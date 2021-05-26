  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Бранденбургские ворота и часть Берлинской стены, черно-белая фотография, 1968 год
Фото: Werner Otto/United Archives/picture alliance

Холодная война

Публикации по теме

Публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "холодная война".

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Константин Сонин во время интервью Константину Эггерту

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Экономист Константин Сонин рассказал DW о влиянии санкций Запада на экономику РФ и о том, кто остановит войну в Украине.
Экономика и бизнес26 сентября 2022 г.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Украина накануне 24.08. Шок для берлинцев. Запрет виз

Украина накануне 24.08. Шок для берлинцев. Запрет виз

Генерал в отставке Бен Ходжес - о поставках вооружений Киеву. Чем живет Киев? Сгоревший микроавтобус из Бучи - на берлинском бульваре Курфюрстендамм. Обсуждаем с корреспондентом DW Натальей Смоленцевой в подкасте "DW Новости Шоу".
Политика23 августа 2022 г.59:52 мин.
Берлин, 1961 год

Тайные туннели под Берлинской стеной

Тайные туннели под Берлинской стеной

Истории побегов из ГДР посвящена экскурсия общества "Берлинские подземелья". | 13 фотографий
Туризм13 августа 2022 г.
Здание DW в Бонне

60 лет DW на русском: От глушилок до статуса "иноагента"

60 лет DW на русском: От глушилок до статуса "иноагента"

Русская редакция Deutsche Welle отмечает 60-летний юбилей на фоне блокирования в России, но попытка цензуры не работает.
Политика1 августа 2022 г.
Берлин, 9 ноября 1989 года

Тропа вдоль Берлинской стены

Тропа вдоль Берлинской стены

Этот маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части. | 12 фотографий
Туризм27 июля 2022 г.
Глиникский мост, 1953 год

Глиникский мост - на котором обменивали шпионов

Глиникский мост - на котором обменивали шпионов

Глиникский мост расположен на границе Берлина и Потсдама - около дворца Глинике. | 21 фотография
Туризм11 июля 2022 г.
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

external

Немцы боятся холодной зимы?

Немецкие эксперты говорят, что Россия начала открытую экономическую войну против Запада.
Политика8 сентября 2022 г.03:08 мин.
Партийный лидер ГДР Вальтер Ульбрихт и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв

Мир вернулся в кризисные времена

Ровно 60 лет назад DW впервые вышла в эфир на русском языке. О прошлом и будущем - Кристиан Триппе.
Кристиан Триппе
Кристиан Триппе
Комментарий
Политика1 августа 2022 г.
Наличные марки ГДР перед отправкой на мусоросжигательный завод в июне 2002 года

Сколько стоит сжечь 100 миллиардов?

20 лет назад в Германии начали уничтожать деньги бывшей ГДР, хранившиеся в секретном бункере. | 27 фотографий
Туризм24 июня 2022 г.
Французское ядерное испытание на атолле Муруроа в 1971 году

Какие способы защититься от ядерной угрозы есть у Запада

Страх перед ядерным оружием исчез с окончанием холодной войны, но после угроз РФ он вернулся в общественное сознание.
Конфликты15 марта 2022 г.
Иван Великанов

Дирижер Великанов: В России идет холодная гражданская война

В интервью DW - уволенный за свою антивоенную позицию российский дирижер Иван Великанов.
Культура4 марта 2022 г.
Участник пикета в поддержку "Международного Мемориала" в Москве

Закрытие "Мемориала" - предвестник темных времен

Закрытие "Международного Мемориала" - перелом. Президент Путин готовит РФ к темным временам, считает Роман Гончаренко.
Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Комментарий
Политика28 декабря 2021 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Горбачев - потерпевший неудачу, но изменивший мир к лучшему

Миодраг Шорич
Комментарий
Политика1 сентября 2022 г.
Николас Буссе

Запад не может в одиночку защитить современный миропорядок

Николас Буссе
Комментарий
Конфликты28 июня 2022 г.

ОБСЕ - правильное место для обсуждения конфликта с РФ

Райнхард Фезер
Комментарий
Конфликты14 января 2022 г.
Андрей Гурков

Два "Северных потока" - два символа совершенно разных эпох

Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес8 ноября 2021 г.
Кристиан Триппе

Вспоминая путч в Москве: "Горбачев может быть даже мертв"

Кристиан Триппе
Комментарий
Политика19 августа 2021 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин против Байдена и Блинкена

Константин Эггерт
Колонка
Политика26 мая 2021 г.