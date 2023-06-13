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Проверки на белорусской границе: как обезопасить себя?

Марта Сакавик
31 мин. назад

На границах Беларуси с Россией, Польшей и Литвой - усиленные проверки. Выборочно опрашивают люди в штатском, проверяют телефоны, иностранные ВНЖ. Как себя вести?

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Белорусско-польская граница
Белорусско-польская границаФото: Maxim Shemetov/REUTERS

На белорусской границе усиленно проверяют людей, которые возвращаются в страну и выезжают из нее. Правозащитники и независимые СМИ сообщают о случаях, когда проезжающих опрашивают люди в штатском, проверяют фото, видео и подписки в их телефонах, сканируют ВНЖ другой страны. Как обезопасить себя при пересечении белорусской границы? И кому сейчас лучше не ехать в Беларусь? Об этом DW поговорила с правозащитником и сооснователем фонда BYSOL, который занимается в том числе и эвакуацией репрессированных из Беларуси, Андреем Стрижаком, а также с представителем Объединенного переходного кабинета по восстановлению правопорядка Александром Азаровым.

Что происходит на белорусской границе?

Андрей Стрижак напоминает, что пересечение границ Беларуси и России, Беларуси и ЕС становится все более небезопасным. Если раньше считалось, что контроль на российско-белорусской границе был менее жестким, чем на границе ЕС и Беларуси, то сегодня на это рассчитывать нельзя. "Мы все видим, что происходит сейчас на российско-украинской границе, и боевые действия, которые уже постепенно переносятся на территорию РФ, конечно же, беспокоят минские власти. Они боятся, что через российско-белорусскую границу могут перемещаться какие-то военные грузы, какие-то диверсионные группы", - объясняет сооснователь BYSOL.

По его словам, на российско-белорусской границе контроль усилен именно в направлении въезда из России в Беларусь. 

Ужесточились также проверки на границах Беларуси и ЕС. Как рассказывает Стрижак, некоторые из тех, кто пересекает границу, сталкиваются с дополнительными опросами. Их проводят люди, которые не являются сотрудниками Погранкомитета и которые иногда даже не представляются - не сообщают ни должность, ни имя. Они могут проверять девайсы пересекающего границу, информацию, которая там хранится, багаж, могут задавать вопросы о том, что человек делал в 2020 году во время массовых протестов. "Уже не является удивительной ситуация, когда некоторые пассажиры автобусов просто не возвращается на свои места (после контроля на границе. - Ред.), их отправляют в СИЗО", - подчеркивает Стрижак.

Задержание на границе - массовое явление?

Говорить о массовых задержаниях на границе пока нельзя - каждый случай индивидуален, считает представитель Объединенного переходного кабинета по восстановлению правопорядка Александр Азаров. По его словам, в первую очередь силовиков интересуют люди, которые либо лично принимали участие в протестах, либо комментировали посты, связанные с протестами, высказывались в соцсетях против власти Лукашенко, против диктатуры. 

Белорусско-польская граница
Белорусско-польская границаФото: DW

Он объясняет, что нередко силовики, установив таких людей, не сообщают об этом публично. То есть человек может не подозревать, что его отношении в Беларуси идут оперативно-розыскные мероприятия либо возбуждено уголовное дело. Оперуполномоченный может поставить человека "на контроль пересечения границы". И когда тот приедет в Беларусь, его могут задержать - либо в пункте пропуска, либо по домашнему адресу.

Кому лучше не ехать в Беларусь?

Кроме тех, кто участвовал в протестах, отбывал из-за этого сутки или был оштрафован, в зоне риска люди, которые посещали Украину, и у которых в паспорте есть штамп о въезде в эту страну, говорит Андрей Стрижак. Также, по его мнению, небезопасно сейчас пересекать белорусскую границу общественным активистам.

Отдельно правозащитник выделяет представителей диаспоры, которые во время протестов 2020 года не находились в Беларуси. "Можно уже и не помнить об участии в протестах у белорусского посольства, но это могло быть зафиксировано. Сейчас, не осознавая уровень риска, человек может поехать в Беларусь, чтобы проведать своих престарелых родственников или оформить какие-то документы - и попасть в тюрьму. Это очень реалистичная история, - утверждает он. - Живя в свободном мире, очень многие люди просто забывают о том, какова сущность диктатуры и какие ситуации могут случиться при посещении Беларуси".

На российско-белорусской границе, по словам Стрижака, внимание проверяющих также привлекают те, у кого есть шенгенская виза или ВНЖ другой страны. Их могут спрашивать о цели визитов в западные страны.

Может ли грозить опасность тем, кто не протестовал и не был в Украине?

Может. При пересечении границы на руках не должно быть никаких "компрометирующих" материалов, напоминает Стрижак, например, национальной символики, книг, которые могут привлечь внимание силовиков, и т.д. BYSOL также рекомендует пользоваться подменным телефоном, на котором не будет Telegram или подписок на каналы, признанные экстремистскими в Беларуси, в том числе и на каналы независимых СМИ. Эксперт рекомендует не хранить в телефоне или в облаке никаких фотографий или видео протестов 2020 года.

Также Андрей Стрижак просит внимательно следить за тенденциями на границе и сообщать о них правозащитникам и фонду BYSOL, чтобы эксперты могли анализировать ситуацию и обновлять информацию и рекомендации.

Смотрите также: 

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