Ностальгия и аресты: как быть с поездками в Беларусь

Сколько белорусов задержали после приезда из-за границы, как оценивать риски и чего добилась "комиссия по возвращению" - в материале DW.

Пока одни спокойно ездят в Беларусь, другие боятся пересекать границу. Власти РБ то заманивают уехавших через "комиссию по возвращению", то задерживают вернувшихся и присуждают огромные сроки.

Как сработала комиссия, что говорят белорусы, которые ездят через границу , сколько задержанных после паспортного указа Лукашенко и как оценить риски при возвращении на родину - в материале DW.

В "комиссию по возвращению" обратились единицы

Пресловутая комиссия работает последние дни - до 31 декабря 2023 года. Официально она появилась в феврале, так что уже можно сделать вывод: "каяться и ползти на коленях", как требовал Лукашенко, уехавшие после протестов белорусы не собираются. За пять месяцев работы комиссии туда обратилось 16 человек, сообщили "Киберпартизаны" в июле 2023 года. Если темпы сохранились, за почти год в комиссию написало несколько десятков человек.

Первый запрос отправила редактор сайта "Белсат" Ольга Ерохина: "Решила проверить их работу. Написала, что раскаиваться мне не в чем, но хочу знать, есть ли на меня уголовные или административные дела. Смешно было, когда уже назавтра пресс-секретарь Генпрокуратуры отчиталась про первую написавшую "минчанку 35 лет", - рассказала Ольга DW. - Потом мне прислали ответ, попросили объяснить причину отъезда и что, по моему мнению, я плохого сделала. То есть самой на себя донести! Я не ответила".

На июль из 16 заявок одобрили две - матери Романа Протасевича Натальи и 25-летнего Филиппа Давыдова, который выходил на митинги и уехал в Польшу. Обоих показали в пропагандистских материалах на госТВ.

Судьба некоторых написавших известна. Брестчанин Игорь Немирович уехал в 2022 году Польшу, но осенью 2023-го обратился в "комиссию по возвращению". Как сообщил приближенный к силовикам Telegram-канал, он не дождался ответа комиссии и поехал в Беларусь. Его задержали и приговорили к году колонии за "оскорбление Лукашенко".

При возвращении задерживают все чаще, и проверки усилятся

Проверки на границах и задержания после возвращения- это новое в репрессиях, говорят правозащитники.

Последнее громкое дело - 30-летней Александры Каско, которую задержали 9 февраля 2023 года при возвращении из Польши, завели уголовное дело и в декабре осудили на 10 лет колонии по восьми статьям УК, в том числе за "участие в экстремистском формировании", "клевету", "оскорбление" Лукашенко.

"В 2022 году после возвращения из-за границы в РБ было задержано около 60 человек. А в этом - уже не менее 125, абсолютное большинство - после проверки телефонов на границе. В основном, на границе с Литвой, однако задержания происходят на всех пунктах пропуска, в том числе на границе с Россией", - рассказала DW юрист правозащитного центра "Вясна" Светлана Головнева.

Возвращающихся задерживают в том числе при проверках на границе Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Чаще всего людей привлекали к административной ответственности за "распространение экстремистских материалов". Около 20 человек из задержанных в 2022-2023 годах осуждены по уголовным делам.

"125 человек - это точно известные нам факты, на самом деле их больше, - говорят в "Вясне". - Задержания происходят каждую неделю".

Учитывая выборы в феврале 2024 года в Беларуси, стоит ожидать усиления проверок, считают правозащитники "Вясны". И напоминают, что диаспора и ее активисты - также группа риска.

"Иногда людям кажется, что лучше отсидеть"

Вопрос, который часто звучит от мигрантов: почему в Беларусь едут люди, которые знают о рисках для себя?

"Считать, что человек способен к чему-либо подходить с холодной головой, очень самонадеянно, - предупреждает психолог Ирина Шумская. - Решения опираются на интуицию и эмоциональный опыт. Полагаться на логику в моменте - невозможно".

Как принимаются решения? Влияют ассоциации, окружение. "Мы знаем, что арестовали 100 человек, но через границу ездят тысячи. Статистика - далекая и холодная. А вот если все друзья съездили и вернулись - и я поеду. Если часть съездила, остальные не решились, буду собирать информацию. А если кого-то знакомого задержали - не поеду", - объясняет психолог.

У каждого есть набор эмоциональных факторов, которые делают решения "логичными". "Что-то, связанное с семьей, или неблагополучие на новом месте, или стресс. Или для человека важно доверять интуиции, а она говорит, что все будет нормально. Люди склонны верить в свою исключительность: "Я проскочу", - объясняет Ирина Шумская. - Бывает, родственники в Беларуси злятся, считают, что их бросили", и не все могут выдержать такой эмоциональный натиск".

Собеседник DW Антон (имя изменено) ездит в Беларусь, хотя участвовал в протестах. "Рискую, что сказать! Основная причина - там мама, и приехать она не может. Да, страшно. Но в какой-то момент решение созревает, и психика начинает подбрасывать аргументы, мол, не так уж все и плохо, создается иллюзия, что я "приемлемо рискую".

Влияет и социальная изоляция, говорит психолог. "Даже благополучно переехавшие (за границу - Ред.) айтишники лишаются привычной среды, угроза потерять работу видится концом света. Иногда людям кажется: лучше отсижу, чем буду каждый день думать, как я здесь выживу", - говорит психолог.

Уехавшим важно социализироваться

В соцсетях порой встречаются чуть ли не обвинения в сторону тех, кто поехал (или оставался в Беларуси) - и был задержан.

"Это очень человеческая история - сказать потом "я же говорил" и "это было понятно". В моменте - никогда не понятно! Человек всегда принимает решения, исходя из своих интересов. Люди, которые приняли ошибочное, не глупые. На их взгляд, это было взвешенное решение. И каждый из нас может быть на этом месте, не стоит себя переоценивать", - напоминает Ирина.

Ностальгия будет усиливаться, предупреждает психолог. На фото - замок в Несвиже Фото: Michael Runkel/robertharding/picture alliance

Ностальгия, по ее словам, будет усиливаться. "Это один из самых простых психологических законов: запрет рождает тягу, принуждение - отказ. Плюс у всех накопленный стресс. Белорусы - молодцы, долго справлялись, но эмоциональные возможности исчерпываются. Хочется поехать к своим воспоминаниям, туда, где расслабляешься. И это правда так, мозгу нравится знакомая среда", - объясняет психолог.

Что делать? "Мой совет: чтобы быть более адекватным при принятии решений - нужно быть более социализированным, - говорит Ирина Шумская. - Важно за границей быть в каком-то сообществе, чувствовать, что вас поддержат. Это дает уверенность, что получится справиться с трудностями".

В частности, это касается тех, у кого есть или будут за границей проблемы с паспортами, а замена документа в Беларуси - риск. "Если человек один, то больше вероятность, что поедет его менять. Чем больше круг общения - тем лучше знаешь, как люди выпутываются", - приводит пример психолог.

Смотрите также: