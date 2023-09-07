Без паспортов: как решают проблемы белорусы за границей

Как указ Лукашенко усложняет жизнь белорусам, живущим за рубежом, и почему посольства отправляли за новыми паспортами в РБ, когда это еще не было мэйнстримом, - несколько историй на DW.

7 сентября вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому белорусы больше не смогут обменять паспорта в диппредставительствах РБ за рубежом. Какие проблемы это создает белорусам и как они намерены их решать?

Чтобы ребенок получил паспорт, родителям надо ехать в РБ

Белорус Дмитрий уехал за границу после административного ареста в конце 2021 года. С начала 2022 он с семьей живет в Польше. Легализоваться в этой стране удалось по программе Poland. Business Harbour (PBH), помогающей квалифицированным специалистам и их семьям с визами для релокации.

В эмиграции у Дмитрия родилась дочь. Чтобы ребенок мог получить белорусский паспорт, кто-то из родителей должен находиться на постоянном консульском учете в посольстве РБ.

"Мы подали заявление о постоянном консульском учете для моей жены. Его должны рассматривать до зимы, а весной мы были записаны на оформление паспорта для дочери", - рассказывает Дмитрий.

Посольство РБ в Берлине Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Новый указ Лукашенко эти планы перечеркивает. Теперь для легализации ребенка кому-то из родителей необходимо ехать в Беларусь, но Дмитрий такой вариант исключает - слишком опасно. Еще одна возможность получить документы - просить в Польше статус международной защиты.

"Но мы не публичные персоны, доказательств преследования нет. Звонок из милиции, когда меня приглашали прийти туда по делу "рельсовых партизан", я не записал. Но даже если бы и записал, там ничего страшного не звучало", - отмечает собеседник.

Дочь Дмитрия могла бы также получить польский проездной документ (предназначен для иностранца, у которого нет действительного заграничного паспорта - Ред.), но при условии, что кто-то из родителей находится под международной защитой, либо у ребенка уже есть вид на жительство.

"А для получения вида на жительство нужно иметь какой-то (белорусский - Ред.) документ", - поясняет сложность ситуации Дмитрий.

Белорусы надеются, что "ЕС что-то придумает"

Игорь (имя изменено - Ред.) также несколько лет живет и работает в Польше. У одного из его сыновей заканчивается срок действия паспорта. Возвращаться за новым документом в Беларусь мужчина опасается: "На одном из белорусских маршей солидарности в Варшаве мы с женой дали интервью украинскому телеканалу о политической ситуации в РБ". Игорь считает, что на родине это может послужить поводом для преследования.

"Проверять страшно. Есть истории, когда люди нигде "не светились", долго не были в стране, а по приезде к ним приходили силовики", - говорит собеседник. Тем не менее, мужчина не исключает, что за документами все же придется ехать в Беларусь.

У Владимира срок действия паспорта заканчивается будущей весной: "История стандартная, участвовал в протестах в 2020, на работе вступил в стачку, уволили по статье за прогулы, уехал. Через знакомых узнал, что в розыске я не числюсь, но как только пересеку границу, на меня заведут уголовное дело".

Мужчина уверен, что ехать в Беларусь ему нельзя, но пока не знает, что будет делать дальше, надеется на лучшее и что "ЕС что-то придумает".

"Ничего делать не буду, буду жить, как набежит, в РБ возвращаться точно не собираюсь", - комментирует изменения в белорусском законодательстве Ирина. Женщина собиралась продлить паспорт в одном из белорусских консульств в Польше, для этого у нее были все основания - печать о том, что она подала документы на получение вида на жительство, и польский рабочий договор. Сделать это раньше не смогла: дозвониться и записаться на прием в белорусское диппредставительство было проблематично.

"Буду "экономить" страницы в паспорте"

В сложной ситуации оказалась и Юлия. Девушка шесть лет назад переехала в Украину, работала в представительстве белорусской IT-компании, вышла замуж за украинца. До начала полномасштабной войны России против Украины Юлия подала запрос на получения разрешения на иммиграцию, которое в дальнейшем необходимо для постоянного вида на жительство в Украине.

После начала войны Юлия уехала в Польшу, со временем смогла получить там гуманитарную визу, а также подала документы на получение гуманитарного вида на жительство.

Девушка говорит, что раз в три месяца ездит в Украину: проведать мужа, а также, чтобы не пропустить получение иммиграционного разрешения. Из-за частых поездок в паспорте почти не осталось места для штампов о пересечении границы и виз.

"Штампы заполонили мой паспорт. Я собиралась его заменить из-за нехватки страниц", - отмечает белоруска.

Юлия отмечает, что не может выехать за новым документом в Беларусь, поскольку у нее польский гуманитарный вид на жительство, который исключает такую возможность. К тому же девушка писала посты в социальных сетях, которые могут навредить ей в Беларуси. "Я поддерживаю Украину, я не поддерживаю войну, вторжение России", - подчеркивает Юлия.

Пока белоруска решила, что будет максимально "экономить" страницы в паспорте, реже ездить в Украину.

"Причина одна - в Беларуси преступная власть"

Некоторым белорусам власти предлагали лично приехать за паспортом в РБ еще до официального указа Лукашенко. В такой ситуации оказалась Ирина Маковецкая, которая 14 лет живет в Германии. В конце февраля она подала документы на замену паспорта. В июне Ирине сообщили, что он готов. Сразу же забрать документ она не смогла, поскольку была в отпуске. Визит назначили на 11 июля.

Ирина живет в Дюссельдорфе, что в 580 км от немецкой столицы. "Оставалось около 150 км до Берлина, когда мне позвонили из посольства и сообщили, что не смогут отдать паспорт, якобы нужно какое-то разрешение то ли в МИД, то ли в МВД", - рассказывает Ирина.

Женщина писала в МИД, звонила в посольство, отправила официальное письмо консулу.

"Я попросила вернуть мне 100 евро, если они не могут мне отдать паспорт, уничтожить документ, чтобы никто им не мог воспользоваться, и предоставить копию акта об уничтожении", - не скрывает возмущения собеседница. Ответ должен прийти в месячный срок, до 17 сентября.

Ирина отмечает, что произошедшее можно было бы объяснить тем, что она была журналисткой независимых СМИ, но это было 20 лет назад. "Почему нас ущемляют в правах? Причина одна - в Беларуси преступная власть, которая поворачивает закон туда, куда ей хочется", - уверена белоруска.

Саша Филипенко Фото: Yana Karpova/DW

Саше Филипенко предложили съездить за паспортом в Минск

Съездить за новым паспортом на родину в белорусском диппредставительстве предлагали и писателю Саше Филипенко. Об этом случае он написал на своей странице в Facebook .

По словам Филипенко, год назад он приехал в консульство РБ за справкой о несудимости и решил уточнить, может ли он также поменять паспорт. Ему ответили, что может, но в его случае "нужно будет поехать за ним в Минск".

"Мне, кстати, повезло - я приписан к Первомайскому РУВД, к тому самому, где мучают, избивают и убивают людей. Как тут не поехать?", - пишет Филипенко. Также писатель не исключает, что его могут лишить белорусского гражданства раньше, чем закончится срок действия паспорта.

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