Почему в Литве все более настороженно относятся к белорусам

За три года число белорусов, проживающих в Литве, выросло в три раза, сейчас их там 60 000. При этом большинство литовцев выступают за ограничения на въезд в их страну для граждан РБ.

Идею ужесточить для белорусских граждан условия въезда в Литву поддерживает не только большинство населения страны, но и литовский президент, а также комитет Сейма по безопасности. DW выяснила у экспертов, с чем связаны такие настроения и каких ограничений стоит ожидать.

Президент Литвы - за ограничениях на въезд для белорусов

До президентских выборов в Беларуси августа 2020 года в Литве проживало около 18 000 граждан РБ. По данным на 1 октября 2023 года их число уже превысило отметку в 60 000. Репрезентативный соцопрос, проведенный в конце сентября - начале октября Baltijos Research, показал, что шесть из десяти литовцев считают, что для граждан Беларуси необходимо ужесточить условия въезда в Литву.

Спутниковый снимок, на котором, предположительно, изображен лагерь ЧВК "Вагнер" в Могилевской области Фото: Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

Этой же позиции придерживается и офис президента. Гитанас Науседа полагает, что ограничения на въезд должны действовать не только в отношении российских граждан, но и белорусских. Президент уже дважды ставил соответствующий вопрос перед парламентом, в том числе после прибытия в Беларусь бойцов ЧВК "Вагнер". И хотя большинство их уже покинули РБ, Науседа по-прежнему настаивает на ограничениях для белорусов. "Меняется характер угроз, исходящих для Литвы со стороны режимов России и Беларуси, но не их интенсивность", - цитирует офис президента портал LRT.

Эту точку зрения разделяет и глава Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Он исходит из того, что белорусская оппозиция и квалифицированные представители бизнес-сообщества, которые хотели уйти от авторитарного режима, уже сделали это. При этом, по оценке Кащюнаса, в Литву приезжает все больше "людей, не связанных с демократией", цитирует политика LRT.

Погранпереход на литовско-белорусской границе со стороны Литвы, август 2023 года Фото: Petras Malukas/AFP

По данным литовского Департамента миграции, в этом году около тысячи белорусов либо не получили ВНЖ в Литве, либо их документы аннулировали. Речь идет о людях, которые, по мнению властей в Вильнюсе, связаны с режимом - через силовые структуры, армию. Кроме того, у властей есть вопросы к белорусам, которые продолжают ездить в Беларусь: не вербуют ли их спецслужбы, кто их родственники?

Почему литовцы хотят ужесточить ограничения в отношении белорусов?

Бывший глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас убежден, что политика Вильнюса должна быть последовательной в вопросе помощи белорусам, которые пострадали от действий режима Александра Лукашенко. "Если ужесточения и примут, они не коснутся людей, которые бегут от преследований - они смогут найти убежище в Литве", - заверил Жалимас в беседе с DW.

Витис Юрконис Фото: Privat

По его выражению, вызывают вопросы люди, которые не пострадали от режима, туда-сюда пересекают границу, а некоторые даже позволяют высказывания в поддержку Лукашенко: "Возникает вопрос, что они делают в нашей стране?".

Политолог, руководитель литовского офиса Freedom House Витис Юрконис в интервью DW отметил, что нельзя исключить, что ограничения в отношении белорусов примут. Однако, по его словам, гуманитарный коридор для пострадавших от режима Лукашенко сохранится, как это сегодня уже действует для граждан России.

"Многие белорусы на бытовом уровне участвуют в обходе санкций"

С чем связан запрос на ужесточение ограничений для въезда белорусов? Дайнюс Жалимас говорит, что на фоне затягивающейся войны в Украине, где Беларусь, по его выражению, выступает соагрессором, у литовцев меняется психологическое восприятие соседей. "Ресурсы государства ограничены, сложно проверить каждого, в условиях войны и опасений по поводу нацбезопасности более простым может выглядеть решение ужесточить въезд", - пояснил собеседник.

Витис Юрконис обращает внимание на фактор санкций: "Многие белорусы на бытовом уровне участвуют в обходе санкций (Запада против РФ. - Ред.) - покупают машины в Германии и перегоняют их в Россию. Куча таких объявлений в соцсетях. После 2020 года появилось много новых компаний с белорусскими корнями, к которым тоже могут быть вопросы об участии в обходе санкций".

Но основной вопрос, констатируют многие эксперты, - соучастие белорусского режима в войне и преступлениях против украинского народа. По их мнению, принимая решение, удовлетворять ли то или иное заявление о получении вида на жительство, литовские власти, в первую очередь, руководствуются вопросами безопасности, а не потенциальной экономической выгоды.

Выдача белорусам ВНЖ в Литве на три года остается под вопросом

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила увеличить срок действия гуманитарного ВНЖ белорусам с одного года до трех лет. По мнению министра, это снизит нагрузку на миграционные службы и позволит выдавать паспорта иностранцев на более продолжительное время - документ привязан к ВНЖ. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что этот вопрос "почти решен".

Светлана Тихановская Фото: picture-alliance/dpa/M. Kulbis

Однако парламентский комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал отклонить предложение министра - "в условиях динамичного увеличения количества белорусских граждан в Литве, дискуссий в обществе и парламенте по поводу ужесточения для них ограничительных мер предложение о либерализации права на проживание по гуманитарным соображениям носит поспешный характер и может создать негативные прецеденты в будущем". Окончательное решение об увеличении сроков действия ВНЖ для пострадавших от режима Лукашенко белорусов пока не принято.

"Важно, чтобы не было злоупотреблений, - уточняет Витис Юрконис. - Есть случаи, когда человек с ВНЖ возвращается в Беларусь или живет с литовским ВНЖ в Германии или Португалии. Такие случаи, пусть и единичные, снижают вероятность продления разрешения на проживание до трех лет".

Смотрите также: