Какими будут последствия для Беларуси из-за поддержки войны против Украины

Каким видят статус Беларуси в войне России против Украины европейские эксперты? К чему это приведет и чего должны опасаться страны-соседи РБ? Эти темы специалисты обсудили во время онлайн-дискуссии "Российско-белорусская военная интеграция. Последствия для Украины, Беларуси и Европы", организованной 30 марта Германским обществом внешней политики (DGAP).

Каков статус Беларуси в войне против Украины?

Эксперт DGAP Андраш Раш (András Rácz) отмечает, что белорусско-российские отношения в военной сфере изменились после 2020 года. До этого Беларусь пыталась избежать российского военного присутствия в стране, не посылала свои войска за границу для участия в каких-либо конфликтах. В 2014 году Лукашенко сопротивлялся вовлечению Беларуси в российско-украинский конфликт.

Однако недавно произошли два важных события в военной сфере. В сентября 2021 года российские истребители приступили к патрулированию воздушного пространства Беларуси, совершая вылеты из аэропорта в Барановичах. Кроме того, был открыт Объединенный учебно-боевой центр ПВО и ВВС в Гродненской области. И хотя его нельзя назвать полноценной российской военной базой, в центре есть боеспособное российское вооружение.

Андраш Раш

Сегодня Андраш Раш оценивает Беларусь именно как участника военного конфликта. "У меня плохие новости, - говорит он. - По моему мнению, Беларусь полноценный участник этого военного конфликта. Хотя страна не отправила войска в Украину, она делает все остальное". Эксперт напоминает, что Беларусь позволяет России использовать свою территорию и воздушное пространство для атак на Украину, РФ запускает с белорусской территории ракеты. Беларусь также обеспечивает логистику для российской армии, медицинское обслуживание.

Анаис Марин, эксперт Варшавского университета и британского аналитического центра Chatham House считает, что, независимо от исхода войны власти Беларуси должны будут понести ответственность за содействие акту агрессии.

Может ли Беларусь отправить войска в Украину?

Что касается непосредственного участия белорусских войск в войне с Украиной, Андраш Раш приводит несколько аргументов в пользу той точки зрения, что Беларусь этого не сделает. Один из главных: а что именно получит страна, каким будет ее "профит" от участия в войне?

Эксперт напоминает: у белорусской армии нет опыта участия в военных действиях, никогда не было опыта боевых действий за границей, а общая готовность войск воевать против Украины очень низкая.

К тому же, если белорусские войска все же будут направлены в Украину, они должны будут полагаться на российское командование. А это значит - подчинение командованию другой страны во время боевых действий на чужой территории. Чего стоит опасаться, по мнению Раша, - так это того, что Россия установит постоянное военное присутствие в Беларуси, что означает угрозу для Польши, Литвы и Латвии.

Насколько Беларусь опасна для соседей? "Год назад я бы дал другой ответ, но кризис с мигрантами на границе не был российским проектом, это был белорусский проект", - говорит эксперт DGAP. Он считает, что, с точки зрения военной мощи, Беларусь угрозы не представляет, однако если Россия решит действовать против соседей Беларуси, РБ "будет частью этого".

Какими будут последствия внутри Беларуси?

Эндрю Уилсон, эксперт Европейского совета по международным отношениям отмечает, что в пропаганде Лукашенко пытается комбинировать роль "лучшего друга России" с ролью "неучастника". И дело не в общественном мнении - оно для Лукашенко неважно, а в западных санкциях.

Анаис Марин отмечает сокращение автономии Беларуси: Лукашенко персонально зависит от поддержки Кремля и дипломатически, и финансово, а его изоляция в Европе и в мире растет.

При этом, по мнению эксперта, Беларусь оказалась в ловушке. Страна не может противостоять российскому давлению. И последствия этого уже видны: катастрофическое влияние санкций на белорусскую экономику, зависимость от российских субсидий и российских рынков. "Беларусь уже страдает от тех же проблем, что и российская экономика. И если Россия объявит дефолт в ближайшее время, то за ней последует и Беларусь".

Анаис Марин напоминает, что продолжается массовый отъезд граждан из страны. Цифры покинувших Беларусь после выборов 2020 года установить сложно. Однако, по разным оценкам, это может быть от 150 тысяч до полумиллиона человек. При этом уезжающие белорусы несправедливо страдают от дискриминации, от того, что ассоциируются с агрессором. "Беларусь тоже заложник в этой войне", - считает Марин.

Анаис Марин

Потеряет ли Беларусь суверенитет, есть ли опасность аннексии?

"Что получит Россия от аннексии Беларуси? - рассуждает Андраш Раш. - Границу с Польшей, Литвой, Латвией протяженностью 1200 километров. Зачем ей нужна граница с НАТО такой протяженности? Россия получит 9 миллионов людей, которых надо кормить. И будут ли рады этому белорусы? Что, если некоторые из них начнут сопротивляться?”

Эксперт не считает, что аннексия Беларуси, разрушение суверенитета страны сыграет на руку Путину внутри России. "Это не Крым", - отмечает он.

Анаис Марин напоминает, что сегодня существует моральная проблема: из-за войны в Украине Беларусь и Россия воспринимаются как один игрок, один агрессор - и это для Беларуси тоже означает потерю суверенитета. По ее мнению, и для Беларуси, и для Лукашенко лично последствия будут катастрофическими - "ситуация будет ужасна в любом случае, прежде всего экономически".

"Но я до сих пор надеюсь, что страна переживет этот момент, что сохранит свой суверенитет", - говорит Анаис Марин. По ее словам, нужно помнить, что хотя санкции и толкают Лукашенко в объятия России, полным вассалом Москвы РБ не стала, поглощения не произошло. "Нам нужна эта страна на карте Европы, белорусы заслужили иметь свою страну. Мы должны напоминать себе, что Беларусь сегодня под угрозой тоже, страна является жертвой обоих - и Лукашенко, и Путина", - подчеркивает Марин.

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