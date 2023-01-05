Суд над Беляцким: нобелевского лауреата держат в наручниках

Председателя правозащитного центра "Вясна", лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, юриста Владимира Лабковича и регионального координатора Дмитрия Соловьева обвиняют в контрабанде денег и финансировании протестов. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Правозащитников задержали 14 июля 2021 года. В правозащитном центре "Вясна" отмечают, что их коллеги "разделяют судьбу всех белорусских политзаключенных: более года их произвольно лишали свободы по обвинению, которое рассыпалось". Изначально их обвиняли уклонении от уплаты налогов, но через год статью изменили на более жесткую - о контрабанде. Сумма, которая фигурирует в деле - та же, что и в обвинении за неуплату налогов - почти 880 тысяч белорусских рублей (около 305 тысяч евро по нынешнему курсу).

Как проходит суд

Процесс по делу "весновцев" пока проходит в открытом режиме. До начала заседания в зал запустили журналистов госСМИ, которые снимали обвиняемых на фото и видео. Далее в зал вошли родственники и друзья правозащитников - их данные предварительно записала сотрудник суда. Представителей дипмиссий на суд не пустили.

На снимках видно, что фигуранты сидят в наручниках и в клетке. Как сообщает "Вясна", Стефанович и Беляцкий обратились к суду с ходатайством, чтобы наручники с них сняли - судья Марина Запасник заявила, что это компетенция конвоя. Обычно такие меры применяют к особо опасным преступникам (рецидивистам, которые склонны к побегу) или к склонным к самоубийству, но с 2021 года так поступают и с политзаключенными. Суд также отклонил ходатайство вести процесс на белорусском языке и отвод судье Запасник, которая ранее вынесла не менее 18 приговоров по политическим делам - о недоверии ей заявил Алесь Беляцкий.

Обвинение представляет прокурор Александр Король. В деле 238 томов - это рекорд для политического процесса, можно предположить, что суд растянется не на один месяц. Беляцкий отметил, что не успел ознакомиться с более чем 70 томами, это нарушение уголовного процесса.

По делу проходит около ста свидетелей - во время расследования оперативники провели 120 обысков по всей стране.

В чем же обвиняют "весновцев"?

По версии следствия, правозащитники, с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года "использовали территорию Беларуси для незаконной деятельности и финансирования ПЦ "Весна" - обналичивали деньги, полученные от фондов, на банковские счета подконтрольной им иностранной организации. Затем с помощью других лиц перевозили деньги из Литвы в Беларусь, общая сумма - 201 тысяча евро и 54 тысячи долларов (ч. 4 ст. 228 УК).

Кроме того, в обвинении указано, что Беляцкий, Стефанович и Лабкович с мая 2020 года по 14 июля 2021 года умышленно готовили граждан к участию протестах, а также финансировали их "под видом благотворительной деятельности" - вместе с фондом BY_help оплачивали штрафы, которые назначали задержанным суды, а также гонорары адвокатов (ч. 2 ст. 342 УК).

По делу проходит еще один сотрудник "Вясны" - координатор из Новополоцка Дмитрий Соловьев, его тоже задерживали в июле 2021-го, но отпустили, и он выехал из страны, его судят заочно. Еще до начала процесса он заявлял, что не признает себя виновным, а суд справедливым. Его интересы представляет назначенный государством адвокат.

"Надеемся, международное давление приведет к освобождению"

"Весновцы", которых сегодня судят, более 20 лет занимаются защитой прав человека - их неоднократно задерживали и судили, в офисах проводили обыски, а организацию лишали права на легальную деятельность. Несмотря на давление, правозащитный центр продолжал работу, в 2020 году став опорой для тысяч людей, которые подверглись незаконным задержаниям и пыткам - "весновцы" документировали нарушения и консультировали потерпевших.

После задержания в 2021-м большинство сотрудников "Вясны" были вынуждены покинуть Беларусь, но и сегодня помогают белорусам, чьи права нарушаются.

Граффити с портетом Алеся Беляцекого напротив белорусского польства в Вильнюсе Фото: Yauhen Yerchak/SOPA Images/ZUMAPRESS.com/picture alliance

"Вясна" известна приверженностью исключительно мирному характеру реализации прав и свобод. Мы поддерживали и дальше будем поддерживать людей, ставших жертвами нарушений, защищая права человека как высшую ценность, - говорит юрист "Вясны" Павел Сапелко. - Наши сердца теперь с нашими коллегами и друзьями. Нашу уверенность в их невиновности разделяют наши национальные и зарубежные партнеры. Мы и дальше будем их поддерживать и надеемся, что международное давление приведет к освобождению политзаключенных".

Алесь Беляцкий ранее был вице-президентом Международной федерации за права человека (FIDH), теперь эту должность занимает Валентин Стефанович. Вместе со Всемирной организацией против пыток FIDH осуждает уголовное преследование "весновцев" и призывает белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить их, а также всех других правозащитников.

"Репрессии против "Вясны" и ее участников являются частью более масштабных репрессий против гражданского общества в Беларуси. Только в 2021 году власти закрыли более 275 правозащитных и других организаций гражданского общества, не оставив в стране ни одной независимой НКО, - отмечают международные правозащитники. – В декабре 2021 года власти вновь ввели уголовную ответственность за работу с незарегистрированными или ликвидированными организациями. Это привело к фактической криминализации правозащитной деятельности в Беларуси".

Находясь в неволе, Алесь Беляцкий стал Нобелевским лауреатом. А "Вясне" вручили премию The Albie Awards 2022, основанную Фондом "Клуни за справедливость". Награды получали супруги Беляцкого и Стефановича. Международное признание пока не приблизило их освобождение.

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