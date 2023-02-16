Домой в Беларусь: к Лукашенко в тюрьму?

В Беларуси создана комиссия по "возвращенцам", уехавшим из страны по политическим мотивам. При этом все желающие вернуться должны раскаяться, принести публичные извинения, возместить причиненный вред, уважать государственные символы и прочее.

Как сообщил глава комиссии генпрокурор Беларуси Андрей Швед, по итогам рассмотрения заявлений комиссия будет выдавать заявителю "документ о том, что к нему нет претензий". Сам Лукашенко отметил, что не для всех возвращение домой будет приятным: "Кто в тюрьму, кто куда - кто что заслужил".

Так кому и зачем нужна эта комиссия? Кто будет входить в ее состав и как будут приниматься решения? Много ли белорусов за границей, готовых раскаяться хоть в чем, лишь бы вернуться домой? А главное, стоит ли?

Гости эфира:

🔹 Максим Жбанков, журналист, культуролог @Zhbankou

🔹 Саша Романова, директор KYKY.org и минского The Village @publishersasha

🔹 Александр Фридман, историк и публицист @alexander_friedman