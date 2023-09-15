"Паспорт иностранца" для белоруса. Пример Польши и Литвы

На примере Литвы и Польши DW рассказывает, где и как белорусы, у которых закончился срок действия паспорта и которые не могут вернуться в Беларусь, могут получить проездной документ.

Указ Александра Лукашенко, вступивший в силу 7 сентября 2023 года, лишает белорусов возможности обменять паспорт в дипломатических представительствах Беларуси за границей. Для тех белорусов, кто покинул страну из-за рисков политического преследования, это создает вполне реальную угрозу остаться без документов, если их паспорт просрочен или утерян.

Но в некоторых странах существует возможность получить так называемый "паспорт иностранца" - особый документ, который удостоверяет личность и позволяет путешествовать. За консультацией, где и как получить такой документ, можно обратиться к специальному сайту pashpart.org, который создали Офис Светланы Тихановской, Объединенный переходный кабинет и Народные посольства Беларуси. DW подробнее объясняет механизм получения "паспорта иностранца" в Литве и Польше - странах, где проживает больше всего политических эмигрантов из Беларуси.

Польша - "проездной документ для иностранца"

Белорусы, которые потеряли свой проездной документ, чей документ был поврежден или истек срок его действия, могут получить в Польше "проездной документ для иностранца". Для этого им необходимо иметь временный или постоянный вид на жительство в Польше, разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, разрешение на пребывание по гуманитарным причинам или статус дополнительной защиты.

Как объясняет руководительница отдела правовой защиты Центра белорусской солидарности Ольга Добровольская, до 31 декабря этот документ может быть выдан всем гражданам Беларуси с ВНЖ по любым основаниям, а после 31 декабря - только белорусам с гуманитарным ВНЖ. "Но на самом деле мы с рабочей группой с польскими госорганами обсуждаем эту проблему, что часто белорусы приезжали в Польшу по гуманитарным основаниям, но впоследствии легализовались как студенты или по рабочим ВНЖ. Поэтому я думаю, что польские власти продлят этот срок, ведь мы видим, как в Беларуси ужесточается законодательство" - говорит Добровольская.

Чтобы получить документ, следует обратиться в воеводское управление по месту жительства с заявлением, двумя актуальными фотографиями 35x45, паспортом, подтверждением регистрации, а также с документами, необходимыми для подтверждения данных в заявлении (например, решением о предоставлении дополнительной защиты). "Сейчас белорусы также освобождены от объяснения, почему они не могут получить новый паспорт в посольстве. Также на данный момент белорусы освобождены от уплаты госпошлины", - сообщила Ольга Добровольская. Рассмотрение заявления длится около 30 дней, срок действия документа - 1 год.

В Польше можно легализовать новорожденного

Кроме того, в Польше можно легализовать новорожденных детей политэмигрантов. Для этого необходимо сначала обратиться в посольство Беларуси за свидетельством о возвращении и на основании этого документа запросить ВНЖ и затем - польский проездной документ для иностранца. "Если нет возможности обратиться в посольство, тогда единственный вариант - это подавать на международную защиту", - объясняет Добровольская.

Кроме того, она особо подчеркивает, что хотя в народе документ называют "паспортом иностранца", надо понимать, что это, по сути, не паспорт. "Мы очень часто объясняем, что, получая этот документ, белорус не теряет своего гражданства, и польское гражданство он тоже не приобретает", - объясняет юрист.

Литва - "паспорт иностранного лица"

Белорусам, у которых закончилось действие паспорта, Литва предоставляет возможность получить "паспорт иностранного лица". Его выдают тем, у кого есть право на временное или постоянное проживание в Литве, а также тем, у кого отсутствует действительный проездной документ, равно как и возможность получить это в компетентных органах страны происхождения.

Для получения этого документа требуется подать заявление в отделение Департамента миграции и приложить действительный временный или постоянный вид на жительства, проездной документ (паспорт) с заканчивающимся сроком действия, предыдущий "паспорт иностранца" (при его наличии), а также подробное объяснение объективных причин, которые мешают получению паспорта от компетентных органов страны происхождения.

Также нужно будет заплатить сбор в 38 евро, а в случае ускоренного рассмотрения - 53 евро. "Паспорт иностранца" миграционный отдел должен выдать не позднее чем через 30 дней со дня получения всех документов. На данный момент срок действия этого документа привязан к сроку действия вида на жительство (ВНЖ). Так как политическим эмигрантам из Беларуси в Литве в основном выдают гуманитарный ВНЖ на один год, это значит, что "паспорт иностранца" тоже можно получить только на один год.

Срок "паспорта иностранца" в Литве продлят до 3 лет

Как говорит глава фонда BYSOL Андрей Стрижак, который активно сотрудничает с литовскими госорганами по вопросам легализации политических мигрантов из Беларуси, основная проблема с "паспортом иностранца" - короткий срок его действия. Вместе с тем накануне в МВД Литвы предложили сейму страны рассмотреть продление срока действия паспортов для иностранцев до трех лет, однако теперь выдавать "паспорт иностранца" хотят только белорусам с гуманитарным ВНЖ.

"Литовские власти прогнозируют, что этот документ понадобится нескольким тысячам человек, хотя раньше его получали несколько десятков человек в год. Поэтому, конечно, увеличение срока действия до 3 лет значительно облегчит задачу", - говорит Стрижак. Кроме того, он отмечает, что есть серьезная проблема с легализацией новорожденных детей политэмигрантов, ведь у них нет никакого предыдущего документа: "Мы постоянно поднимаем этот вопрос с МВД, но пока практики по новорожденным у нас нет".

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