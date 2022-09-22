За что могут лишить гражданства РБ белорусов за границей

На белорусском правовом портале опубликовали проект изменений закона "О гражданстве Республики Беларусь" , который недавно поступил на рассмотрение в парламент. В документе говорится, что белорусов, осужденных по "экстремистским" статьям и находящихся за границей, смогут лишить гражданства РБ. Причем речь идет именно о тех, кто приобрел гражданство по рождению. DW разбиралась, как это будет работать и к каким последствиям приведет.

"Экстремистскими" в этом законопроекте названы 55 статей УК - среди них призывы к санкциям, разжигание вражды или розни (эту статью сейчас нередко предъявляют за комментарии в соцсетях), массовые беспорядки, измена государству, создание и участие в "экстремистском" формировании (а таковыми сегодня в стране признаны несколько независимых белорусских СМИ), насилие либо угроза в отношении должностного лица. Недавно в Беларуси приняты изменения в законы, позволяющие заочно судить уехавших. И если приговор такого суда вступит в силу, осужденного - по новому проекту закона - смогут лишить гражданства.

А законно ли это?

"Во Всеобщей декларации прав человека есть статья 15, где говорится, что каждый человек имеет право на гражданство. Если у него нет гражданства другого государства, безусловно, лишение нарушает его права", - говорит чешский адвокат, специалист в области международного правового сотрудничества и бывший политический активист Алесь Михалевич.

Юрист объясняет: гражданства могут лишать и в демократических государствах, однако тех, кто получил его не при рождении, а при натурализации. "Обычно такие случаи связаны с мошенничеством - например, подделка документов при получении гражданства. В некоторых странах это происходит и по соображениям национальной безопасности, например, если человек, который получил гражданство путем натурализации, участвует активно в террористической деятельности".

Гражданства, полученного по рождению, власти лишали неугодных лишь в тоталитарных государствах - нацистской Германии, в СССР. "Но в цивилизованных странах я таких случаев не знаю", - говорит Михалевич.

Представитель переходного кабинета оппозиции и бывший дипломат Павел Латушко напоминает: в ООН есть специальная программа, которая действует для того, чтобы государства уменьшали количество лиц без гражданства. "А здесь Лукашенко фактически идет в противоречие с главным направлением деятельности ООН и планирует увеличивать количество граждан, не обладающих гражданством", - говорит он.

Как можно у человека забрать паспорт?

Однако как именно белорусские власти могут забрать действующий паспорт у человека, который находится за границей? "Для этого Беларусь должна задействовать международно-правовые инструменты, например, двусторонние соглашения, сообщить всем странам, с которыми она сотрудничает, что этот паспорт недействителен, и так далее. Естественно, государственная машина этого обычно не делает, не занимается каждым человеком в отдельности", - объясняет Михалевич.

Проверка паспорта на границе Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

По мнению адвоката, если законопроект будет принят, норма о лишении гражданства будет неработающей: "Если человека осудят по подобным статьям, большинство цивилизованных стран, по меньшей мере, страны ЕС, будут с большим скепсисом относиться к приговору. Человек будет иметь возможность жить в стране, в которой он находится. С моей точки зрения, это просто устрашение без реальной возможности каким-то серьезным образом наказать человека".

Что делать человеку, лишенному гражданства?

"Лицо без гражданства - это достаточно редкий правовой статус", - говорит юрист. Такой человек может запрашивать международную защиту в той стране, где он находится, или переезжать в демократическую страну и запрашивать такой статус там. "В большинстве стран ЕС существует документ для путешествий, не связанный со статусом беженца, который дается в случае, если человек в своей родной стране не может его получить. Например, если Беларусь забрала гражданство или человек боится ехать в РБ, против него возбуждено дело, высока степень преследования, он имеет право обратиться в национальные органы государства, где находится, с просьбой получить такой документ", - объясняет Михалевич.

Политик Павел Латушко говорит, что переходный кабинет оппозиции уже связался с Еврокомиссией по этому вопросу, и сейчас идут консультации. Кроме статуса международной защиты, возможны и другие варианты. "Первый: белорусский паспорт человека, которого лишат гражданства, может продолжать действовать (после приговора суда в Беларуси. - Ред.). И я думаю, что большинство стран мира, которые не считают Лукашенко президентом, так и будут воспринимать этот документ. Второй вариант - тоже подлежит обсуждению с партнерами - возможность действия паспорта даже после истечения его срока", - перечисляет он.

Сверхазадача для объединенного кабинета, по словам Латушко, - это выпуск и выдача гражданам Беларуси документов, которые дают возможность удостоверить личность и путешествовать. "Но эта сверхзадача не решится, конечно, в течение месяца или даже не полугода, над ней необходимо работать", - считает он.

Сам политик, кстати, рискует быть одним из первых, кого может коснуться новый закон - на него в Беларуси заведено восемь уголовных дел. "Что касается меня лично, я не планирую ничего менять. Я являюсь белорусом, простите за пафос, в моем сердце, душе - так воспитали меня мои родители, мой отец. И, прежде всего, исходя из этого, я воспринимаю свою принадлежность к гражданству Республики Беларусь", - говорит Павел Латушко.

Как законопроект коснется белорусов с ВНЖ за границей?

Законопроект "О гражданстве" затрагивает и тех белорусов, у которых есть ВНЖ в других странах. Они будут обязаны сообщить об этом МВД или дипломатическим органам. Алесь Михалевич считает, что само требование - сбор информации - соответствует правовым нормам. Нарушением будет, если обладателей ВНЖ впоследствии ограничат в правах.

DW обратилась в посольство РБ в Германии от имени гражданина Беларуси с вопросом: для чего именно будут использованы сведения о ВНЖ? В диппредставительстве ответили, что порядок исполнения закона будет известен после его вступления в силу.

Документ еще должен принять в двух чтениях парламент, затем его должен одобрить Совет республики и подписать Лукашенко. Он вступит в силу через полгода после официального опубликования.

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