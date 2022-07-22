Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Беларуси

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который позволяет заочно судить граждан, покинувших эту страну. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Заочно судить смогут обвиняемых по статьям об акте терроризма, геноциде, наемничестве, измене государству, диверсии, создании экстремистского формирования либо участии в нем, а также по статьям о массовых беспорядках и призывах к санкциям.

Помимо этого, закон вводит обжалование приговоров в кассации. Жалобы и протесты будут рассматривать в президиумах областных и Минского городского судов. В апелляционном порядке теперь можно будет обжаловать приговоры, вынесенные Верховным судом, если он выступал в качестве суда первой инстанции.

Под действие закона подпадает часть белорусских оппозиционеров

Как отмечает портал Zerkalo.io, всего в Беларуси смогут заочно судить по 48 уголовным статьям, по некоторым из них предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Издание указывает, что заочно можно будет судить фактически любого совершеннолетнего гражданина Беларуси.

По ряду статей, на которые распространяется новый закон, возбуждены уголовные дела против белорусских оппозиционеров. Так, например, против лидера оппозиции Светланы Тихановской заведены дела по статьям о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти и покушении на акт терроризма. Под действие нового закона также подпадает Павел Латушко - член президиума координационного совета белорусской оппозиции.

Смотрите также:

История отношений Беларуси и Евросоюза 30 лет непростой дипломатии В 2022 году дипломатическим отношениям Республики Беларусь и Евросоюза исполняется 30 лет. 28 из них страну возглавляет Александр Лукашенко, и за это время отношения Минска и Брюсселя проходили различные стадии – от сближения и расширения сотрудничества в различных сферах до резкого отдаления и взаимных санкций. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW.

История отношений Беларуси и Евросоюза Остановка на старте Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 г. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 г., резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

История отношений Беларуси и Евросоюза Основа разногласий В основе разногласий Брюсселя и Минска - разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 г. Евросоюз не считает их демократичными. Не был признан законным и референдум 2004 г., давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Последней каплей стали президентские выборы 2020 г.: страны ЕС не признали победу Лукашенко и прервали с ним дипломатические отношения.

История отношений Беларуси и Евросоюза Посольские скандалы До событий 2020 г. послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998-го их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999-го. В феврале 2012 г. 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым Минск предложил поехать "в свои столицы для консультаций".

История отношений Беларуси и Евросоюза Непризнание Лукашенко и отъезд послов ЕС После того, как в сентябре 2020 г. Лукашенко провел тайную "инаугурацию", Евросоюз заявил о непризнании его в качестве президента Беларуси. В результате последовавших санкций ЕС МИД РБ отозвал своих послов из Польши и Литвы и предложил послам этих стран покинуть Беларусь. Позже из страны был вынужден уехать также глава представительства ЕС в Беларуси.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции за репрессии Впервые отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 г. Либерализация 2007-2008 гг. завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 г. в ответ на освобождение политзаключенных.

История отношений Беларуси и Евросоюза Украинский фактор нормализации В 2015 г. отношения Минска и Брюсселя достигли наивысшей точки после событий декабря 2010 г. Усилия Беларуси по урегулированию конфликта в Украине способствовали ускоренной нормализации отношений с Западом и, в частности, с ЕС. Освобождение политзаключенных и отсутствие репрессий во время президентских выборов 2015 г. дали Брюсселю формальное основание "заморозить" большинство санкций.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции ЕС после выборов 2020 года После выборов 2020 г. Евросоюз ввел пять пакетов санкций в отношении Минска за фальсификацию результатов голосования и за репрессии в отношении протестующих. С учетом последнего, пятого пакета санкций, принятого в декабре 2021 г., в санкционных списках находятся 183 человека, включая самого Александра Лукашенко, а также 26 предприятий.

История отношений Беларуси и Евросоюза Принудительная посадка самолета Ryanair 23 мая 2021 г. самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был вынужден совершить посадку в Минске под предлогом якобы вероятности совершения теракта. В результате был задержан находившийся на борту бывший редактор оппозиционного канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции в отношении "Белавиа" Впоследствии спецслужбы Беларуси обнародовали видео с "признанием" Романа Протасевича, при этом на его лице и руках были заметны следы пыток. В ответ на перехват самолета ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью, а самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ было запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.

История отношений Беларуси и Евросоюза Мигрантский кризис Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября 2021 г. Многочисленные группы беженцев, находившихся в Беларуси, в течение нескольких недель пытались прорваться через границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза. В Европе назвали организацию незаконной миграции с территории Беларуси "гибридной агрессией" белорусского режима.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество в "Восточном партнерстве" Еще в 2009 г. Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но очень скоро выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество без договора Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Минск надеялся подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства", которая стала бы первым шагом к заключению базового соглашения, однако подписание документа все время откладывалось. А т. к. он имел фиксированный временной период (2017-2020 гг.), то за время переговоров был вообще утрачен его смысл.

История отношений Беларуси и Евросоюза Выход Беларуси из "Восточного партнерства" В конце июня 2021 г., в ответ на санкции, последовавшие после принудительной посадки самолета Ryanair, Беларусь заявила о выходе из "Восточного партнерства". Евросоюз до этого уже заморозил сотрудничество на политическом уровне с режимом Александра Лукашенко. Поэтому на саммит ВП 15 декабря 2021 г. приглашение в Минск из Брюсселя даже не посылали.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономическое партнерство В последние годы Евросоюз был для Беларуси вторым по важности торговым партнером после России. На экспорт шли в основном нефтепродукты. По данным МИД РБ, товарооборот с ЕС в 2020 г. составил 12 млрд долларов США, снизившись на 9,2% к 2019 г. Сальдо сложилось отрицательное в размере 1 млрд долларов (аналогичное в 2019 г.). Доля ЕС в общем объеме экспорта Беларуси составила 18,8% (18,5% в 2019 г.).

История отношений Беларуси и Евросоюза Помощь от Евросоюза В 2014-2020 гг. пакет помощи ЕС для Беларуси составил 170 млн евро. Финансировались совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Велись переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии, действовала программа для студентов. После выборов 2020 г. ЕС пересмотрел свою помощь Беларуси, полностью отказавшись от сотрудничества с властями на национальном уровне.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономические санкции ЕС В июне 2021 г. Евросоюз ввел против Беларуси экономические санкции. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий. Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.

История отношений Беларуси и Евросоюза Война России против Украины 24 февраля 2022 г. Россия напала на Украину. Несмотря на заверения Лукашенко о том, что белорусские военные не участвуют в войне, ЕС и международное сообщество рассматривают Беларусь как соучастницу военного преступления России против Украины. 27 февраля Евросоюз заявил о новых санкциях против Беларуси, которые затронут импорт нефтепродуктов, табачных изделий, дерева, цемента и стали. Автор: Галина Петровская, Мария Василькова

