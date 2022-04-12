 Запрет на въезд в ЕС: удар не только по белорусским грузоперевозчикам | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.04.2022

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Беларусь

Запрет на въезд в ЕС: удар не только по белорусским грузоперевозчикам

Белорусским транспортным компаниям теперь запрещено перевозить грузы по территории Евросоюза. DW - о реакции дальнобойщиков и последствиях для экономики Беларуси.

КПП Козловичи

КПП Козловичи

9 апреля 2022 года вступили в силу новые ограничения ЕС в рамках пятого пакета санкций против России и Беларуси. Из документа, опубликованного в официальном вестнике Европейского Союза, следует, что ограничения приняты "в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины".

На какие грузоперевозки распространяется запрет

Согласно этому документу, любому автотранспортному предприятию, учрежденному в Беларуси, запрещается перевозка грузов автомобильным транспортом по территории ЕС (в том числе, транзитом). Исключение сделано для перевозки почты, поскольку это - универсальная международная услуга, а также транспортировки гуманитарных грузов.

Белорусские грузовики на границе с Польшей

Белорусские грузовики на границе с Польшей

Кроме того, по решению правительств стран Евросоюза могут быть сняты ограничения с перевозчиков фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов (включая, пшеницу и удобрения).

Грузоперевозчикам, которые находились на территории ЕС до 9 апреля, позволят доставить груз, который они уже везут, после чего обязаны вернуться на территорию Беларуси до 16 апреля.

В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили, что ограничения уже сказались на ситуации на границе. В начале текущей недели поток грузового транспорта, выезжающего из Беларуси в сопредельные страны ЕС, существенно снизился. Так, количество грузовиков в направлении Литвы и Польши уменьшилось в три раза.

Что говорят о решении ЕС дальнобойщики

Хотя слухи о возможном введении подобных санкций среди белорусских водителей ходили давно, столь оперативное принятие такого решения для многих из них стало сюрпризом. Это подтвердил в разговоре с DW житель Бреста Александр - администратор нескольких чатов дальнобойщиков.

На въезде в из Польши в Беларусь

На въезде в из Польши в Беларусь

"В минувшие выходные некоторых водителей стали разворачивать на границе с Польшей еще на стадии паспортного контроля. То же самое происходило с российскими фурами. Первой реакцией ребят были шок и возмущение: ведь это - отмена рейса и потеря заработка", - рассказывает Александр.

По его словам, если раньше водители активно обсуждали между собой варианты трудоустройства в европейские фирмы, то теперь сделать это будет проблематично. "Многие, к примеру страны из Балтии, уже ввели ограничения на выдачу рабочих виз, а чтобы зарегистрироваться в Польше тоже нужно время", - говорит собеседник DW.

Скептически оценивает Александр и возможность использовать на фурах номера тех стран СНГ, которых не коснулись санкции. "Да, можно зарегистрировать фирму в том же Казахстане. Но нужно понимать, что на всех не хватит "дозволов": разрешения на право перевозок выдаются в ограниченном количестве", - отмечает дальнобойщик и резюмирует: многим белорусским водителям наверняка придется искать новую работу.

В транспортных компаниях готовятся к худшему

Руководитель одной из белорусских транспортных компаний, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, обращает внимание, что проблемы для перевозчиков начались еще до начала военных действий в Украине и введения санкций.

Перед КПП выстраивались длинные очереди

Перед КПП выстраивались длинные очереди

"Для нас серьезным ударом стал миграционный кризис, когда польская сторона перестала пускать фуры через пункт пропуска "Брузги", а на других погранпереходах выстроились очереди в десятки километров, в которых машины стояли неделями", - вспоминает директор компании-перевозчика. По его словам, сильно осложнили работу и стихийные протесты, которые были организованы проукраинскими активистами, блокировавшими движение грузовиков на польско-белорусской границе.

"Уже тогда было понятно, что запрет на въезд в ЕС для грузоперевозчиков из Беларуси и России - вполне ожидаемая мера, а наши фуры еще до санкций досматривались польскими пограничниками с пристрастием", - говорит представитель белорусской транспортной фирмы.

Нынешнюю ситуацию в сфере грузоперевозок он называет непредсказуемой: "Пока мы не можем точно знать, какой груз разрешат провезти, и будет ли получено "добро" от властей страны, в которую следует грузовик". В целом, считает директор компании, положение у белорусских перевозчиков сейчас очень сложное, а западные партнеры, в лучшем случае, ставят отношения "на паузу" и предпочитают пользоваться услугами компаний из стран ЕС.

"Но надо понимать, что в Беларуси зарегистрировано около 6 тысяч международных перевозчиков и большинство из них работали с Европой. В нынешних условиях выжить смогут далеко не все", - резюмирует представитель транспортной компании. Он также не исключает, что белорусские власти объявят о контрсанкциях в отношении иностранных перевозчиков. В таком случае последствия затронут не только бизнес, но и рядовых потребителей.

На транспортных услугах Беларусь неплохо зарабатывала

Эксперты также считают, что ограничения в сфере оказания транспортных услуг серьезно скажутся на ситуации в белорусской экономике в целом.

Аналитики проекта "Кошт Урада" указывают, что новые ограничения лишают Беларусь, казалось бы, такого очевидного преимущества, как географическое положение страны. По сведениям авторов проекта, в общем объеме экспорта услуг из Беларуси на долю транспортных в 2021 году пришлось 43%.

В комментарии для Myfin.by академический директор BEROC Катерина Борнукова отметила, что в допандемийные времена чистый экспорт белорусских транспортных услуг приносил до 2 миллиардов долларов и был одним из основных источников валютной выручки.

"Кроме того, Беларусь себя всегда позиционировала мостом между востоком и западом, который связывает логистически и экономически два региона. Сейчас по этой концепции нанесен разгромный удар", - считает Борнукова. По ее мнению, если белорусские власти решатся на зеркальный ответ, то логистические схемы по доставке грузов станут еще более сложными.

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    Автор: Анна Шторк


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