 Учебный центр или авиабаза: в чем суть военного сотрудничества РБ и РФ? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 22.03.2021

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Беларусь

Учебный центр или авиабаза: в чем суть военного сотрудничества РБ и РФ?

Россия и Беларусь объявили о создании в Гродненской области учебного-боевого центра войск ВВС и ПВО. Что означает его появление для сотрудничества двух стран в военной сфере? DW - с оценками экспертов.

Су-30М2 ВВС России

Су-30М2 ВВС России. Пилотов для самолетов такого типа будут готовить в учебном центре на Гродненщине

Минобороны Беларуси сообщило, что в Гродненской области на базе учебно-боевого центра ВВС и войск ПВО будут готовить экипажи самолетов Су-30СМ. Об этом договорились главы военных ведомств Беларуси и России. Дата начала работы совместного центра пока неизвестна, но информация о его создании оживила дискуссии о характере военного сотрудничества Москвы и Минска, его взаимовыгодности и эволюции.

Революционная фаза или все по-старому?

"Главное в военном сотрудничества РФ и РБ - отработка действий двух крупнейших вооруженных формирований. Это совместная сухопутная группировка и единая региональная система ПВО. Если говорить более конкретно, то сейчас идет работа над ускорением доставки российских войск в Беларусь в случае возникновения конфликта", - поясняет минский военный эксперт Александр Алесин. Ничего экстраординарного в событиях последних недель и месяцев он не видит.

Александр Алесин

Александр Алесин

Между тем научный сотрудник Института имени Фридриха Майнеке (Friedrich-Meineсke-Institut) при Свободном университете Берлина Сергей Богдан утверждает, что сейчас отношения России и Беларуси в военной сфере переживают революционную фазу.

"Минск изменил на 180 градусов курс и пошел на более тесное взаимодействие и меньшую автономию. Думаю, что скоро мы услышим немало новостей про закупку новых дорогих видов вооружений и новые формы кооперации. Я бы не сказал, что это капитуляция, но речь идет о серьезной уступке Беларуси, на которую она пошла, оказавшись в тяжелых условиях после начала политического кризиса в стране", - сказал Богдан в интервью DW.

Учебный центр ВВС и войск ПВО как рубежный проект

Новый учебный центр в Гродненской области, по мнению Богдана, станет самым важным российским военным объектом в РБ, его создание - "прорывной момент в плане сближения военных систем двух стран". В практическом плане это, по сути, отказ от нейтралитета, полагает эксперт: "Об этом говорит уже не только глава МИД РБ Владимир Макей, но и начальник оперативного управления Генштаба Павел Муравейко, главный белорусский военный стратег, который заявил, что нейтралитет в нынешних условиях невозможен и нужно к кому-то присоединяться. И тут вариантов нет - надо делать то, чего хочет Россия".

После появления этого центра соседи, предупреждает Богдан, будут смотреть на Беларусь по-иному: "Все понимают, что в любой момент там может появиться российская авиация. Этот объект создается именно Александром Лукашенко. Два существующих - центр связи российского ВМФ под Вилейкой и РЛС в районе Барановичей - достались ему в наследство от прежних властей страны и являются узкоспециализированными. Де-факто там нет войск, и какой-то угрозы для соседей они в целом не представляют".

Инфорграфика: российские военные объекты в Беларуси

Со своей стороны, Александр Алесин призывает не придавать появлению учебного центра по подготовке летчиков слишком большого значения. "Лукашенко сделал жест в сторону России, показывая, что остается верным союзником. Другой жест - в сторону Польши и стран Балтии, показывающий, что Минск больше не будет стесняться наступать им на мозоли раз уж не получилось дружбы и экономического сотрудничества. Раз они его не признают, то теперь их тревоги не будут учитываться, и Беларусь будет руководствоваться лишь своими интересами либо совместными планами с Россией", - отметил Алесин.

Экономические преференции и геополитическая лояльность

А соответствуют ли интересам Беларуси такие планы? Военное сотрудничество с Москвой, по оценке Сергей Богдана, для Минска до сих пор не имело никаких выгод. Единственные серьезные поставки - и то в ограниченных масштабах - касались техники для сил ПВО, которая, добавляет сотрудник Института имени Майнеке, нужна самой России: "Свертывание взаимодействия в этой сфере Москва воспримет как провокацию, это для нее "красная линия". Соглашаясь на уступки в военной области, Лукашенко, по мнению Богдана, оплачивал России преференции, получаемые Беларусью в экономической сфере: "Для Москвы ситуация обратная - она ничего не приобретала от экономической кооперации с Минском, но компенсировала эти потери преимуществами в военной области".

