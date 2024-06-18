В Беларуси теперь нужно отчитываться о поездках за границу?

Идеологи интересуются, с кем из иностранцев белорусы встречались за рубежом и не вербовали ли их спецслужбы.

Правозащитники фиксируют, что в Беларуси развивается тенденция "железного занавеса" времен СССР - сотрудников госучреждений опрашивают, зачем они ездили за границу. По возвращению работники должны либо заполнить специальную анкету, либо устно ответить на вопросы руководства. DW узнала, о чем спрашивают сотрудников и могут ли они отказаться отвечать.

Пять дней на отчет о поездке

Правозащитники Белорусского Хельсинкского комитета (БХК), анализируя ситуацию с правами человека в Беларуси, заметили новую тенденцию: сотрудники государственных учреждений попадают под еще больший контроль со стороны руководства предприятия. Теперь они должны отчитываться о каждой поездке за границу. Первый известный случай произошел в Белорусском государственном университете, где вышло распоряжение о том, что сотрудники вуза по возвращению на родину в течение пяти рабочих дней обязаны заполнить специальную анкету. Требование касается не только заграничных командировок, но и отпуска. Исключение сделали только для поездок в Россию.

Екатерина Дейкало Фото: Belarusian Helsinki Committe

"Учитывая, что это самый большой вуз страны, в том числе по количеству сотрудников (коллектив - более 7 тысяч человек. - Ред.), очевидно, что такая практика затронет большое количество людей. Это нарушает право на труд и право на невмешательство в личную жизнь, - считает эксперт БХК Екатерина Дейкало. - Работники попадают под тотальный контроль работодателя уже не только в рамках своей профессиональной деятельности, но и в рамках частной жизни. Это говорит об усилении репрессий в стране".

По мнению правозащитников, это может быть инициатива как бывших силовиков, которые с 2020 года работают в БГУ, так и действующих сотрудников КГБ, которые контролируют ситуацию в вузе. Анкета сопровождается распоряжением первого проректора и не регламентируется локальными приказами.

О чем спрашивают работников и можно ли отказаться

Такая практика появилась и в других государственных учреждениях. Так, сотрудница поликлиники в Гродно рассказала DW, что персонал стали вызывать на беседу к замглавврача по идеологии и кадрам. Отказаться не можешь, иначе грозят увольнением.

"Сначала вызывали тех, у кого контракт подходил к концу, - говорит собеседница. - Теперь всех тщательно проверяют по идеологической части, чтобы в соцсетях не было никакой крамолы. Кроме того, спрашивали, зачем ездил за границу, даже если поездка была во время отпуска. Заместитель уточнял, почему поехали за границу, а не в белорусский санаторий, например. Если есть родственники за границей, про них очень подробно спрашивают: где живут, чем занимаются, как относятся к власти, почему не возвращаются".

Сложнее всего было тем, кого вызывали на беседу первым, поскольку было неизвестно, чем все это закончится. "У многих дети за границей, - объясняет она. - Не хочется навредить ни им, ни себе. Когда это стало на поток, люди потихоньку освоились и были готовы "правильно" отвечать".

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По словам собеседницы, ей неизвестно о случаях увольнения из-за частых поездок за границу. "С нашей работой никто часто и не ездит. К тому же очереди на границе огромные, - продолжает она. - Но конечно, напрягает, что теперь нужно думать не только, что у тебя в телефоне (его могут проверить в любой момент), а еще куда можно ездить".

Как выглядит анкета

DW получила образец к анкеты, разработанный для сотрудников одного из учреждений образования. Выглядит, что опросник скопировали с анкеты для чиновников и сотрудников спецслужб, один из первых пунктов - "укажите форму допуска к государственным секретам".

В анкете нужно указать наличие иностранного гражданства или другого документа, который дает привилегии за границей, - например, карта поляка или грин-карта. Формально такие документы являются препятствием для государственной службы, по факту, с 2021 года сотрудников всех госпредприятий под угрозой увольнения заставляют отказаться от таких документов. Спрашивают обо всех визах, которые человек пытался получить, и как проходило собеседование в посольстве. Кроме того, в анкете есть вопросы об учебе и работе за границе, о родственниках, которые живут за рубежом, в том числе о том, чем они занимаются, о контактах с любыми иностранцами, о том, проявляли ли они "повышенный интерес" к Беларуси или отдельным гражданам страны.

Также сотрудник государственного учреждения должен четко расписать последнюю поездку: цель, маршрут и места проживания, как пересекал границу, кто оплачивал поездку, с кем встречался, была ли слежка, обращался ли в полицию и другие госорганы, предлагалось ли сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Как пояснил DW источник, предоставивший документ, неважно, какую должность занимает работник, как и то, что даже в теории он не может иметь доступ к госсекретам, - анкету должны заполнить все, кто ездил за рубеж.