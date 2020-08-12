 В Беларуси заведено уголовное дело против ПЦ ″Весна″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Беларуси заведено уголовное дело против ПЦ "Весна"

Совет правозащитного центра "Весна" сообщил об обысках в офисах региональных отделений организации и в квартирах ее членов. Власти обвиняют "Весну" в грубом нарушении общественного порядка.

Заместитель председателя правозащитного центра Весна Валентин Стефанович (фото из архива)

Зампредседателя ПЦ "Весна" Валентин Стефанович (фото из архива)

В Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности правозащитного центра (ПЦ) "Весна". Это подтвердил в пятницу, 5 марта, в беседе с DW заместитель председателя организации Валентин Стефанович.

По сведениям Совета ПЦ "Весна", уголовное дело против правозащитников было возбуждено по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В Следственном комитете (СК) Беларуси утверждают, в частности, что ПЦ "Весна" занимается финансированием таких акций.

В рамках уголовного дела уже было проведено несколько допросов. Сейчас следствие ведет обыски в офисах региональных отделений организации, а также в квартирах ее членов. Так, 4 марта прошли обыски у шести волонтеров в Могилеве. Одним из подозреваемых проходит член Совета ПЦ "Весна" Дмитрий Соловьев. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ "Весна" Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, говорится на сайте организации.

Уголовное дело против ПЦ "Весна" в Беларуси

Как рассказал DW Валентин Стефанович, об уголовном деле в отношении ПЦ "Весна" было известно уже несколько недель назад, однако лишь сейчас у руководства организации появилась достоверная информация о том, что возбуждено оно было именно по факту деятельности "Весны" и членов правозащитного центра.

По словам Стефановича, расследование по делу против "Весны" затронуло фактически все региональные отделения организации. "Ситуация будет развиваться дальше. Возможно, подозреваемых, обвиняемых будет больше. Кого-то, может, под стражу возьмут", - полагает правозащитник.

Заявление ПЦ "Весна" в связи с уголовным делом

5 марта Совет ПЦ "Весна" опубликовал на своем сайте заявление в связи с ведущимся против организации уголовным делом. В документе подчеркивается, что правозащитная деятельность ПЦ "Весна" полностью соответствует Конституции Беларуси и должна быть гарантирована со стороны государства, а сам правозащитный центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод".

Несмотря на это, на протяжении всех 25 лет своего существования организация "регулярно сталкивается с актами давления, запугивания и преследования" ее членов, указывают правозащитники.

"Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ "Весна" как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране", - подчеркивают авторы заявления.

"Мы выражаем свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении нашей организации и ее членов. Мы никогда не остановим своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии", - резюмируют они.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 05:20

Евросоюз и правозащитники требуют от Лукашенко освободить политзаключенных

Аудио- и видеофайлы по теме

Полгода протестов против Лукашенко в Беларуси: что дальше?  

"Полнейшее беззаконие": что в Германии и ЕС думают о приговоре белорусским журналисткам  

Также по теме

Minsk Bewaffnete Polizei EInsatz Demonstranten

Власти могут ввести режим ЧП: правозащитник о ситуации в Беларуси 12.08.2020

Валентин Стефанович из правозащитного центра "Весна" дал оценку действиям властей Беларуси во время протестов, рассказал о том, что известно о задержанных, и не исключил введения режима ЧП.

Дело Сергея Тихановского: против критика Лукашенко выдвинуто новое обвинение (17.06.2020) 18.06.2020

На претендента в кандидаты на пост президента Беларуси Сергея Тихановского заведено второе уголовное дело. Одним из инициаторов стала глава ЦИК РБ. Зачем властям понадобилось выдвигать второе обвинение против блогера?

Weißrussland Journalist Alexander Burakov

В Могилеве журналиста Буракова приговорили к 10 суткам ареста 07.08.2020

Журналист Александр Бураков заявил на суде, что считает свое преследование политическим.

Реклама

Самые читаемые

Тихановская: Экс-глава МВД Беларуси "рассказал, как мы победим"  

Когда закончится пандемия? Ответы экспертов  

Комментарий: Бесплодные усилия Путина - прошлое не привлекает молодежь  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно