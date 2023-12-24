  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаБеларусь

В Беларуси за год задержали 125 вернувшихся в страну человек

Роман Сулима
24 декабря 2023 г.

По данным правозащитников центра "Вясна", многие граждане Беларуси были задержаны после их возращения из-за границы как на пунктах пропуска, так и несколько дней спустя.

https://p.dw.com/p/4aY6h
Представители действующей власти Беларуси на церемонии на площади Победы в Минске
Представители действующей власти Беларуси на церемонии на площади Победы в Минске в июне 2020 года (фото из архива)Фото: Natalia Fedosenko/dpa/TASS/picture alliance

Не менее 125 граждан Беларуси задержали в 2023 году после возвращения в страну из-за границы, сообщает правозащитный центр "Вясна" в Telegram в воскресенье, 24 декабря. Большинство задержаний белорусов произошло после того, как их телефоны проверили сотрудники КГБ или таможни.

Впоследствии многие из задержанных были привлечены к административной ответственности по статье 19.11 КоАП ("Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность"). "Чаще всего их задерживают после возвращения из Литвы, но проверки и задержания происходят на всех действующих пунктах пропуска - в том числе, часто задерживаются после проверок на границе с Россией", - рассказали правозащитники.

Запрет белорусам получать паспорт за границей

С сентября 2023 года граждане Беларуси не могут обменять или продлить свои паспорта в посольствах и консульствах за границей, для этого надо лично приехать в Беларусь. Правозащитники подчеркивают, что это требование направлено на преследование граждан страны, выступающих против режима Лукашенко и вынужденных уехать из Беларуси под угрозой уголовного дела.

Как сообщили DW в министерстве внутренних дел Германии, если граждане Беларуси, законно проживающие в Германии, из-за политического преследования не могут вернуться на родину для оформления паспорта, они могут претендовать на получение в ФРГ проездного документа для иностранцев (Reiseausweis für Ausländer). Каждая заявка при этом будет рассматриваться индивидуально.

Смотрите также:

Что о белорусах думают литовцы: опрос в Вильнюсе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Свято-Духов кафедральный собор в Минске

Из-за санкций Беларусь не получает гранты на восстановление культурного наследия

Из-за санкций Беларусь не получает гранты на восстановление культурного наследия

Реставраторы не могут участвовать в европейских проектах для повышения квалификации.
Культура21 декабря 2023 г.
Поврежденные автомобили рядом с жилым домом после ракетного удара по Киеву 13 декабря 2023

Исследование: Войну России в Украине поддерживает около четверти белорусов

Исследование: Войну России в Украине поддерживает около четверти белорусов

Центр новых идей выпустил исследование об отношении белорусов к войне и влиянии фактора страха на социологические опросы. Подробнее - у DW.
Общество20 декабря 2023 г.
Пешеходы на улице

Сколько белорусов уехали в ЕС за два года?

Сколько белорусов уехали в ЕС за два года?

Исследовательский центр BEROC подсчитал число белорусов, которые переехали в страны ЕС в 2021-2022 годах и потенциально могли покинуть Беларусь навсегда.
Миграция23 мая 2023 г.
Показать еще