Нет, нет и нет: что отвечать на вопросы на границе РБ

Подписывались за альтернативных кандидатов? Участвовали в протестах? Есть друзья в Украине? Рассказываем, как отвечать на эти вопросы, если их зададут (а это случается) на границе Беларуси.

На границах Беларуси введен усиленный контроль. Люди, которые возвращались из заграничной поездки домой, или живут в другой стране и приезжали навестить родственников, рассказывают, что сталкиваются с неожиданными вопросами на границе. Как отвечать на них так, чтобы не привлекать ненужное внимание или не быть задержанным? DW собрала вопросы, которые задавали белорусам люди в штатском, и попросила ответить на них службу эвакуации BYSOL.

Где вы были в августе 2020 года?

Главный совет, который дают специалисты службы эвакуации BYSOL, такой: заранее готовиться к опросам на границе и продумывать возможные варианты ответов. При этом отвечать нужно именно на поставленный вопрос - кратко, без деталей.

Если в августе 2020 года вы были в Беларуси, так и отвечайте: в Беларуси. Точка. "Одно короткое слово - эту рамку нужно выдержать, - советует эксперт из службы эвакуации. - Тогда опрос пройдет более безболезненно. Не надо рассказывать, например, что в какой-то из дней прогуливались по парку с ребенком и увидели вдалеке митинг, если об этом вас не спрашивали".

Если были за границей - отвечайте "за границей". Или в Польше, в Германии и т.д. - зависит от того, где вы находились. Зададут уточняющий вопрос о том, где именно были, так и отвечайте: в Гомеле (если живете в Гомеле), в Берлине (если были в Берлине) и т.д. Лишь в том случае, если последует вопрос, чем вы там занимались, ответьте: работал(а), учился(лась). Если ответ не будет полностью правдивым, то он как минимум должен был приближен к реальности - ложь могут заметить.

Чем вы занимались 16-го (9-го, 20-го и т.д.) августа 2020 года?

Можно коротко рассказать про свой обычный день, как он проходит, описать ежедневную рутину. А можно просто ответить: "Да не помню, ребята". Прошло почти три года - никто не должен помнить, что происходило в конкретный день летом или осенью 2020 года.

Есть ли у вас знакомые-друзья из Украины?

"Нет" - так советуют отвечать на этот вопрос эксперты из службы эвакуации. Сомневаетесь, что в это поверят? "Распространенная ошибка белорусов - думать, что "про всех моих друзей кагэбэшники знают, - говорит эксперт. - Нам кажется, что нас видят насквозь, до третьего колена, знают всех наших родственников и так далее. Не видят и не знают".

Если же в паспорте есть штампы о посещении Украины, и у вас спросили, что вы там делали, лучше честно ответить: путешествовали. Где путешествовали - ездили в Киев, Одессу и пр.

На вопрос, есть ли родственники в Украине, лучше сказать "нет". Однако если речь идет о близком родственнике, например, в Украине живет мама, лучше рассказать.

Имеете ли вы связь с экстремистскими (террористическими) организациями?

"Нет, не имею". "Человек не должен знать или может не знать, что такое экстремистская организация - слишком сложное выражение. Просто нет - и все. И не надо ничего придумывать", - говорит эксперт.

Читаете ли вы в Telegram канал N? Что вообще читаете в Telegram?

Даже если вы читаете "Зеркало", "Нашу Ніву" или "DW Беларусь" (да и сам пограничник их может читать), правильный ответ на такой вопрос: "Нет, не читаю".

Если же спрашивают, что именно читаете в Telegram, лучше отвечать, что вообще не пользуетесь этим мессенжером. В Беларуси сотни каналов признаны экстремистскими - уследить за тем, кто уже "экстремист", а кто еще нет, просто невозможно.

При этом специалисты советуют подготовить телефон к осмотру на границе - Telegram лучше удалить вообще, а еще лучше - пользоваться при пересечении границы "чистым" телефоном.

Знаете ли вы полк Кастуся Калиновского?

"Нет". И все. На границе могли задать и уточняющий вопрос: знаете ли вы кого-то из полка Калиновского - тоже ответ "нет".

"Это как театр абсурда, в котором каждый должен просто сыграть свою роль. Все всё понимают, но все равно играют эту роль. Можно сравнить с выкупом невесты, где тоже каждый играет свою роль, хотя давным-давно все смыслы утеряны. Здесь то же самое", - уточняет эксперт.

Как полк Калиновского заинтересовался "большой" политикой To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Как часто приезжаете в Беларусь? С кем живете за границей? Чем там занимаетесь?

По поводу поездок отвечайте правду - правду, которая соответствует визам и штампам в паспорте. На вопрос, с кем живете, так же - с супругой (супругом), один (одна), с собакой и т.д.

Чем занимаетесь? Даже если человек занимается волонтерством или активизмом, у него есть (или было) профессиональное занятие: строитель, айтишник, водитель, таксист. Так и отвечайте. Если род занятий стоит скрыть, рекомендация такая: вспомнить что-то еще, в чем вы специалист, и назвать это занятие. Легенда или полуправда должна соответствовать реальному опыту.

Зачем (к кому) вы ездили за границу?

Варианты ответа - путешествовали, с целью туризма. Это будет правдой даже для родителей, которые навещали своих детей-политэмигрантов. Ездил к ребенку, живущему во Вроцлаве - значит путешествовал во Вроцлав.

Если в паспорте стоит не туристический шенген, а национальная (в том числе гуманитарная) виза страны ЕС, на границе у путешественника могут спросить, почему именно такой тип визы. "Не знаю, в посольстве такую поставили" - будет хорошим ответом на такой вопрос.

Паспорт гражданина Беларуси Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

При опасениях, что цель поездки может вызвать дополнительные вопросы, эксперты рекомендуют въезжать и выезжать в/из ЕС через Россию. Сначала туда - затем в Эстонию, Латвию, например. Да, это крюк, да, контроль сейчас есть и на границе с Россией, но он все же не такой, как на границе с ЕС.

Подписывались ли вы за альтернативных кандидатов?

"Нет". Еще один вариант - "не помню". "Большинство ваших читателей точно были на протестах, подписаны на экстремистские телеграм-каналы и донатили полку Калиновского. Они с точки зрения нашего белорусского законодательства виновны - и их нужно посадить. Поэтому все это нужно забыть. На вопросы отвечать, как будто ничего не знаете. Я ничего не знаю - и что с меня возьмешь", - резюмирует в беседе с DW эксперт из службы эвакуации.



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