Почему возникли пробки на белорусско-российской границе?

Беларусь на минувшей неделе ввела "временный" пограничный контроль на сухопутных границах с Россией. DW выясняла, с чем это связано и что сейчас происходит на контрольно-пропускных пунктах.

Контроль на сухопутной белорусско-российской границе был введен 5 мая. По официальной версии, режим на границе усилили в рамках ратификации соглашения с РФ о взаимном признании виз. В последующие дни стали появляться сообщения о многокилометровых пробках по обеим сторонам границы. Что об этом известно?

Что о ситуации на границе говорят очевидцы

"На въезд в РБ есть пограничный контроль, на выезд белорусов (белорусских пограничников. - Ред.) вы не увидите, - заявили на горячей линии Госпогранкомитета РБ. - Не могу сказать за российскую сторону, какая там очередь будет". При возвращении в Беларусь, по словам пограничника, "проверят паспорт, и вы дальше поедете".

"Проезжала сегодня (11 мая. - Ред.) в 14.00 на белорусских номерах в Беларусь. Смотрят паспорт, техпаспорт, просят смотреть в камеру, заносят данные в компьютер. Три машины проходили минут десять", - пишет участница Telegram-чата "Граница РФ-РБ".

На белорусско-российской границе снова проверки Фото: DW/A. Burjakov

10 мая писали о пробках на выезд из РБ в пункте пропуска "Лобок" Витебской области. Сообщения о многочасовом стоянии на границе и досмотрах были в предыдущие несколько дней, причем, судя по сообщениям, по обе стороны границы: "Со стороны Смоленска в Беларусь россияне проверили паспорта. Белорусы проверяли паспорта, багажник, под ногами в салоне, у всех пассажиров и водителя паспорта, записывали в будке погранконтроля и фиксировали на камеру". "Родственники уезжали (в Россию. - Ред.), стояли 8 часов", - пишет другой участник чата.

Граждане Украины жалуются, что после многочасового стояния на границе их так и не выпустили в Россию: "Шесть часов ожидания решения по пропуску через границу РБ в РФ через Красную горку и отказ. Развернули все украинские машины, что ждали рядом с нами, даже с годовалым ребенком. Мы не были в Беларуси ни разу, а нам сказали, что мы уже пересекали границу у них. И на основании этого отказ".

"Вышли два партизана, мало похожих на пограничников"

Гомельское издание "Флагшток" сообщало, что 8 и 9 мая на одном из погранпереходов не только проверяли документы, но и вызывали "на разговор" граждан, "которые ранее попадали в поле зрения силовиков".

"Человек, непохожий на пограничника, под запись на видеокамеру задает вопросы, связанные с протестными темами. Также требует разблокировать телефон для досмотра", - пишет "Флагшток".

Белорусско-украинская граница Фото: Ales Petrowitsch/DW

С необычным досмотром столкнулся в Беларуси россиянин Владимир. "Выезжали (в Россию. - Ред.) утром 9 мая со стороны Полоцка через Юховичи, на белорусской стороне у лесного шлагбаума вышли каких-то два партизана, мало похожие на пограничников, робко попросили документы и показать багажник, удивились зачем везу столько колы (себе вез и родственникам)", - поделился мужчина с DW. А проект "МотолькоПомоги" сообщал, что в Могилевской области перекопали и завалили деревьями небольшие объездные дороги на границе с Россией.

Отметим, пограничный контроль введен только для тех, кто пересекает белорусско-российскую границу на автомобиле, на железной дороге дополнительных проверок нет. "На стыковых пунктах РФ-РБ контроля нет. Поезда проходят с установленной скоростью, без каких-либо операций", - подтвердили DW в "Сообществе железнодорожников Беларуси".

Пограничного контроля не было с 1995 года

Пограничного контроля на белорусско-российской границе для граждан двух стран не было с 1995 года, закрывали ее только во время пандемии коронавируса. Нынешние проверки, по официальной версии Госпогранкомитета РБ, связаны с ратификацией в России соглашения с РБ о взаимном признании виз, подписанного еще в 2020 году.

Пограничного контроля не было с 1995 года Фото: DW/A. Burakov

Документ предполагает, что иностранцы с визой одной из стран, могут въезжать и в другую. В то же время каждая из стран может отказать во въезде иностранцу или сократить срок его пребывания в целях безопасности. В Беларуси соглашение ратифицировали в декабре 2020, в России - 27 января 2023 года. Оно вступило силу 1 февраля. Однако, внутригосударственные процедуры, как предполагается, завершаться только к началу 2024 года. Пока же иностранцам для поездок в обе страны требуются и российская, и белорусская визы.

Андрей Стрижак: "Официальная версия далека от истины"

"Я думаю, что версия, которую озвучивает официальный Минск, далека от истины. Еще есть минимум полгода для того, чтобы вводить дополнительные ограничения, связанные с соглашением", - говорит сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак. Фонд занимается среди прочего эвакуацией из Беларуси политических активистов, которым угрожает преследование властей.

Андрей Стрижак Фото: DW/A. Burakow

По мнению Стрижака, для введения контроля на белорусско-российской границе, есть более весомые причины. Одна из них - диверсии на территории России "по устранению различных ключевых игроков", а также "диверсионные акты на железной дороге".

"Россия начинает сполна ощущать последствия своей войны в Украине. Беларусь же, как соагрессор, перестраховывается, пытается как-то защитить свой периметр и не допустить проникновения потенциальной угрозычерез свою границу", - поясняет собеседник. А еще, по его словам, белорусские "власти делают все для того, чтобы ограничить возможности покинуть страну" тем, кто пытается избежать репрессий.

BYSOL отслеживает ситуацию на границе

Фонд BYSOL отслеживает "все изменения и возможные препятствия", которые могут возникать при эвакуации политических активистов. И пока, по словам Стрижака, контроль на границе с РФ на это никак не повлиял.

В то же время, говорит он, введение дополнительного контроля на въезд из России в Беларусь многих застало врасплох: "У людей на телефонах были подписки (на ресурсы, признанные экстремистскими в РБ. - Ред.), какие-то еще вещи, что привело к неприятным последствиям, к арестам".

Сооснователь BYSOL убежден, что белорусам, направляющимся в РФ и обратно, следует столь же внимательно подходить к вопросам собственной безопасности и "цифровой гигиены", как и при выезде в страны ЕС, на границах с которым Беларусь давно усилила контроль и проверки.

Кроме того, Андрей Стрижак обращает внимание, что на белорусско-российской границе более тщательной проверке подвергаются белорусы, у которых есть шенгенские визы.

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