"Подарок" Путину - нобелевка мира

Зачинщик войны в Украине Владимир Путин празднует 70-летие. Нобелевсский комитет преподнес "подарок" жертвам его режима в России и Украине, а также потерпевшим от режима Лукашенко в Беларуси. Нобелевская премия мира 2022 года присуждена правозащитнику Алесю Беляцкому, организации "Центр гражданских свобод" из Украины и российскому обществу "Мемориал". "Мемориал" в России был ликвидирован.
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