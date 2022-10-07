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"Подарок" Путину - нобелевка мира

3 ч. назад

Зачинщик войны в Украине Владимир Путин празднует 70-летие. Нобелевсский комитет преподнес "подарок" жертвам его режима в России и Украине, а также потерпевшим от режима Лукашенко в Беларуси. Нобелевская премия мира 2022 года присуждена правозащитнику Алесю Беляцкому, организации "Центр гражданских свобод" из Украины и российскому обществу "Мемориал". "Мемориал" в России был ликвидирован.

https://www.dw.com/ru/podarok-putinu-nobelevka-mira-pravozasitnikam-rf-ukrainy-i-belarusi-dw-novosti-071022/video-63375158
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