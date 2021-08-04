Правозащитники: Западные корпорации финансируют пропаганду Лукашенко

Два из трех рекламных роликов, транслируемых на государственном белорусском телевидении, сделаны в интересах крупных корпораций из Европы и США. Об этом свидетельствует анализ, проведенный немецко-швейцарской правозащитной организацией Libereco - Partnership for Human Rights, которая уже более десяти лет занимается защитой прав человека в Беларуси.

Как отмечается в пресс-релизе правозащитников, распространенном в среду, 4 августа, эксперты организации в течение недели с 12 по 18 июля, наблюдали и оценивали рекламные блоки на трех государственных телеканалах: Беларусь 1, ОНТ и СТВ в вечерний прайм-тайм (с 19 до 22 часов). Из 874 показанных рекламных роликов почти две трети (63 процента) пришлось на западные компании. Белорусским рекламодателям принадлежит около 25 процентов рекламы. Остальные 12 процентов разделили между собой компании из Индии, России и Турции. Рекламные ролики демонстрируются непосредственно до, после и во время политических программ и выпусков новостей, имеющих очевидный пропагандистский формат, указано в сообщении.

Среди западных корпораций лидируют американские концерны с общей долей 32 процента. Абсолютным лидером здесь является компания Procter & Gamble (США, 100 роликов). Далее идут Nestlé (Швейцария, 79), Mars (США, 44), Henkel (Германия, 43), Colgate-Palmolive (США, 37), Sandoz (Швейцария, 35), Coca-Cola (США, 35), PepsiCo (США, 33), Dr. Theiss Naturwaren (Германия, 32) и Mondelez International (29, США). Также были показаны 82 рекламных ролика компаний Carlsberg (Дания), L'Oréal и Sanofi (обе Франции), Dolorgiet (Германия), GlaxoSmithKline (Великобритания), Śnieżka (Польша) и Gedeon Richter (Венгрия).

Прекратить финансовую поддержку режима

"Вот уже год режим Лукашенко терроризирует собственное население, даже последний PR-менеджер должен был это знать. То, что мировые бренды, такие как Procter & Gamble, Mars, Henkel, Coca-Cola или PepsiCo, по-прежнему и в значительной степени рекламируются пропагандистскими каналами диктатора, - это скандал. Компании, очевидно, заботятся только о своей прибыли, катастрофическое положение в области прав человека в Беларуси их совершенно не волнует", - уверен председатель немецкого отделения Libereco Марко Фибер (Marco Fieber). Он обвинил западные корпорации в "моральном банкротстве".

Правозащитники напомнили преступную статистику непризнанного правителя Беларуси за последние 12 месяцев: более 40 000 арестов, по крайней мере 1800 документированных сообщений о пытках и более 600 политических заключенных. Libereco призвала все компании из ЕС, США, Швейцарии и Великобритании немедленно отказаться от показа рекламных роликов на белорусских государственных телеканалах и, таким образом, прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко.

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