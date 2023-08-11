Власти собирают данные о ВНЖ белорусов. Это законно?

МИД и МВД РБ опубликовали инструкцию, как гражданам Беларуси сообщать о своих ВНЖ за границей. Журналистка DW спросила юристов, законно ли требование, и попыталась это сделать - вот что у нее получилось.

По новому закону "О гражданстве", который вступил в силу 11 июля, белорусы должны сообщать о своих заграничных ВНЖ. Те, у кого такие документы уже есть, обязаны проинформировать власти до 10 октября 2023 года. 8 августа на Национальном правовом портале появилось постановление МВД и МИД , в котором подробно расписано, как именно это можно сделать. Работают ли предложенные способы, и обязаны ли вообще белорусы сообщать стране гражданства о своих ВНЖ - разбиралась DW.

Платформы из-за границы не открываются

На сайте белорусского МИД говорится, что, по данным ООН за 2020 год, за пределами Беларуси проживают 1 млн 483 тысячи белорусов. Если добавить уехавших после протестов 2020-го, цифра будет куда больше. Не все живущие за границей отказывались от белорусского гражданства, а значит, многие находятся там с видом на жительство - он оформляется, если человек приезжает учиться, работать, заключать брак. Оснований для ВНЖ может быть множество, как и разных вариантов этого документа.

Инструкция МИД и МВД Беларуси датирована 23 июня, но была опубликована только сейчас. Белорусам с ВНЖ предлагают сообщить о нем несколькими способами. Первый пункт - через личный кабинет единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) по адресу platform.gov.by .

Несмотря на то, что инструкция, по идее, рассчитана на тех, кто находится за границей, платформа не открывается в других странах. Из Германии попасть туда невозможно.

МИД и МВД также предлагают обладателям ВНЖ лично обратиться в госорганы. Но ни на сайте МВД, ни на сайте МИДа такой опции - как и данных об обязательстве сообщить о ВНЖ - DW не нашла.

Белорусский паспорт Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Не было информации и на сайте посольства Беларуси в Германии, зато есть - о комиссии по возвращению уехавших белорусов.

Нет возможности - пишите в МИД

Еще один вариант, который предлагают белорусские ведомства, - сообщить о ВНЖ через государственную единую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Однако и на сайте этой организации никаких данных о регистрации ВНЖ также нет. Автор DW отправила туда обращение, но на момент публикации статьи спустя несколько дней ответа так и не получила.

Инструкция советует: не нашли технической возможности предоставить информацию, пишите по электронной почте с доменным именем mfa.gov.by - то есть в белорусский МИД.

Туда автор DW как гражданка Беларуси, работающая за границей, отправила вопросы о том, почему платформа не доступна в Германии, как будут власти использовать информацию о ВНЖ, ждать ли в связи с нововведением каких-либо ограничений в правах и какой будет ответственность для тех, кто это требование проигнорирует (в инструкции никакой ответственности не предусмотрено).

Ответов на эти вопросы пока также не прислали.

А должны ли вообще белорусы за границей знать и соблюдать этот закон?

Два белорусских юриста, живущие за границей, в интервью DW сказали, что сообщать о своих ВНЖ белорусским властям не планируют.

"Я чувствую от белорусского государства подвох. Особенно, когда не говорят, для чего это. Например, могут после приравнять к тунеядцам, взимать большую плату за коммуналку или каким-то другим образом ограничить в правах", - рассуждает адвокат Белорусской ассоциации адвокатов прав человека.

Он предполагает, что ограничения для белорусов, имеющих ВНЖ, позже все-таки будут введены, и могут быть связаны в первую очередь с приемом на государственную службу или в силовые структуры.

Но должен ли живущий за границей и имеющий ВНЖ белорус вообще знать и выполнять белорусские законы - ведь он уже стал резидентом другой страны?

В первую очередь, человек должен выполнять законы, действующие в стране пребывания, утверждает адвокат: "У находящегося постоянно за границей нет обязанности знать и исполнять правила, которые принимаются в Республике Беларусь, он может о них не знать и не исполнять. Это полностью законно".

Действие закона в пространстве

Юрист объясняет: есть такое понятие, как действие закона в пространстве. По белорусскому КоАП, например, привлечь к ответственности гражданина Беларуси, живущего за границей, можно только в том случае, если одновременно это является административным правонарушением и в Беларуси, и в стране, где он находится. То есть формально привлечь за невыполнение каких-либо белорусских административных процедур (если к таким отнесут обязанность сообщить о ВНЖ) живущих за заграницей нельзя.

Однако, предупреждает специалист, если человек пересекает границу Беларуси, он уже должен соблюдать белорусские законы, и том числе - уведомить госорганы о своем ВНЖ.

"Пока непонятно, какой будет практика применения этого закона, - рассуждает он. - Репрессивной, как сейчас исполняются многие законы, либо все-таки к этому будут относиться лояльно, и приезжающему из-за границы человеку дадут возможность доехать до дома и, например, письменно уведомить МИД о своем ВНЖ".

Эксперт БХК: "Это решение незаконное"

Специалистка по международному праву, эксперт Белорусского Хельскинского комитета (БХК) Екатерина Дейкало называет требование белорусских властей незаконным. "То, какое у человека есть ВНЖ, и какие у него отношения с другим государством, регулируется законами этого государства".

Юристка объясняет, что Беларусь не имеет к этим процедурам никакого отношения, а значит, не может их регулировать: "Это личное дело человека, какие у него виды на жительство и где".

Екатерина Дейкало подчеркивает: тот факт, что формальные обязательства прописали в законе, не означает, что требование законно. "Оно нарушает элементарное право на свободу от вмешательства в личную жизнь, - говорит она. - Требования, которые противоречат стандартам прав человека, не могут считаться законными только потому, что они написаны в документе, который называется закон".

Екатерина Дейкало Фото: SERGEY MIKHALENKO

Эксперт отмечает, что государство может ограничивать права человека, но для этого есть четкие критерии, например, обеспечение национальной безопасности, защита общественного порядка и так далее: "То есть должны быть необходимость и соразмерность. В этом же случае мы вообще не понимаем, для чего это делается".

Государство не может запретить человеку иметь вид на жительство в другой стране, подчеркивает она.

Конечно, если гражданин Беларуси, живущий за границей, обращается в белорусское посольство за какой-либо процедурой, требование сообщить о своем ВНЖ будет обоснованным. "Это никак не может трактоваться как вмешательство в личную жизнь, потому что человек обращается за процедурой, у которой есть свои правила. Это уведомление техническое, оно необходимо для того, чтобы совершить другую процедуру: поменять паспорт, стать на консульский учет и т.д.. Понятна цель. Но это не имеет ничего общего с требованием ко всем гражданам сообщать о своих видах на жительство", - объясняет юристка.

Белорус, который живет на основании ВНЖ в другой стране, находится под юрисдикцией этого государства, говорит Дейкало. "Внутри Беларуси людям сложнее, конечно, бороться с незаконным требованием, но за пределами страны я не вижу никаких проблем", - заключает она.

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