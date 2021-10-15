Литовский политолог об эмигрантах из Беларуси: Режим стреляет себе в ногу

Из-за политического кризиса в Беларуси, который продолжается уже больше года, многие белорусы были вынуждены покинуть страну, опасаясь преследования. Тысячи из них обосновались в соседней Литве, которая стала убежищем не только для простых граждан, но и для редакций белорусских медиа, представителей гражданского общества и офиса лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Почему Литва оказывает такую поддержку белорусам, как к наплыву граждан из Беларуси относятся литовцы и какими будут отношения между странами - об этом Deutsche Welle поговорила с литовским политологом, главой литовского офиса Freedom House Витисом Юрконисом.

Deutsche Welle: Когда я искала, с кем поговорить об отношении литовцев к ситуации в Беларуси, все в унисон называли ваше имя. Вас даже называют "крестным отцом белорусов в Литве". Как вы к этому относитесь?

Витис Юрконис: Думаю, это преувеличение (смеется. - Ред.). Я бы себя скорее назвал давним другом демократической Беларуси. Конечно, я стараюсь помогать белорусам.

Многие думают, что белорусская ситуация началась с лета 2020 года, но это не так. Я сам уже давно работаю по Беларуси, где-то с 2004 года. За это время мне приходилось взаимодействовать с журналистами, правозащитниками, с экспертным сообществом, я даже был частью процесса релокации Европейского гуманитарного университета. Так что, да, я тесно связан с темой Беларуси, и один из основных экспертов в Литве, кто комментирует события.

Витис Юрконис, литовский политолог, глава Freedom House в Литве

Иногда я чувствую себя ветераном этой темы. Те, кто пришли даже в 2015 году, они в моих глазах условно новенькие - они не видели событий 2010 года, 2006 года. Это очень важно, вопрос институциональной памяти очень актуальный. В какой-то мере те эпизоды, которые сейчас происходят с политзаключенными и с возможным торгом, мы уже видели. И эту историю важно знать, чтобы не повторять те ошибки, которые были раньше.

- У вас есть данные о количестве белорусов, которые эмигрировали в Литву за последний год?

- Мы можем однозначно говорить о тысячах людей, причем совершенно разных. От журналистов, правозащитников, представителей гражданского общества, которые были видны и работали всегда, до тех, кто просто вышел на площадь и выражал свое недовольство властями только летом 2020 года. Кроме того, IT-сектор массово релоцировался, к нам приехала не одна компания.

По официальным данным, мы можем увидеть, сколько было выдано гуманитарных виз, сколько выехали по "гуманитарному коридору", пока белорусская сторона его не закрыла. Я был бы не удивлен цифре как минимум в 10 тысяч. Это белорусы, которые за последний год прибыли в Литву.

Но если говорить об общем количестве, я думаю, это более чем 100 тысяч белорусов, которые уехали из страны. Это люди с заводов, рабочая сила, креативная сфера, деятели культуры, спортсмены: айтишники, предприниматели. Это большая потеря для самой Беларуси. Белорусский режим стреляет себе в ногу, они думают, что стабилизируют ситуацию, но этим делают государство неустойчивым. Белорусская экономика и без того была ущербной, а когда основные люди уезжают, страна превращается в зону террора и страха, то все, на что можно рассчитывать властям, - субсидии Кремля. Сегодняшние действия режима убивают инициативу и желание мыслить о будущем Беларуси.

- Как литовцы относятся к тому, что в стране стало много белорусов и правительство их поддерживает?

- О проблемах я не слышал, в целом все очень дружелюбно. Литовское правительство приняло ряд изменений в плане национальной визы, упрощенного ВНЖ, много делается для того, чтобы белорусам было проще адаптироваться.

На человеческом уровне белорусы очень вдохновили литовцев - мало кто ожидал такого уровня солидарности во время Балтийского пути, когда десятки тысяч граждан вышли и сделали живую цепь до границы с Беларусью. Бизнес помогает, нанимая белорусов, у нас дают стипендии для студентов, деятели культуры делают концерты. Поддержка очень разная и она ощутимая.

Да, белорусов приехало много и это чувствуется - в Вильнюсе очень заметно выросло русско- и даже белорусскоязычное население. Возможно, частично из-за белорусов сильно выросли цены на недвижимость. Для маленького Вильнюса 10 тысяч - это ощутимо, но если люди работают, платят налоги, то это только в плюс, а не в минус для нас.

- Почему Литва так поддерживает демократическое движение в Беларуси?

- Тут много факторов. Эта история началась не в 2020 году, гражданское общество довольно активно работало в Литве, было много связей. Кроме того, до пандемии был большой поток белорусов, которые просто приезжали на кофе, шопинг или посмотреть на Вильнюс, где есть часть белорусской культуры. Поэтому на человеческом уровне уже были крепкие связи.

Но главное - политическая воля. В Литве очень хорошо понимают, как важна тема свободы, демократии и правового государства, международного права. Есть некоторая сентиментальность по отношению к Беларуси, и это только укрепляет человеческие отношения, которые были несмотря на то, что на государственном уровне было по-другому. И несмотря на перемену во власти Литве, у нас уже были выборы, ничего не изменилось. Поддержка демократической Беларуси - это не вопрос одной партии или одного политика.

Конечно, белорусская пропаганда пытается играть на трещинах и вносить раздор. Вчера это была Островецкая АЭС, сегодня используют мигрантов, завтра - бог знает что еще. Они говорят, что мы вмешиваемся во внутренние дела, но как? Тем, что говорим, что белорусские граждане должны иметь право выбора? Это бред, мы не можем влиять на внутреннюю повестку в Беларуси, но можем настаивать на демократических ценностях и говорить, что пытки недопустимы, политзаключенных быть не должно, выборы должны проходить по стандартам.

- Как вы видите в дальнейшем развитие отношений между странами?

- Мы хотим стабильной Беларуси, с которой можно развивать двусторонние отношения. Было и раньше много идей насчет сотрудничества, но всегда мешало недоверие. Сейчас мы понимаем почему: если кто-то до 2020 года думал о якобы колебании Беларуси между ЕС и Россией, то теперь однозначно у белорусского режима все завязано на кремлевские субсидии, ведь так проще. Наивности по поводу белорусского режима стало меньше.

Конечно, и сейчас, несмотря на всю ситуацию, есть какое-то общение по некоторым вопросам. Но нужно понимать, что это не только вопрос Литвы, это вопрос международного сообщества и региональной безопасности - пример с самолетом Романа Протасевича и мигрантами это явно демонстрируют. Беларусь - это лакмусовая бумага всей внешней политики ЕС. Если мы не можем держать планку насчет ценностной повестки, демократии стандартов правового государства по Беларуси, то что мы можем сделать с Россией, Турцией, Китаем. И это осознание понемногу приходит, мы видим, что санкции становятся жестче.

А вообще я вижу большой потенциал двусторонних отношений. То, что случилось в 2020 году, - это вклад в будущее. Я уверен, что будет много совместных проектов, стартапов, тот же поезд скоростной Минск-Вильнюс, и наша дружба будет укрепляться. Если бы такой ситуации не было, мы бы шли к этому в течение 10 лет. Я очень оптимистичен насчет будущего.

- Что вы бы посоветовали сейчас белорусам?

- Белорусам надо не отчаиваться, держать фокус и не поддаваться на какие-то внутренние разборки. Режим хорошо это понимает: разделяй и властвуй, это их тема, они внедряют конспирологию и провокации. Но надо просто работать дальше.

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