчас очень сложное, а западные партнеры, в лучшем случае, ставят отношения "на паузу" и предпочитают пользоваться услугами компаний из стран ЕС.
"Но надо понимать, что в Беларуси зарегистрировано около 6 тысяч международных перевозчиков и большинство из них работали с Европой. В нынешних условиях выжить смогут далеко не все", - резюмирует представитель транспортной компании. Он также не исключает, что белорусские власти объявят о контрсанкциях в отношении иностранных перевозчиков. В таком случае последствия затронут не только бизнес, но и рядовых потребителей.
Эксперты также считают, что ограничения в сфере оказания транспортных услуг серьезно скажутся на ситуации в белорусской экономике в целом.
Аналитики проекта "Кошт Урада" указывают, что новые ограничения лишают Беларусь, казалось бы, такого очевидного преимущества, как географическое положение страны. По сведениям авторов проекта, в общем объеме экспорта услуг из Беларуси на долю транспортных в 2021 году пришлось 43%.
В комментарии для Myfin.by академический директор BEROC Катерина Борнукова отметила, что в допандемийные времена чистый экспорт белорусских транспортных услуг приносил до 2 миллиардов долларов и был одним из основных источников валютной выручки.
"Кроме того, Беларусь себя всегда позиционировала мостом между востоком и западом, который связывает логистически и экономически два региона. Сейчас по этой концепции нанесен разгромный удар", - считает Борнукова. По ее мнению, если белорусские власти решатся на зеркальный ответ, то логистические схемы по доставке грузов станут еще более сложными.
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