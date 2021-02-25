Лишить гражданства? Когда государство может это сделать

Новая инициатива режиссера Никиты Михалкова - ввести в российское законодательство статью о лишении гражданства за призыв к санкциям против России - не осталась незамеченной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта идея "весьма актуальна", представляет общественный интерес и подлежит обсуждению.
24 февраля глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников однозначно негативно отреагировал на инициативу Михалкова, напомнив, что она противоречит российской конституции, в которой указано, что "гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства".
Российский режиссер Никита Михалков
На данный момент в России действует закон, согласно которому лишать гражданства можно осужденных по террористическим и экстремистским статьям, в том случае, если оно досталось им не по праву рождения. На тех, кто получил гражданство по рождению на территории РФ, этот закон не распространяется, и ни в каком другом случае эту категорию лишить гражданства нельзя.
Стоит отметить что предложение Михалкова - не первая инициатива подобного рода в новейшей истории РФ. В 2014 году на ресурсе change.org появилось обращение к Госдуме РФ с предложением лишить гражданства участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину, в котором, в частности, предлагалось "пойти по стопам Германии и Великобритании". DW - об истории вопроса, и о том, как сегодня в разных странах обстоят дела с лишением гражданства.
За что лишали гражданства в СССР
Вопрос о гражданстве регулируется Всеобщей декларацией прав человека, принятой в 1948 году Генеральной ассамблеей ООН. Пункт 15-й этого документа гласит: "Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства". СССР при голосовании отказался поддержать эту декларацию. До распада Советского Союза этот документ там считался "подрывным", а распространение даже его фрагментов грозило статьей за "антисоветскую агитацию и пропаганду" и "клевету на советский строй".
Высланный из СССР Александр Солженицын смог вернуться лишь в Россию
Запрет на лишение гражданства появился в российской конституции после распада СССР. Во время существования Советского Союза лишение гражданства использовалось как механизм политических репрессий против неугодных. Начиная от печально известного "Философского парохода", на котором в 1922 году из Советской России выслали 160 оппозиционных представителей интеллигенции, и заканчивая Солженицыным, Ростроповичем, Войновичем, Любимовым, которых лишали гражданства указом Президиума Верховного Совета СССР "за поступки, порочащие звание советского гражданина".
В нацистской Германии лишили гражданства почти 40 тыс человек
Советский опыт лишения гражданства в качестве механизма политических репрессий был использован и в нацистской Германии. "Закон об отмене натурализации и лишении немецкого гражданства" (Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit) был принят рейхстагом 14 июля 1933 года, спустя некоторое время после того, как нацисты получили полный контроль над немецким парламентом. А уже 25 августа был опубликован первый список лиц, лишенных гражданства. В него вошли 33 человека, представляющих интеллектуальную элиту Германии того времени, включая всемирно известного писателя Лиона Фейхтвангера. По оценкам историков, закон использовался, в первую очередь, для придания легитимности экспроприации имущества сначала политических противников, а потом - немецких евреев. Всего за 12 лет существования "третьего рейха" его гражданства были лишены 39 006 человек, а последний подобный список, оказавшийся в итоге 359-м, был опубликован 7 апреля 1945 года, когда Красная армия уже готовилась к штурму Берлина.
Можно ли в современной Европе лишиться гражданства
Как обстоят дела в современной Германии и на территории остальных европейских стран? За редким исключением на европейском континенте не разрешено лишать гражданства. Утрата гражданства может последовать только в том случае, если человек в результате не становится лицом без гражданства. Этот принцип закреплен в статье семьЕвропейской конвенции о гражданстве, принятой 6 ноября 1997 года, а также национальных законодательствах большинства европейских стран, включая Германию и Великобританию. Российские власти подпись под этой конвенцией поставили, но она в России до сих пор не ратифицирована.
По немецкому законодательству человек не может остаться совсем без гражданства
Вышеупомянутый принцип заложен и в решении немецкого бундестага, позволяющем лишать немецкого гражданства лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне террористических группировок. Аналогичные правила действуют и в Великобритании, где с 1981 года существует "Закон о британском гражданстве", разрешающий МВД страны выносить решения о лишении человека подданства, если это "работает на общественное благо". В последние годы эта норма применялась не только в отношении урожденных жителей королевства, таких как Джек Леттс (более известный по имени "Джек Джихадист") или сбежавшей в Сирию 15-летней школьницы Шамимы Бегум, но и российской шпионки Анна Чэпман.
Лишение гражданства в странах бывшего СССР
А как выглядит ситуация на постсоветском пространстве? В Беларуси, например, намерены рассмотреть поправки в закон, позволяющие лишать человека гражданства "за участие в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинении тяжкого вреда интересам государства". Эта инициатива появилась на фоне продолжающихся в стране протестов против фальсификации выборов президента.
В Азербайджане с 2015 года предусмотрено автоматическое лишение гражданства не только за террористическую деятельность, но и за религиозный экстремизм и распространение враждебных религиозных течений.
А в Казахстане в 2017 году внесены поправки в Уголовный кодекс, легитимизирующие наказание в виде возможного лишения гражданства за нанесение "тяжкого вреда жизненно важным интересам" страны. Подобные преступления выделены в отдельной части кодекса. К примеру, такая возможность прописана в статье 177 "Посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы". Правда, за это в Казахстане могут приговорить и к смертной казни.
Неграждане Латвии и Эстонии - особая ситуация
В некоторых странах бывшего СССР, в частности, Латвии и Эстонии сложилась особая ситуация с предоставлением гражданства. В этих балтийских республиках уже около 30 лет существует статус негражданина. Его после восстановления независимости этих стран получили бывшие граждане СССР, переселившиеся в республики после 1940 года, а также их потомки.
Абсолютное большинство неграждан - русскоязычные. Они не имеют избирательных прав (в Эстонии негражданам разрешено голосовать на муниципальных выборах) и не могут работать в госуправлении, в том числе служить по контракту в армии, работать полицейскими, адвокатами и фармацевтами. Получить гражданство можно с помощью процедуры натурализации - сдав экзамены по латышскому или эстонскому языку, а также истории и конституции страны.
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Автор: Сергей Елкин