На белорусско-российских военных учениях Запад-2017

На белорусско-российских военных учениях "Запад-2017"

Для Москвы геополитический и военно-стратегический аспект намного важнее экономического, соглашается Александр Алесин. По его словам, еще в самом начале правления Лукашенко была заключена сделка - Беларусь продавала свое геополитическое положение и лояльность России за доступ к российскому рынку, льготную поставку энергоносителей и кредиты. "При этом со временем России становилась в военном и экономическом отношениях сильнее, а вот у Лукашенко товар - стратегическая лояльность - не менялся. Москва хотела уменьшить за него плату, а Минск требовал сохранить условия сделки - отсюда все эти склоки по поводу цен на газ и нефть", - заявил Алексин в интервью DW.

Беларусь, по его мнению, важна для России с точки зрения обеспечения своей безопасности . "Если вдруг Беларусь окажется в поле влияния НАТО, и там поставят натовские ракеты, их подлетное время до Москвы по сравнению с нынешним уменьшится в несколько раз, до минимума. Это время принятия решений, которые опасны для всего мира. Поэтому Россия держится за Беларусь как черт, за грешную душу", - констатирует Алесин. И добавляет, что элементы системы ПРО на территории Беларуси - это передовой российский рубеж обороны, призванный уничтожить до 50 процентов ракет в случае возможного массированного удара по Москве и Центральному району.

Насколько важны для белорусской армии поставки из России

"До последнего времени белорусская армия, долгое время жившая за счет советского наследства, сильно не зависела от поставок из России и эта зависимость сокращалась - в вопросах и модернизации, и ремонта, и подготовки кадров. Была возможность устойчивого сохранения этой автономной модели в сотрудничестве с РФ, но все это оказалось под вопросом в результате политического кризиса, который разразился в РБ в августе прошлого года", - указывает  Сергей Богдан.

Белорусские танки на параде в Минске, июль 2017 года

Белорусские танки на параде в Минске, июль 2017 года

У Александра Алексина на этот счет другое мнение. Без поставок из России, говорит он, армия Беларуси может существовать еще некоторое время "как моль в пальто". Ей досталось огромное количество старого оружия и боеприпасов Белорусского военного округа, срок годности которых истек, "но мы научились его продлевать и ремонтировать оружие".

Если же говорить о долгосрочной перспективе, то, прогнозирует Алесин, максимум через пять-восемь лет большинство систем вооружений устареют не только морально, но и физически: "Поэтому лучше их планомерно модернизировать. И тут без России не обойтись, так как инфраструктура и обслуживание белорусской армии унаследованы с советских времен".

Российской военной базы в Беларуси не будет?

Куда же эволюционирует военное сотрудничество Москвы и Минска? То, что сейчас будет создано в Гродненской области, это шаг к появлению авиабазы под вывеской учебного центра, предупреждает Сергей Богдан. По его выражению, центр станет "длинной рукой Путина". Лукашенко не признают президентом на Западе, он вынужден повернуться на Восток - и Россия будет ему давать деньги и закупать все больше белорусских товаров, уверен Александр Алесин. Так, приводит он пример, в виде исключения Москва продолжит закупать продукцию белорусского ВПК и не будет заменять ее путем налаживания собственного производства.

А вот появления российской авиабазы на белорусской территории, считает Алесин, ждать не стоит: "Москва не будет будоражить общественное мнение в Беларуси, ситуация в которой только начала успокаиваться. Военная база стала бы знаменем, способным объединить всю оппозицию, ныне расходящуюся по своим интересам. А интересы эти очень разные, оппозиционеров сплачивала лишь ненависть к Лукашенко".

В свою очередь, аналитик провластного объединения "Белая Русь" Петр Петровский напомнил DW, что у России и Беларуси есть единая группировка войск: "Если говорить откровенно, то все белорусские военные базы являются российскими, так же как и российские - белорусскими". Поэтому, заключил он, нет смысла открывать какую-то новую военную базу РФ в Беларуси.

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    Автор: Галина Петровская


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