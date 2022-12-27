Как гражданское общество Беларуси сделают лояльным Лукашенко

В Беларуси будет принят закон о гражданском обществе. Впервые о нем заговорили в 2021 году, когда власти взялись за независимые организации - часть сотрудников попали в тюрьмы, многие вынужденно покинули страну. Так режим "наводит порядок". А что изменит новый закон?

Поддержка власти - приоритет

В Беларуси принимают законы в связи с новой Конституцией - чтобы соответствовать нововведениям. Так, Всебелорусское народное собрание (ВНС) наделяется политическими полномочиями: может, например, инициировать референдумы, давать поручения госорганам и отменять их решения. В состав ВНС войдут и представители гражданского общества, соответственно, государству нужно определить, кто получит такое право и на каких основаниях, объясняет юрист и руководитель организации Lawtrend Ольга Смолянко.

Александр Лукашенко на трибуне Всебелорусского народного собрания в феврале 2021 года Фото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

"Законопроект об основах гражданского общества укрепляет иерархию организаций, которым будут доступны особые формы взаимодействия с госорганами, в частности участие во Всебелорусском народном собрании, - говорит эксперт. - В Беларуси и раньше был водораздел между прогосударственными и независимыми организациями, новым законом это лишь укрепляется".

Так, прямое государственное финансирование выделяется ограниченному кругу провластных некоммерческих организаций. Льготы на аренду - только для 23 НКО. В основном это федерации олимпийских видов спорта, с этого года еще и "Белорусское Общество Красного Креста", которое возглавляет Дмитрий Шевцов. На выборах 2020года он был председателем Минской городской избирательной комиссии.

Деятельность гражданского общества, согласно законопроекту, должна быть направлена на поддержку существующего государственного курса.

"Международные стандарты говорят о необходимости взаимодействия государства и организаций гражданского общества самого разного направления деятельности. Это подразумевает право критиковать госорганы и выдвигать предложения по улучшению их деятельности, - обращают внимание в Lawtrend. - Также в законопроекте не хватает важных для взаимодействия государства и гражданского общества принципов: независимость объединений, прозрачность, непредвзятость, открытость и доступность, подотчетность, эффективность".

Отдельно в документе прописано, что деятельность гражданского общества не может быть направлена на экстремизм и пропаганду войны. Хотя это соответствует сложившейся международной̆ практике, все же вызывает опасения у белорусских экспертов. "Учитывая растяжимые формулировки белорусского законодательства об экстремизме и правоприменительную практику, к экстремистской̆ деятельности сейчас можно отнести практически любую деятельность любой НКО, если она идет в разрез с государственным курсом", - отмечают в Lawtrend.

"Последствия будут ощутимые"

Представители власти в свою очередь уверяют, что новый закон поможет "навести порядок" в гражданском обществе на фоне кризиса, возникшего после выборов 2020 года.

Ольга Смолянка Фото: privat

"Пока, однако, "порядок" в понимании государства наводят другим способом: ликвидация, в том числе принудительная, - комментирует Ольга Смолянка. - На конец 2022 года в Беларуси ликвидировано свыше 1160 организаций, их них 751 - принудительно. Сложно подсчитать, чего лишилась Беларусь, но последствия, конечно, будут ощутимые: многие организации, особенно социальные, занимались проблемами, которые должно решать государство - например, по лечению и поддержке тяжелобольных детей. В стране не осталось правозащитных организаций, уничтожены авторитетные экологические движения".

Определять, кто относится к гражданскому обществу, будет Министерство юстиции. "Представители гражданского общества - это те люди, чья деятельность направлена на поддержание конституционного стоя и развития нашего государства", - заявил министр юстиции Сергей Хоменко интервью "Беларусь 1".

На кого делает ставку государство?

Координатор экспертной сети проекта "Наше мнение" Вадим Можейко считает, что не стоит ожидать создания новых общественных объединений к началу работы нового Всебелорусского народного собрания: "Согласно законопроекту, ВНС составит 1200 человек, из них 400 - представители гражданского общества, но есть четкий фильтр: это республиканские общественные объединения с численностью свыше 100 тысяч человек, отделениями во всех областных центрах и Минске. Создать такую массовую организацию быстро не получится".

Этим критериям соответствуют только пять организаций: Федерация профсоюзов Беларуси (более 4 млн человек), Белорусское общественное объединение ветеранов (около 2,5 млн), Белорусский республиканский союз молодежи (более 380 тысяч), "Белая Русь" (свыше 188 тысяч) и Белорусский̆ союз женщин (140 тысяч). Всего же в Беларуси зарегистрировано около 3 тысяч общественных объединений.

"Это ограничивает возможность участия в механизмах ВНС других некоммерческих организаций, даже тех, которые не подверглись принудительной̆ ликвидации и остались в Беларуси, - говорит руководитель Lawtrend. - Не секрет, что многие из крупных провластных организаций практикуют принудительное участие. Возникает вопрос, как они могут представлять общество. И пять организаций - это точно не все гражданское общество".

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